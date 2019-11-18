Почему экономический кризис неизбежен. - страница 21
NextEra Energy. 2018
2018
Рейтинг стран мира по количеству оформленных патентов — сравнительный анализ статистических данных о патентной активности стран и территорий мира, который выпускается Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization).
Патентная статистика является основным показателем инновационного потенциала и одним из ключевых показателей технологического развития стран и регионов.
2018
И что?
Посмотрите уровень жизни в Израиле и Индии, ну и сравните.
В курсе сколько народу в Израиле живет?
лучше наоборот:
В курсе сколько народу в Индии живет?
В том и дело, что нужно статистику вести в процентном соотношении, а не количественном.
ну, я не против, это всего лишь цифры - статистика
И что?
ничего, просто цифры, статистика, чтобы понимать что есть Неизбежный Кризис)
Китай.
Доля новых моделей электромобилей с дальностью более 400 км, в общем количестве новых моделей электромобилей, поступивших в продажу.
2017: 5%
2018: 21%
Январь-сентябрь 2019: 44%
Доля мужчин, доживающих до 65 лет
Швейцария: 90%
Швеция: 90%
Италия: 89%
Норвегия: 89%
Канада: 88%
Япония: 88%
Великобритания: 88%
Германия: 86%
Франция: 85%
Китай: 84%
США: 82%
Россия: 57%
...
А где Индия?
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TO65.MA.ZS?locations=IN-RU-US-CN
2018
