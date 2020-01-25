Апофения - страница 27

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Evgeniy Kvasov:

Не вернется да, но есть некоторые опорные точки же для вообще входа в сделку, а там .... пусть не возвращается))) Этож цена)

А вообще, в конце концов я пришел к расчетам областей.

Ну рынок это же вероятностный процесс.
А вероятности это по своей сути области и их отношения между собой.

Так что если говорить об "опорных областях" где цена будет скорее всего"гулять" - да, имеет смысл...но точки... что-то сомневаюсь...)
 
Martin CHEguevara:
Хм..опорные точки? А кто нибудь проверял чем 'опорные' точки от 'не опорных' отличаются?)
Ну хотя бы шансы на успех просчитывали? Чисто так ... чтобы хоть в чем-то быть уверенным?

Да, только эту статистику и юзаю. Шансы там велики) Правда есть ньюансы. Ессно я никаким граалем не обладаю. Всего лишь формализация. Которая и позволяет не так нервничать если что не так... И не выскакивать из потенциальной прибыли тоже. Но не грааль, еще раз повторю) А вообще тест того что вижу...

А во сколько седня открываются то?

 
Так что если говорить об "опорных областях" где цена будет скорее всего"гулять" - да, имеет смысл...но точки... что-то сомневаюсь...)

Да да области... Но после входа уже точка как ни крути))

 
Evgeniy Kvasov:

Да, только эту статистику и юзаю. Шансы там велики) Правда есть ньюансы. Ессно я никаким граалем не обладаю. Всего лишь формализация. Которая и позволяет не так нервничать если что не так... И не выскакивать из потенциальной прибыли тоже. Но не грааль, еще раз повторю) А вообще тест того что вижу...

А во сколько седня открываются то?

Воооот Вот нервничать меньше!) Это главное))
Честно говоря я не знаю во сколько. У меня робот стоит, я на сервер редко заглядываю...
А что за статистику ? Не поделитесь с нами?)
 
Evgeniy Kvasov:

Да да области... Но после входа уже точка как ни крути))

"Ничего не известно пока не сделаны ставки"
Цитата из книги «Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвин Лефевр.

Но все равно точка то в области. Области шума и СБ в целом. Так что все равно ваш ордер некоторое время скорее всего поболтается в плюсе и если повезёт так ещё и в реальную закрепленную прибыль вылезет.А если нет то уйдет в минус и не вернётся либо вернётся очень не скоро.
 
Martin CHEguevara:
Воооот Вот нервничать меньше!) Это главное))
Честно говоря я не знаю во сколько. У меня робот стоит, я на сервер редко заглядываю...
А что за статистику ? Не поделитесь с нами?)

Да статистика по движению потенциальному по инструменту, рас уш заработки с движения цены))) Хотя бы то что в нее входит сильно корелировано с основной парой. Но не 100%. Бывает цена может и не дойти и перейти. Побороть это пока не смог. Это уже будет прогнозирование, сов семи вытекающими. За основу бурется самые худшие варианты в системе. Лучших можно не дождаться) Параметров нет регулируемых, это радует) по евро ститистически у меня не +-50 а +-150 пунктов, но это.... по другим парам и иначе.

вот вся статистика, торгую на глаз. Это евро за 600 х12 баров в пересчитанная в модели. Конечно визуально она не так ходила почти полтора года))) А жаль)

Вот сейчас можно продавать по моей конечно логике

 
Evgeniy Kvasov:

Да статистика по движению потенциальному по инструменту, рас уш заработки с движения цены))) Хотя бы то что в нее входит сильно корелировано с основной парой. Но не 100%. Бывает цена может и не дойти и перейти. Побороть это пока не смог. Это уже будет прогнозирование, сов семи вытекающими. За основу бурется самые худшие варианты в системе. Лучших можно не дождаться) Параметров нет регулируемых, это радует) по евро ститистически у меня не +-50 а +-150 пунктов, но это.... по другим парам и иначе.

вот вся статистика, торгую на глаз. Это евро за 600 х12 баров в пересчитанная в модели. Конечно визуально она не так ходила почти полтора года))) А жаль)

+-150 это уже мне кажется 98%...не 99.8%..посмотрю сегодня распределение и отчитаюсь дабы не быть голословным.

А чем такие чередования гистограммы обуславливаются? Это так задумано было или это какой-то естественный процесс?
Почему чередование красных столбиков такое четкое? 
Такого же в природе рынка не бывает... верно?
 
Martin CHEguevara:
+-150 это уже мне кажется 98%...
А чем такие чередования гистограммы обуславливаются? Это так задумано было или это какой-то естественный процесс?

Да логика то в модель прописана, а потом просто визуально понравилось))) Обусловлено только движением цены.

Естественный для рынка - абсолютно. Волны. Это не переключатель конечно, крайний столбик меняется (ростет постепенно)

Открылся рынок, всех с новым 2020 торговым годом!!)

 
Evgeniy Kvasov:

Да логика то в модель прописана, а потом просто визуально понравилось))) Обусловлено только движением цены.

Естественный для рынка - абсолютно. Волны. Это не переключатель конечно, крайний столбик меняется (ростет постепенно)

Открылся рынок, всех с новым 2020 торговым годом!!)

С наступившим новым годом!)
Ну главное чтобы Вам нравилось) вечером выйду сюда и поделюсь тоже своими разработками и вычислениями.
 
Martin CHEguevara:
Видимо у кого-то 1 января удался))) или эт язык какой??
Было дело, спасибо!
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