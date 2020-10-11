Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 8

Ранее уже писал, что существует проблема при загрузке профиля, а именно сбрасываются цвета индикаторов на цвета по умолчанию. Записал видео, демонстрирующее проблему.

Хм, удивительно, как испоганилось качество видео при заливке на ютуб....

Увеличил размер рендрингом до 1080 и качество бага лучше получилось :)


 
Sergey Dzyublik:

Проблема скорее всего в учетной записи под которой запускается сервис. Раньше была SYSTEM, в последних версиях МТ - это NETWORK SERVICE.
На Windows Server 2012 R2 была та же проблема. 
Решается изменением учетной записи под которой будет запускаться сервис на учетную запись SYSTEM:

1) комбинация клавиш Windows + R, затем ввести services.msc
2) в списке сервисов необходимо найти нужные сервисы от MetaTrader 5 Strategy Tester Agent, их имена по умолчанию: MetaTester-1, MetaTester-2, MetaTester-3, ... MetaTester-N.
3) для каждого из сервисов открыть свойства, перейти во вкладку "Log On", установить "Log On as" как "Local System account" и нажать Ок.


Перевел ваш пост "из кармана" в ветку англ части форума с переводом, пользователи всё проделали - и всё заработало.
Спасибо.

 
Vladimir Mikhailov:

Ошибка на вкладке VPS, нет возможности управлять VPS.
Проверил на двух ПК.
Ошибка наблюдается при работе с брокером Открытие.


У меня (и у многих в англ, особенно на МТ4) такое было с Маркетом, и все исправилось установкой последнего Интернет Эксплорера -
см короткую ветку: https://www.mql5.com/ru/forum/324028
Проблема не в эксплорере. У меня Win 10 с последними обновлениями и самым свежим эксплорером.
К тому же при подключении к аккаунту MetaQuotes-Demo ошибки не наблюдается.

Vladimir Mikhailov:

Проблема не в эксплорере. У меня Win 10 с последними обновлениями и самым свежим эксплорером.
К тому же при подключении к аккаунту MetaQuotes-Demo ошибки не наблюдается.


Но я лично решил эксплорером.
Просто переустановил его.

У меня на компе с Windows Server 2008 выскакивало окошко как у вас (по поводу такого же js файла, но market) - связанное с маркетом (на Метатрейдере 4).
И у многих такое было (в англ части много постов на эту тему), связанное с Маркетом.

Переустановил сейчас заново Internet Explorer (установил 11 версию, 64-битный, специально для Windows Server 2008 - по ссылке - см мой пост выше),
и ошибка на МТ4 исчезла.
И вкладка Маркет появилась на МТ5.

На Windows 8.1 (32-бит) и на Windows 10 (64-бит) такой ошибки не было.

 

весёлые картинки:

до и после перегрузки терминала:

00

11

 
Andrej Nikitin:

весёлые картинки:

парами: до и после перегрузки терминала:

Очень нехороший баг.

 
Запуск такого скрипта 
#import "shell32.dll"
  int ShellExecuteW( int hwnd, string lpOperation, string lpFile, string lpParameters, string lpDirectory, int nShowCmd );
#import

void OnStart()
{
  if (false)
    shell32::ShellExecuteW(0, "Open", "", NULL, NULL, 3);
}
выдает в логе 
'C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5\MQL5\Scripts\Test5-3.ex5' is not 64-bit version


Без импорта DLL - все в порядке. Прошу пояснить.

 

Делаю дебаг. Срабатывает точка останова. Иду пошагов через F10. Через пять секунд после первого останова скрипт выполняется полностью дальше.

И так каждый раз.


Воспроизведение

void OnStart()
{
  DebugBreak(); // Когда остановится, подождать пять секунд - дебаг прекратится.
}


У всех такой баг?


Чтобы отлаживать скрипты, приходится заменять OnStart на OnInit. Тогда скрипт становится советником и отлаживается без проблем.


ЗЫ Даже советники срываются в выполнение через какое-то время после точки останова.

