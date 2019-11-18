Почему экономический кризис неизбежен. - страница 21

Новый комментарий
 
Акции NextEra Energy (зеленым), инвестора №1 в солнечную и ветровую энергетику (США) и Foresight Energy (красным), угольной компании №1 в США. 2015-2019

NextEra Energy. 2018
Доход: $16,727 млрд
Прибыль: $6,638 млрд

Foresight Energy. 2018
Доход: $1,097 млрд
Убыток: $61,6 млн



21 ноября Tesla представит свой электрический пикап на 6 человек с ценой ниже $49 тыс. 800 км на одной зарядке, пара электродвижков, адаптивная пневмоподвеска-автомат, фирменная система Autopilot с функцией автопаркови и системой кругового обзора.

 

2018

Рейтинг стран мира по количеству оформленных патентов — сравнительный анализ статистических данных о патентной активности стран и территорий мира, который выпускается Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization). 

Патентная статистика является основным показателем инновационного потенциала и одним из ключевых показателей технологического развития стран и регионов. 

0

 
Taras Slobodyanik:

2018

Рейтинг стран мира по количеству оформленных патентов — сравнительный анализ статистических данных о патентной активности стран и территорий мира, который выпускается Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization). 

Патентная статистика является основным показателем инновационного потенциала и одним из ключевых показателей технологического развития стран и регионов. 

И что?

Посмотрите уровень жизни в Израиле и Индии, ну и сравните.

 
Vitaly Muzichenko:

Посмотрите уровень жизни в Израиле и Индии, ну и сравните.

В курсе сколько народу в Израиле живет?

 
TheXpert:

В курсе сколько народу в Израиле живет?

лучше наоборот:

В курсе сколько народу в Индии живет?

 
Taras Slobodyanik:

лучше наоборот:

В курсе сколько народу в Индии живет?

В том и дело, что нужно статистику вести в процентном соотношении, а не количественном.

 
Vitaly Muzichenko:

В том и дело, что нужно статистику вести в процентном соотношении, а не количественном.

ну, я не против, это всего лишь цифры - статистика

Vitaly Muzichenko:

И что?

ничего, просто цифры, статистика, чтобы понимать что есть Неизбежный Кризис)

Китай.
Доля новых моделей электромобилей с дальностью более 400 км, в общем количестве новых моделей электромобилей, поступивших в продажу.
2017: 5%
2018: 21%
Январь-сентябрь 2019: 44%

0


Доля мужчин, доживающих до 65 лет

Швейцария: 90%
Швеция: 90%
Италия: 89%
Норвегия: 89%
Канада: 88%
Япония: 88%
Великобритания: 88%
Германия: 86%
Франция: 85%
Китай: 84%
США: 82%
Россия: 57%

 
Taras Slobodyanik:

...

Доля мужчин, доживающих до 65 лет

Швейцария: 90%
Швеция: 90%
Италия: 89%
Норвегия: 89%
Канада: 88%
Япония: 88%
Великобритания: 88%
Германия: 86%
Франция: 85%
Китай: 84%
США: 82%
Россия: 57%

А где Индия?

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

А где Индия?

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TO65.MA.ZS?locations=IN-RU-US-CN

Survival to age 65, male (% of cohort) - India, Russian Federation, United States, China
  • data.worldbank.org
Survival to age 65, male (% of cohort) - India, Russian Federation, United States, China from The World Bank: Data
 
Taras Slobodyanik:

2018

Рейтинг стран мира по количеству оформленных патентов — сравнительный анализ статистических данных о патентной активности стран и территорий мира, который выпускается Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization). 

Патентная статистика является основным показателем инновационного потенциала и одним из ключевых показателей технологического развития стран и регионов. 


Достаточно попробовать в России что-то новое продвинуть, какую-то технологию, или получить денег на исследования и сразу станет ясно, почему в америке в 16 раз больше патентов... Я пробовал. В индии просто людей больше)
1...141516171819202122
Новый комментарий