Почему экономический кризис неизбежен. - страница 20
может уже стоит ставить на забаненных товарищах, когда, кем и на сколько он парится ? (главное за что)
просто для приличия :-) и в назидание так сказать
100$, вложенные в акции (в свободном мире)
пс. и это жеж были мировые кризисы
Странная фантази. Пытаюсь найти пример сего в истории или современной реальности, и нет его.
Начало Римской Империи, это какая фаза?
Медный бунт 1662-1664 г.
Я напишу правду, которую никто и никогда не говорит. Никто, абсолютно никто не знает причины кризиса. Нигде нет математической модели развития экономики. Никто не знает как управлять государством, никто не знает, как сделать правильно. Никто не контролирует ситуацию, все развивается само по себе и люди не могут на это повлиять, никак. На земле нет людей, которые знают ответ на вопрос, который вы задали. Те кто говорят, что знают как надо, они врут 100%. Каждый, кто скажет, что знает как надо, он или врет, или не достаточно умен. Развитие кризисов аналогично развитию цены на рынке. По сути в основе лежит одна и та-же формула, но ее ни у кого нет.
Убрали бы пост про медный бунт в Римской империи в 17 веке.
В конце первой декады ноября 1997 года меня разбудили рано утром телефонным звонком,- сообщили об отказе МВФ в кредитовании Бразилии и Южной Корее. Тогда со связью(интернет) было не очень, но человек позвонил с трапа самолета.
Я не сразу въехал,- мне пояснили, что впереди грандиозный писец - прямое следствие никому пока не известной новости. Источник был вполне квалифицированный, я выбрался из теплой постели и около 10:00 продал единственный подготовленный к продаже актив второго эшелона - акции Саратовэнерго на сумму чуток поболе 265 тыс. убитых енотов. Покупателем стал Альфа-Капитал, а продавцом - я, маленький. Через пару часов они на меня сильно рассердились, отчего не платили до последней допустимой даты - 11 января 1998 года. Акции Саратовэнерго упали ниже плинтуса в день продажи их мною большой и сильной компании.
Я к чему это? Никто не может повлиять на ситуацию - полностью согласен. Про формулу - совсем не согласен. Про матмодель развития экономики и вовсе только матюкнуться могу.
Но, есть люди, которые знают, как поступать в той, или иной ситуации и умеющие эту ситуацию распознать. Это - не просто люди, а элементы системы, по-сути - инсайдеры высокой квалификации, либо просто очень хорошо информированные профессионалы.
По поводу мирового кризиса 2008 г. можно посмотреть фильм "Инсайдеры" , относительно недавние события и про страховщиков AIG и рейтинговые агентства их оценки своей деятельности в сенате. Исторические аналогии есть , Бен Бернанке выразил мысль , что события развиваются в рамках "экспериментальной экономики" ( кажется это было сказано в контексте QE) , т.е. результат не прогнозируем.
можно почитать буратино :)
Сегодня завалился "Чувашкредитпромбанк". 5 млрд р активов, крупнейший банк Республики.
США. Динамика стоимости энергии ветра и солнца без субсидий. 2009-2019.
РФ. Ввод жилья в эксплуатацию,
млн кв м
2015: 85.3
2016: 79.8
2017: 79.2
2018: 75.3
2019 (прогноз): 69.0