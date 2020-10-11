Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 8
Ранее уже писал, что существует проблема при загрузке профиля, а именно сбрасываются цвета индикаторов на цвета по умолчанию. Записал видео, демонстрирующее проблему.
Хм, удивительно, как испоганилось качество видео при заливке на ютуб....
Увеличил размер рендрингом до 1080 и качество бага лучше получилось :)
Проблема скорее всего в учетной записи под которой запускается сервис. Раньше была SYSTEM, в последних версиях МТ - это NETWORK SERVICE.
На Windows Server 2012 R2 была та же проблема.
Решается изменением учетной записи под которой будет запускаться сервис на учетную запись SYSTEM:
1) комбинация клавиш Windows + R, затем ввести services.msc
2) в списке сервисов необходимо найти нужные сервисы от MetaTrader 5 Strategy Tester Agent, их имена по умолчанию: MetaTester-1, MetaTester-2, MetaTester-3, ... MetaTester-N.
3) для каждого из сервисов открыть свойства, перейти во вкладку "Log On", установить "Log On as" как "Local System account" и нажать Ок.
Перевел ваш пост "из кармана" в ветку англ части форума с переводом, пользователи всё проделали - и всё заработало.
Спасибо.
Ошибка на вкладке VPS, нет возможности управлять VPS.
Проверил на двух ПК.
Ошибка наблюдается при работе с брокером Открытие.
см короткую ветку: https://www.mql5.com/ru/forum/324028
У меня (и у многих в англ, особенно на МТ4) такое было с Маркетом, и все исправилось установкой последнего Интернет Эксплорера -
Проблема не в эксплорере. У меня Win 10 с последними обновлениями и самым свежим эксплорером.
К тому же при подключении к аккаунту MetaQuotes-Demo ошибки не наблюдается.
Просто переустановил его.
У меня на компе с Windows Server 2008 выскакивало окошко как у вас (по поводу такого же js файла, но market) - связанное с маркетом (на Метатрейдере 4).
И у многих такое было (в англ части много постов на эту тему), связанное с Маркетом.
Переустановил сейчас заново Internet Explorer (установил 11 версию, 64-битный, специально для Windows Server 2008 - по ссылке - см мой пост выше),
и ошибка на МТ4 исчезла.
И вкладка Маркет появилась на МТ5.
На Windows 8.1 (32-бит) и на Windows 10 (64-бит) такой ошибки не было.
весёлые картинки:
до и после перегрузки терминала:
Очень нехороший баг.
Без импорта DLL - все в порядке. Прошу пояснить.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5
Aleksey Vyazmikin, 2019.10.12 12:23Подскажите, пожалуйста, как закрывать окно чарта (на котором сейчас график результатов оптимизации) после оптимизации автоматически при вызове OnTesterDeinit()?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1220
fxsaber, 2019.10.02 09:36
У кого-нибудь наблюдалась такая проблема с дебагом скрипта?
Делаю дебаг. Срабатывает точка останова. Иду пошагов через F10. Через пять секунд после первого останова скрипт выполняется полностью дальше.
И так каждый раз.
Воспроизведение
У всех такой баг?
Чтобы отлаживать скрипты, приходится заменять OnStart на OnInit. Тогда скрипт становится советником и отлаживается без проблем.
ЗЫ Даже советники срываются в выполнение через какое-то время после точки останова.