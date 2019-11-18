Почему экономический кризис неизбежен. - страница 17

Новый комментарий
[Удален]  
QuantumBob:
Теперь мы тоже в этой системе. Но нам повезло, т.к. наши товары реально нужны. Когда все начнется будут покупать не айфоны, а топливо и электричество. По экспорту зерна мы тоже вышли на первое место, так что с голода не сдохнем. Армия вооружена лучшим оружием, так что ничего у нас не отнимут. На верху у нас очень стратегически мыслящие люди.
Любите ТВ походу
 
QuantumBob:
Ну почему же, и социализм и докапиталистические формации прекрасно себя чувствуют в замкнутой системе. Вопрос куда мы вылетим. Хотелось бы в социализм, но боюсь будем либо в феодализме, либо в рабовладельческом строе. Второе вероятнее, так как цифровые концлагеря уже реально обкатываются в Китае.

где они так были в замкнутой формации ?? где вы это прочитали...

 
Vladimir Baskakov:
Любите ТВ походу
Давно не имею телевизора. А вы не пробовали провести простейшие логические рассуждения?
[Удален]  
QuantumBob:
Давно не имею телевизора. А вы не пробовали провести простейшие логические рассуждения?
Нет, я просто выхожу на улицу и вижу нечто другое. Но ваш оптимизм мне нравится
 

Увы.. не долга мучилась старушка на оголенных проводах... быстро все вылезло наружу

 
Vladimir Baskakov:
Нет, я просто выхожу на улицу и вижу нечто другое. Но ваш оптимизм мне нравится
Вы опровергаете, что Россия энергетическая сверхдержава? Или военная сверхдержава? Или не первая по экспорту зерна? Или не единственная страна, запустившая замкнутый ядерный цикл? Посмотрите не на айфоны, а на реальные высокие технологии в ядерной энергетике, в военно-промышленном комплексе, в топливно-энергетической области. Задолбали тупые айфонщики (это не вам)
 
QuantumBob:
Вы опровергаете, что Россия энергетическая сверхдержава? Или военная сверхдержава? Или не первая по экспорту зерна? Или не единственная страна, запустившая замкнутый ядерный цикл? Посмотрите не на айфоны, а на реальные высокие технологии в ядерной энергетике, в военно-промышленном комплексе, в топливно-энергетической области. Задолбали тупые айфонщики (это не вам)

Увы, в России не производится ни процессоры (90 нм не в счет - это технология 2003 года, которую Россия купила), ни память, даже HDD не выпускаем, хотя в 80 е годы были впереди планеты всей (Эльбрус имею ввиду). 
А оборудование для добычи углеводородов тоже в основном импортное, т.к. наше не выдерживает никакой конкуренции.

Колличество роботов на 10000 рабочих.
У России 2. В Китае, между прочим, 140.

 
Nikolai Semko:

Увы, в России не производится ни процессоры (90 нм не в счет - это каменный век), ни память, даже HDD не выпускаем, хотя в 80 е годы были впереди планеты всей (Эльбрус имею ввиду). 
А оборудование для добычи углеводородов тоже в основном импортное, т.к. наше не выдерживает никакой конкуренции.

Как-то смотрел интервью одного нашего конструктора самолетов, его спросили, почему мы делаем такие великолепные военные самолеты, но не можем сделать нормальный автомобиль? Его ответ мне понравился: этому нужно посвятить свою жизнь, но я посвятил свою жизнь самолетам. Наши конструкторы просто не желают заниматься бытовухой, это ниже их достоинства. Они занимаются вещами высшей сложности. Пусть айфоны, жесткие диски и кофеварки делают другие. Кстати в военной технике у нас свои процессоры, собственной разработки.
 
QuantumBob:
 Кстати в военной технике у нас свои процессоры, собственной разработки.

у нас процессоры своей разработки. Это правда. Только Эльбрусы производится сейчас на тайваньской фабрике TSMC. И стоимость их просто космическая.

А разработчит их Борис Бабаян сейчас работает в компании Интел, т.к. в начале этого тясячелетия Российское правительство не дали его конторе несколько сот миллионов долларов на разработку лучших процессоров в мире на тот момент.

 
Nikolai Semko:

у нас процессоры своей разработки. Это правда. Только Эльбрусы производится сейчас на тайваньской фабрике TSMC. И стоимость их просто космическая.

А разработчит их Борис Бабаян сейчас работает в компании Интел, т.к. в начале этого тясячелетия Российское правительство не дали его конторе несколько сот миллионов долларов на разработку лучших процессоров в мире на тот момент.

Ошибок хватало, но мы живы и независимы. А это дорогого стоит. Таких стран в мире меньше чем пальцев на одной руке. Значит в главном  делаем все правильно.
1...10111213141516171819202122
Новый комментарий