Надо поинтересоваться у жителей фавел Рио-де-Жанейро.

Почему экономический кризис неизбежен. - страница 13
+++)))
соглашусь с предыдущим оратором про Шестой флот, вы слишком явно раскрываете масонский заговор, поосторожней надо, ведь точно придут...
Заявление "Население без денег бесполезно" много стоит, в самую суть смотрите)
Вы в курсе откуда берутся деньги у населения?
Сейчас много разговоров о том, что нужно всячески развивать внутренний рынок и это панацея от всех кризисов и проблем.
Особенно это муссируется применительно к Китаю. Де китайцы как повысят покупательную способность своего населения, а населения у них ого го! И они сами все раскупят и американцы и прочие туземцы им станут совсем не нужны.
Давайте посмотрим на этот вопрос повнимательнее. И мне придется повториться, что покупательная способность населения уже включена в стоимость товаров. И доля не проданных товаров слабо связана с покупательной способностью.
А вот потеря конкурентоспособности тут налицо. Чем выше у вас покупательная способность населения, тем это лучше для ваших конкурентов. Они с удовольствием впарят свои дешевые товары вашим богатеньким гражданам, а вот ваши собственные, теперь уже дорогие товары, окажутся совсем никому не нужны.
Образец: США. Могут продать только оружие под дулом пистолета у виска клиента. Простите за гиперболу, но как донести идею кратко и понятно? Трамп соображает, что в честной конкурентной борьбе США проиграют даже Вануату с Тринидад и Тобаго (да простят меня эти страны, выбрал только потому, что уж очень красивые имена). Поэтому начал с таможенных барьеров и стен.
А что делать? Не умирать же Америке из-за тупых идей о свободе торговли и ВТО. "Жентельмены" всегда меняют правила игры, когда начинают проигрывать.
Итак, сколько бы вы не повышали благосостояние и покупательную способность своего населения, вы не разрешите проблему полной реализации всех своих товаров на внутреннем рынке, а только катастрофически ухудшите свою конкурентоспособность.
Такие идеи можно было толкать в 60-е годы прошлого столетия, Но начиная с середины семидесятых это уже полный тупизм. Безусловно, уровень благосостояния своих граждан нужно повышать. но до разумного предела. Мы же не жрать пришли в этот мир, и без сто килограммовых задниц как нибудь обойдемся. Уровень жизни должен быть разумным, я бы даже сказал, скромным. Мир слишком прекрасен, чтобы пожертвовать им ради 90% болезненного ожирения населения.Итак, имеем парадокс: чем лучше мы живем (в обывательском смысле), тем призрачнее наши шансы на будущее выживание.
И тут самое время поговорить о парадоксах вообще. И мы обязательно поговорим. Но потом.
бред полный
Лично вы покупаете всё самое дешевое?
Или же смотрите то что покачественней (получше)?
бред полный
Лично вы покупаете всё самое дешевое?
Или же смотрите то что по-качественней (по-лучше)?
Перечитайте, вы совсем ничего не поняли, судя по вопросу.
то есть вы заказываете для себя протухшие продукты из Китая и не покупаете свежие продукты своей страны, потому что это дороже - правильно?
Согласен полностью.
Сколько раз я видел в магазине сцену, когда покупатели просили продать им смартфоны производства Тринидада и Тобаго, а им вместо этого под дулом пистолета впаривали эти убогие айфоны....
а с машинами что??? То ли дело машины Вануату! Куда до них каким то Фордам или Мустангам...
Или, скажем, Суперджет!
Да Боингу расти до него и расти...
летайте самолетами Вануату
Потрясающе!
то есть вы заказываете для себя протухшие продукты из Китая и не покупаете свежие продукты своей страны, потому что это дороже - правильно?