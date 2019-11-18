Почему экономический кризис неизбежен. - страница 15

QuantumBob:
Попробуйте посчитать в натуральных показателях. Вы очень удивитесь. Есть ложь, есть наглая ложь, и есть запредельная ложь, т.е. статистика США.

это какие натуральные показатели?
количество чугуна на душу населения?
или объем выкачанных из земли ресурсов?

совок закончился 30 лет назад

 
Dmitry Fedoseev:

Ну почему же? А если посмотреть глубже? Смысл-то в потере ценностных ориентиров.

Согласен, это важно, но еще важнее принципиальная идея глобальной убыточности экономики.
 

Энергия ветра = 22% всей европейской электроэнергии.

Дания: 68%
Германия: 59%
Литва: 27%
Бельгия: 27%
Португалия: 27%

В ГВт*ч:

Германия: 717
Великобритания: 178
Франция: 152
Испания: 96
Швеция: 76

QuantumBob:
Ну почему же. А Энрон, Дженерал электрик, например. Ну очень известные. Зацените...
Про Энрон ничего не скажу, ни знаю ..но GE имеет основные обороты вне США. И оно вообще транс-корп, член 44.
 
Добыча нефти, млн б/д

США
Октябрь 2016: 8,5
Октябрь 2017: 9,5
Октябрь 2018: 11,1
Октябрь 2019: 12,6

РФ
Октябрь 2016: 10,8
Октябрь 2017: 11,3
Октябрь 2018: 11,6
Октябрь 2019: 11,2
 
Taras Slobodyanik:

Исландия вообще круче всех..и ещё север Канады - лабрадоры. Ветер так ветер.

что-то им там не особо хорошеет на оветренных территориях :-)

 
Maxim Kuznetsov:

Исландия вообще круче всех..и ещё север Канады - лабрадоры. Ветер так ветер.

что-то им там не особо хорошеет на оветренных территориях :-)


Процент ВВП, выделенный на здравоохранение

Maxim Kuznetsov:
Про Энрон ничего не скажу, ни знаю ..но GE имеет основные обороты вне США. И оно вообще транс-корп, член 44.
Мои сын там работает, дела плохи, распродают все, на что находятся покупатели. А Энрон вообще банкрот. Был самой крупной энергетической компанией. Типа нашего бывшего РАО ЕЭС. Работники лишились пенсий, так как у них был собственный пенсионный фонд. Это полный северный пушной зверек.
 
Taras Slobodyanik:


Процент ВВП, выделенный на здравоохранение


вы ещё расскажите что такое ВВП и поведайте о стандарте его рассчёта

 
Maxim Kuznetsov:

вы ещё расскажите что такое ВВП и поведайте о стандарте его рассчёта

Очень хороший вопрос, начали уже включать в ВВП наркотрафик и проституцию. Сейчас обсуждают, как включить собственное жилье, типа если бы арендовали его и жены как бы оказывают мужу секс услуги. Я оборжался...
