Почему экономический кризис неизбежен. - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Теперь мы тоже в этой системе. Но нам повезло, т.к. наши товары реально нужны. Когда все начнется будут покупать не айфоны, а топливо и электричество. По экспорту зерна мы тоже вышли на первое место, так что с голода не сдохнем. Армия вооружена лучшим оружием, так что ничего у нас не отнимут. На верху у нас очень стратегически мыслящие люди.
Ну почему же, и социализм и докапиталистические формации прекрасно себя чувствуют в замкнутой системе. Вопрос куда мы вылетим. Хотелось бы в социализм, но боюсь будем либо в феодализме, либо в рабовладельческом строе. Второе вероятнее, так как цифровые концлагеря уже реально обкатываются в Китае.
где они так были в замкнутой формации ?? где вы это прочитали...
Любите ТВ походу
Давно не имею телевизора. А вы не пробовали провести простейшие логические рассуждения?
Увы.. не долга мучилась старушка на оголенных проводах... быстро все вылезло наружу
Нет, я просто выхожу на улицу и вижу нечто другое. Но ваш оптимизм мне нравится
Вы опровергаете, что Россия энергетическая сверхдержава? Или военная сверхдержава? Или не первая по экспорту зерна? Или не единственная страна, запустившая замкнутый ядерный цикл? Посмотрите не на айфоны, а на реальные высокие технологии в ядерной энергетике, в военно-промышленном комплексе, в топливно-энергетической области. Задолбали тупые айфонщики (это не вам)
Увы, в России не производится ни процессоры (90 нм не в счет - это технология 2003 года, которую Россия купила), ни память, даже HDD не выпускаем, хотя в 80 е годы были впереди планеты всей (Эльбрус имею ввиду).
А оборудование для добычи углеводородов тоже в основном импортное, т.к. наше не выдерживает никакой конкуренции.
Колличество роботов на 10000 рабочих.
У России 2. В Китае, между прочим, 140.
Увы, в России не производится ни процессоры (90 нм не в счет - это каменный век), ни память, даже HDD не выпускаем, хотя в 80 е годы были впереди планеты всей (Эльбрус имею ввиду).
А оборудование для добычи углеводородов тоже в основном импортное, т.к. наше не выдерживает никакой конкуренции.
Кстати в военной технике у нас свои процессоры, собственной разработки.
у нас процессоры своей разработки. Это правда. Только Эльбрусы производится сейчас на тайваньской фабрике TSMC. И стоимость их просто космическая.
А разработчит их Борис Бабаян сейчас работает в компании Интел, т.к. в начале этого тясячелетия Российское правительство не дали его конторе несколько сот миллионов долларов на разработку лучших процессоров в мире на тот момент.
у нас процессоры своей разработки. Это правда. Только Эльбрусы производится сейчас на тайваньской фабрике TSMC. И стоимость их просто космическая.
А разработчит их Борис Бабаян сейчас работает в компании Интел, т.к. в начале этого тясячелетия Российское правительство не дали его конторе несколько сот миллионов долларов на разработку лучших процессоров в мире на тот момент.