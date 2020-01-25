Апофения - страница 27
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Не вернется да, но есть некоторые опорные точки же для вообще входа в сделку, а там .... пусть не возвращается))) Этож цена)
Хм..опорные точки? А кто нибудь проверял чем 'опорные' точки от 'не опорных' отличаются?)
Да, только эту статистику и юзаю. Шансы там велики) Правда есть ньюансы. Ессно я никаким граалем не обладаю. Всего лишь формализация. Которая и позволяет не так нервничать если что не так... И не выскакивать из потенциальной прибыли тоже. Но не грааль, еще раз повторю) А вообще тест того что вижу...
А во сколько седня открываются то?
Да да области... Но после входа уже точка как ни крути))
Да, только эту статистику и юзаю. Шансы там велики) Правда есть ньюансы. Ессно я никаким граалем не обладаю. Всего лишь формализация. Которая и позволяет не так нервничать если что не так... И не выскакивать из потенциальной прибыли тоже. Но не грааль, еще раз повторю) А вообще тест того что вижу...
А во сколько седня открываются то?
Да да области... Но после входа уже точка как ни крути))
Воооот Вот нервничать меньше!) Это главное))
Да статистика по движению потенциальному по инструменту, рас уш заработки с движения цены))) Хотя бы то что в нее входит сильно корелировано с основной парой. Но не 100%. Бывает цена может и не дойти и перейти. Побороть это пока не смог. Это уже будет прогнозирование, сов семи вытекающими. За основу бурется самые худшие варианты в системе. Лучших можно не дождаться) Параметров нет регулируемых, это радует) по евро ститистически у меня не +-50 а +-150 пунктов, но это.... по другим парам и иначе.
вот вся статистика, торгую на глаз. Это евро за 600 х12 баров в пересчитанная в модели. Конечно визуально она не так ходила почти полтора года))) А жаль)
Вот сейчас можно продавать по моей конечно логике
Да статистика по движению потенциальному по инструменту, рас уш заработки с движения цены))) Хотя бы то что в нее входит сильно корелировано с основной парой. Но не 100%. Бывает цена может и не дойти и перейти. Побороть это пока не смог. Это уже будет прогнозирование, сов семи вытекающими. За основу бурется самые худшие варианты в системе. Лучших можно не дождаться) Параметров нет регулируемых, это радует) по евро ститистически у меня не +-50 а +-150 пунктов, но это.... по другим парам и иначе.
вот вся статистика, торгую на глаз. Это евро за 600 х12 баров в пересчитанная в модели. Конечно визуально она не так ходила почти полтора года))) А жаль)
+-150 это уже мне кажется 98%...
Да логика то в модель прописана, а потом просто визуально понравилось))) Обусловлено только движением цены.
Естественный для рынка - абсолютно. Волны. Это не переключатель конечно, крайний столбик меняется (ростет постепенно)
Открылся рынок, всех с новым 2020 торговым годом!!)
Да логика то в модель прописана, а потом просто визуально понравилось))) Обусловлено только движением цены.
Естественный для рынка - абсолютно. Волны. Это не переключатель конечно, крайний столбик меняется (ростет постепенно)
Открылся рынок, всех с новым 2020 торговым годом!!)
Видимо у кого-то 1 января удался))) или эт язык какой??