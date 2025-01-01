Пространства имен

Пространство имен — это специально объявленная область, в пределах которой определяются различные идентификаторы: переменные, функции, классы и и т. д. Задается с помощью ключевого слова namespase:

namespace имя_пространства {

// список определений функций, классов и переменных

}

Использование namespace позволяет разделить глобальное пространство имен на подпространства. Все идентификаторы в пределах пространства имен доступны друг другу без уточнения. Для доступа к членам пространства имен извне используется оператор :: (операция разрешения контекста).

namespace ProjectData

{

class DataManager

{

public:

void LoadData() {}

};

void Func(DataManager& manager) {}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- работа с пространством имен ProjectData

ProjectData::DataManager mgr;

mgr.LoadData();

ProjectData::Func(mgr);

}

Пространства имен используются для организации кода в виде логических групп и с целью избежания конфликтов имен, которые могут возникнуть когда в программе используется несколько библиотек. В таких случаях каждую библиотеку можно объявить в своем пространстве имен, чтобы затем явно обращаться к нужным функциям и классам каждой библиотеки.

Пространство имен может быть объявлено в нескольких блоках в одном файле и в нескольких файлах. Компилятор соединит вместе все части во время предварительной обработки и полученное в результате пространство имен будет содержать все члены, объявленные во всех частях. Пусть у нас реализован класс A во включаемом файле Sample.mqh:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Sample.mqh |

//+------------------------------------------------------------------+

class A

{

public:

A() {Print(__FUNCTION__);}

};

Этот класс мы хотим использовать в своем проекте, но у нас уже есть класс A. Чтобы иметь возможность использовать оба класса и избежать конфликта идентификаторов, достаточно включаемый файл обернуть в пространство имен:

//--- объявим первый класс A

class A

{

public:

A() {Print(__FUNCTION__);}

};

//--- обернем класс A из файла "Sample.mqh" в пространство имен "Library" для избежания конфликта

namespace Library

{

#include "Sample.mqh"

}

//--- добавим еще один класс в пространство имен "Library"

namespace Library

{

class B

{

public:

B() {Print(__FUNCTION__);}

};

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- используем класс A из глобального пространства имен

A a1;

//--- используем классы A и B из пространства имен "Library"

Library::A a2;

Library::B b;

}

//+------------------------------------------------------------------+



/*

Результат:

A::A

Library::A::A

Library::B::B

*/

Пространства имен могут быть вложенными. Вложенное пространство имен имеет неограниченный доступ к членам своего родительского пространства, но члены родительского пространства не имеют неограниченного доступа к вложенному пространству имен.

namespace General

{

int Func();



namespace Details

{

int Counter;

int Refresh() {return Func(); }

}



int GetBars() {return(iBars(Symbol(), Period()));};

int Size(int i) {return Details::Counter;}

}

Глобальное пространство имен

Если идентификатор не объявлен явно в пространстве имен, он неявно считается входящим в глобальное пространство имен. Чтобы явно указать глобальный идентификатор, используйте оператор разрешения области видимости без имени. Это позволит отличать данный идентификатор от любого другого элемента с таким же именем, находящегося в другом пространстве имен. Например, при импорте функции:

#import "lib.dll"

int Func();

#import

//+------------------------------------------------------------------+

//| Некая наша функция |

//+------------------------------------------------------------------+

int Func()

{

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//+--- вызов импортированной функции

Print(lib::Func());

//+--- вызов нашей функции

Print(::Func());

}

В данном случае все импортированные из DLL функции были включены в одноименное пространство имен. Это позволило компилятору однозначно определить какую функцию требуется вызвать.

Смотри также

Глобальные переменные, Локальные переменные, Область видимости и время жизни переменных, Создание и уничтожение объектов