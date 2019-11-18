Почему экономический кризис неизбежен.
Вопрос к специалистам по фундаментальному анализу. Давайте обсудим назревающий глобальный кризис. Думаю это важнеший фактор ближайшего будущего.
Сколько не читал о моделях кризиса капиталистической системы, я так и не нашел прямого и точного объяснения этому явлению. Все вокруг да около... По-видимому это страшная тайна, если об этом все молчат как партизаны.
Конечно, полно весьма общих заявлений, типа: это противоречие между общественным характером производства и частным характером присвоения результатов этого производства. Или обнищание населения есть причина кризисов... Или капитализм не может эффективно использовать производственные ресурсы... Финансовый сектор съел реальную экономику... Вся проблема в долгах... Деривативы... Глобализация... Нестабильность валют... Мать перемать, всех расстрелять, все поделить!
Думаю достаточно, хотя этот список можно продолжать и продолжать.
Но ближе к цифрам, господа! Где модель с возможностью счетного прогноза? Сколько нам осталось? Что делать?
Я напишу правду, которую никто и никогда не говорит. Никто, абсолютно никто не знает причины кризиса. Нигде нет математической модели развития экономики. Никто не знает как управлять государством, никто не знает, как сделать правильно. Никто не контролирует ситуацию, все развивается само по себе и люди не могут на это повлиять, никак. На земле нет людей, которые знают ответ на вопрос, который вы задали. Те кто говорят, что знают как надо, они врут 100%. Каждый, кто скажет, что знает как надо, он или врет, или не достаточно умен. Развитие кризисов аналогично развитию цены на рынке. По сути в основе лежит одна и та-же формула, но ее ни у кого нет.
Я напишу правду, которую никто и никогда не говорит. Никто, абсолютно никто не знает причины кризиса. Нигде нет математической модели развития экономики. Никто не знает как управлять государством, никто не знает, как сделать правильно. Никто не контролирует ситуацию, все развивается само по себе и люди не могут на это повлиять, никак. На земле нет людей, которые знают ответ на вопрос, который вы задали. Те кто говорят, что знают как надо, они врут 100%. Каждый, кто скажет, что знает как надо, он или врет, или не достаточно умен. Развитие кризисов аналогично развитию цены на рынке. По сути в основе лежит одна и та-же формула, но ее ни у кого нет.
Хорошее начало, жду в чем правда, которую никто не говорит.
так в этом и правда)) никто ничего не знает. Я сам столько экономических теорий изучил... Начиная от универа и по сегодняшний день, и нет формулы, описывающей поведение цены хоть от чего-то.
Но говорят, что знают, чтобы не потерять власть или приобрести. Вот например: этот президент плохой. он не знает как управлять страной, а вот Я... знаю, выберите меня!!! Нет, ты ничего не понимаешь, только я знаю как предотвратить кризис. А по факту никто ничего не знает, одному повезло, другому нет.
И так во всем. "мы самый лучший стартап, дайте нам денег, мы заработает еще больше" а по факту, иногда выживают те, на кого никто не ставил, а те, на кого была надежда загибаются на стадии аренды офиса.
Первый курс макроэкономики)) Экономика развивается циклически, делится на фазы: спад, депрессия, оживление и подъем.
Почему экономический кризис неизбежен. - все дело в циклах.
Первый курс макроэкономики)) Экономика развивается циклически, делится на фазы: спад, депрессия, оживление и подъем.
Но это тоже просто слова, как и все, что я перечислил в топике. Нужна математическая модель.
Первый курс макроэкономики)) Экономика развивается циклически, делится на фазы: спад, депрессия, оживление и подъем.
Это слова не имеющие смысла. Циклически это как? до какого уровня будет цикл роста, а цикл спада до какого уровня будет, сколько продлится депрессия? При каких условиях это будет происходить не так? До какого уровня может случиться спад, который не приведет к банкротству? Это не закон, это наблюдение, типа "черная кошка перебежала дорогу".
Элдер, кажется, такой пример приводил... на графике доу я кружочком обвёл чёрный понедельник 1987го... тогда многие говорили, что это конец света, а сейчас это падение в пределах месячной волатильности. правда, в процентах больше 20-ти. если почитать об этом событии, то станет понятно, что никто не знает причин произошедшего, только общие слова, которые применимы к любому другому дню. триггер неизвестен.
я поддерживаю мнение Максима Романова: никто не знает - модель никому не понятна.
Элдер, кажется, такой пример приводил... на графике доу я кружочком обвёл чёрный понедельник 1987го... тогда многие говорили, что это конец света, а сейчас это падение в пределах месячной волатильности. правда, в процентах больше 20-ти. если почитать об этом событии, то станет понятно, что никто не знает причин произошедшего, только общие слова, которые применимы к любому другому дню. триггер неизвестен.
я поддерживаю мнение Максима Романова: никто не знает - модель никому не понятна.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вопрос к специалистам по фундаментальному анализу. Давайте обсудим назревающий глобальный кризис. Думаю это важнеший фактор ближайшего будущего.
Сколько не читал о моделях кризиса капиталистической системы, я так и не нашел прямого и точного объяснения этому явлению. Все вокруг да около... По-видимому это страшная тайна, если об этом все молчат как партизаны.
Конечно, полно весьма общих заявлений, типа: это противоречие между общественным характером производства и частным характером присвоения результатов этого производства. Или обнищание населения есть причина кризисов... Или капитализм не может эффективно использовать производственные ресурсы... Финансовый сектор съел реальную экономику... Вся проблема в долгах... Деривативы... Глобализация... Нестабильность валют... Мать перемать, всех расстрелять, все поделить!
Думаю достаточно, хотя этот список можно продолжать и продолжать.
Но ближе к цифрам, господа! Где модель с возможностью счетного прогноза? Сколько нам осталось? Что делать?