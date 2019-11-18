Почему экономический кризис неизбежен. - страница 11
Как же нам разрешить сакраментальный вопрос: продать товар тому, у кого денег нет?
ИЗОБРЕТАЕМ РЕЙГАНОМИКУ
Это просто, это даже очень просто: давайте дадим ему кредит! Но он же его не вернет? У него денег то нет!
Если не дадим кредит, то умрем сегодня, а он не вернет его нам завтра! Ура! Еще поживем! Вытираем холодный пот со лба.
Современный мир это не вопрос кто больше съест, это вопрос кто дольше проживет. И его девиз: умри ты сегодня, а я завтра! В этом и есть смысл рейганомики.
Выдаем всем кредиты на приобретение товаров. Черт с ним с телом кредита, платите хоть проценты. Экономика сразу встрепенулась. Резко пошли в гору торговля и производство. Рейган любимый американский Президент!
Но, при таком подходе, долги всех, домохозяйств, банков, государства начинают экспоненциально расти. Это арифметика, которую ни на какой козе не объедешь.
Счастье в том, что в начале это очень медленный рост. Кто видел график экспоненты, понимает, что в начале все великолепно, но когда начинается реальный рост, он ужасен и не остановим.
Но кого это интересует, за то что мы сделали сегодня будет отвечать кто-то другой, завтра. Какая жалость... Мы ошиблись, Рейган вовсе не спаситель... Не буду говорить кто он.
Я, надеюсь, теперь все поняли странную фразу Бернанке: "Если надо я буду разбрасывать деньги с вертолета". Беня-вертолет это голова. Ему палец в рот не клади...
луч это синус движущийся по прямой, как его соотнести?
Вы читали ветку квантовый анализ Дука?
В 2008, помню, был популярен Авантюрист со своей ахинеей про конец асашай, рухнувший долор и всё такое.
А потом рубль в 1.5 раза обесценился. А потом ещё в три.
А китай сколько ни шатает асашайку через тамошних левых, она только крепче становится.
Пабеда.
Помню, в 2016г тоже разговаривал со статусной дамой о надвигающемся кризисе в США. Она спросила "Ты что, первый канал насмотрелся? В Америке не может быть кризиса. Потому что в Америке такого не может быть". После этого я с дамами разговариваю только на дамские темы.
нет, я как-то давно начинал знакомиться с работами Дуки, мне не понравилось, ветку решил не читать. Может позже конечно почитаю. Вот только 70 страниц ветки читать ... меня отпугивает. там же флуда 60 страниц наберется)
Александр Лаэртский давно уже раскрыл причину кризисов в Америке
У меня есть друг, живет в омэрике. Перед кризисом 2008 года, я настойчиво объяснял ему, что у вас будет кризис в ближайшее время. Он крутил пальцем у виска и говорил, что в омэрике кризиса быть не может, тут есть всего завались. Но грянул кризис и он остался без работы. Потом всё время и по сегодняшний день расспрашивает у меня, откуда я знал, что будет кризис. Я отвечаю одной фразой. "Были предпосылки".
Вы писали, помню
Александр Лаэртский давно уже раскрыл причину кризисов в Америке