Надо поинтересоваться у жителей фавел Рио-де-Жанейро.

Почему экономический кризис неизбежен. - страница 13

QuantumBob:
+++)))

соглашусь с предыдущим оратором про Шестой флот, вы слишком явно раскрываете масонский заговор, поосторожней надо, ведь точно придут...

Заявление "Население без денег бесполезно" много стоит, в самую суть смотрите)
Вы в курсе откуда берутся деньги у населения?

 

Сейчас много разговоров о том, что нужно всячески развивать внутренний рынок и это панацея от всех кризисов и проблем.

Особенно это муссируется применительно к Китаю. Де китайцы как повысят покупательную способность своего населения, а населения у них ого го! И они сами все раскупят и американцы и прочие туземцы им станут совсем не нужны.


Давайте посмотрим на этот вопрос повнимательнее. И мне придется повториться, что покупательная способность населения уже включена в стоимость товаров. И доля не проданных товаров слабо связана с покупательной способностью.

А вот потеря конкурентоспособности тут налицо. Чем выше у вас покупательная способность населения, тем это лучше для ваших конкурентов. Они с удовольствием впарят свои дешевые товары вашим богатеньким гражданам, а вот ваши собственные, теперь уже дорогие товары, окажутся совсем никому не нужны.

Образец: США. Могут продать только оружие под дулом пистолета у виска клиента. Простите за гиперболу, но как донести идею кратко и понятно? Трамп соображает, что в честной конкурентной борьбе США проиграют даже Вануату с Тринидад и Тобаго (да простят меня эти страны, выбрал только потому, что уж очень красивые имена). Поэтому начал с таможенных барьеров и стен.

А что делать? Не умирать же Америке из-за тупых идей о свободе торговли и ВТО. "Жентельмены" всегда меняют правила игры, когда начинают проигрывать.

Итак, сколько бы вы не повышали благосостояние и покупательную способность своего населения, вы не разрешите проблему полной реализации всех своих товаров на внутреннем рынке, а только катастрофически ухудшите свою конкурентоспособность.

Такие идеи можно было толкать в 60-е годы прошлого столетия, Но начиная с середины семидесятых это уже полный тупизм. Безусловно, уровень благосостояния своих граждан нужно повышать. но до разумного предела. Мы же не жрать пришли в этот мир, и без сто килограммовых задниц как нибудь обойдемся. Уровень жизни должен быть разумным, я бы даже сказал, скромным. Мир слишком прекрасен, чтобы пожертвовать им ради 90% болезненного ожирения населения.

Итак, имеем парадокс: чем лучше мы живем (в обывательском смысле), тем призрачнее наши шансы на будущее выживание.
И тут самое время поговорить о парадоксах вообще. И мы обязательно поговорим. Но потом.
бред полный

Лично вы покупаете всё самое дешевое?
Или же смотрите то что покачественней (получше)?

 
то есть вы заказываете для себя протухшие продукты из Китая и не покупаете свежие продукты своей страны, потому что это дороже - правильно?

 

Согласен полностью.

Сколько раз я видел в магазине сцену, когда покупатели просили продать им смартфоны производства Тринидада и Тобаго, а им вместо этого под дулом пистолета впаривали эти убогие айфоны....

а с машинами что??? То ли дело машины Вануату! Куда до них каким то Фордам или Мустангам...

 

Или, скажем, Суперджет! 

Да Боингу расти до него и расти...

летайте самолетами Вануату

 
Потрясающе!

 
Taras Slobodyanik:

то есть вы заказываете для себя протухшие продукты из Китая и не покупаете свежие продукты своей страны, потому что это дороже - правильно?

Пойдите в салон Мерседес и посмотрите качество последних моделей. Вместо кожи не лучший пластик и т.д. Сейчас конкуренцию выигрывают не качественные товары, а более дешевые. Не опускайтесь до частных случаев и не переходите на личности. Как доцент доценту, мы обсуждаем макроэкономику, дурачок (С).
