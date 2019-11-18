Почему экономический кризис неизбежен. - страница 15
Попробуйте посчитать в натуральных показателях. Вы очень удивитесь. Есть ложь, есть наглая ложь, и есть запредельная ложь, т.е. статистика США.
))
это какие натуральные показатели?
количество чугуна на душу населения?
или объем выкачанных из земли ресурсов?
совок закончился 30 лет назад
Ну почему же? А если посмотреть глубже? Смысл-то в потере ценностных ориентиров.
Энергия ветра = 22% всей европейской электроэнергии.
Дания: 68%
Германия: 59%
Литва: 27%
Бельгия: 27%
Португалия: 27%
В ГВт*ч:
Германия: 717
Великобритания: 178
Франция: 152
Испания: 96
Швеция: 76
Ну почему же. А Энрон, Дженерал электрик, например. Ну очень известные. Зацените...
США
Октябрь 2016: 8,5
Октябрь 2017: 9,5
Октябрь 2018: 11,1
Октябрь 2019: 12,6
РФ
Октябрь 2016: 10,8
Октябрь 2017: 11,3
Октябрь 2018: 11,6
Октябрь 2019: 11,2
Исландия вообще круче всех..и ещё север Канады - лабрадоры. Ветер так ветер.
что-то им там не особо хорошеет на оветренных территориях :-)
Исландия вообще круче всех..и ещё север Канады - лабрадоры. Ветер так ветер.
что-то им там не особо хорошеет на оветренных территориях :-)
Процент ВВП, выделенный на здравоохранение
Про Энрон ничего не скажу, ни знаю ..но GE имеет основные обороты вне США. И оно вообще транс-корп, член 44.
Процент ВВП, выделенный на здравоохранение
вы ещё расскажите что такое ВВП и поведайте о стандарте его рассчёта
вы ещё расскажите что такое ВВП и поведайте о стандарте его рассчёта