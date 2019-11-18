Почему экономический кризис неизбежен. - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пойдите в салон Мерседес и посмотрите качество последних моделей. Вместо кожи не лучший пластик и т.д. Сейчас конкуренцию выигрывают не качественные товары, а более дешевые. Не опускайтесь до частных случаев и не переходите на личности. Как доцент доценту, мы обсуждаем макроэкономику, дурачок.
Так это и есть макроэкономика - товар не должен быть дешевым, он должен быть качественным.
Достаточно иметь несколько богатых клиентов, чем миллион нищебродов.
«Це ж круто, що постійно точиться всесвітня криза. Вона і є життям» (с)
Суммарная капитализация акций по странам.
(без Великобритании.)
Согласен полностью.
Сколько раз я видел в магазине сцену, когда покупатели просили продать им смартфоны производства Тринидада и Тобаго, а им вместо этого под дулом пистолета впаривали эти убогие айфоны....
а с машинами что??? То ли дело машины Вануату! Куда до них каким то Фордам или Мустангам...
Да, это у них отработано до мелочей. Играют и на самолюбии, и на тщеславии, и техника ломается сразу после окончания гарантийного срока. Но вряд ли это противоречие является существенной причиной.
Ну почему же? А если посмотреть глубже? Смысл-то в потере ценностных ориентиров.
Надо вызвать в ветке дух Юсуфа и натравить на этого квантовика.
у кого есть связь - напишите Юсуфу, что тут посягают на его великую и универсальную Теорию рынка.
Суммарная капитализация акций по странам.
тут есть беда и засада - капитализация акций и движение их оценки не являются первопричиной движений валют.
США в принципе можно оценить только по внутренним компаниям. (так вот сложилось)
А это ТЭК+Транспорт+Жрат, и только те что внутри. А они не на слуху, они маленькие..они неизвестны
Так это и есть макроэкономика - товар не должен быть дешевым, он должен быть качественным.
Достаточно иметь несколько богатых клиентов, чем миллион нищебродов.
«Це ж круто, що постійно точиться всесвітня криза. Вона і є життям» (с)
тут есть беда и засада - капитализация акций и движение их оценки не являются первопричиной движений валют.
США в принципе можно оценить только по внутренним компаниям. (так вот сложилось)
А это ТЭК+Транспорт+Жрат, и только те что внутри. А они не на слуху, они маленькие..они неизвестны
да конечно)
я это привел к вопросу про то как выгодно иметь платежеспособное население.
А кризис, да будет, время пришло.
Но ничего страшного (для Мира).
Суммарная капитализация акций по странам.
(без Великобритании.)
тут есть беда и засада - капитализация акций и движение их оценки не являются первопричиной движений валют.
США в принципе можно оценить только по внутренним компаниям. (так вот сложилось)
А это ТЭК+Транспорт+Жрат, и только те что внутри. А они не на слуху, они маленькие..они неизвестны