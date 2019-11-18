Почему экономический кризис неизбежен. - страница 14

QuantumBob:
Пойдите в салон Мерседес и посмотрите качество последних моделей. Вместо кожи не лучший пластик и т.д. Сейчас конкуренцию выигрывают не качественные товары, а более дешевые. Не опускайтесь до частных случаев и не переходите на личности. Как доцент доценту, мы обсуждаем макроэкономику, дурачок.

Так это и есть макроэкономика - товар не должен быть дешевым, он должен быть качественным.

Достаточно иметь несколько богатых клиентов, чем миллион нищебродов.

«Це ж круто, що постійно точиться всесвітня криза. Вона і є життям» (с)

 

Суммарная капитализация акций по странам.
(без Великобритании.)


1

 
Дмитрий:

Согласен полностью.

Сколько раз я видел в магазине сцену, когда покупатели просили продать им смартфоны производства Тринидада и Тобаго, а им вместо этого под дулом пистолета впаривали эти убогие айфоны....

а с машинами что??? То ли дело машины Вануату! Куда до них каким то Фордам или Мустангам...

У вас слишком конкретное мышление. Не нападайте на художника, взбодрите свое воображение...
 
QuantumBob:
Да, это у них отработано до мелочей. Играют и на самолюбии, и на тщеславии, и техника ломается сразу после окончания гарантийного срока. Но вряд ли  это противоречие является существенной причиной.

Ну почему же? А если посмотреть глубже? Смысл-то в потере ценностных ориентиров.

 

Надо вызвать в ветке дух Юсуфа и натравить на этого квантовика.

у кого есть связь - напишите Юсуфу, что тут посягают на его великую и универсальную Теорию рынка.

 
Taras Slobodyanik:

тут есть беда и засада - капитализация акций и движение их оценки не являются первопричиной движений валют.

США в принципе можно оценить только по внутренним компаниям. (так вот сложилось)

А это ТЭК+Транспорт+Жрат, и только те что внутри. А они не на слуху, они маленькие..они неизвестны

 
Taras Slobodyanik:

it is far beyond of repair
 
Maxim Kuznetsov:

да конечно)

я это привел к вопросу про то как выгодно иметь платежеспособное население.

А кризис, да будет, время пришло.
Но ничего страшного (для Мира).

 
Taras Slobodyanik:

(без Великобритании.)



Попробуйте посчитать в натуральных показателях. Вы очень удивитесь. Есть ложь, есть наглая ложь, и есть запредельная ложь, т.е. статистика США.
 
Maxim Kuznetsov:

Ну почему же. А Энрон, Дженерал электрик, например. Ну очень известные. Зацените...
