Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 7

Новый комментарий
 
Возможно, графика оптимизации действительно достаточно одного, и загружать в него данные вместе с загрузкой результатов оптимизации?
 
Добрый день. После нового обновления перестал работать режим моделирования "Каждый тик на основе реальных тиков". При тестировании с 2014, 2015 или 2016 годов тестер прогоняет только первые 3 месяца и 16 дней. При тестировании более поздних периодов такого нет. До обновления всё было хорошо. В логах никаких записей об ошибках я не вижу. Подскажите, пожалуйста, чём может быть дело?
 

При задании диапазонов оптимизации приходится прокручивать список параметров в самый низ, где отображается суммарное количество вариантов. Потом обратно, чтобы скорректировать, и так по кругу.

Предлагаю перенести в статус бар, к кнопке старт, где при оптимизации отображается прогресс (выполнено/вариантов)

 
Edgar:

При задании диапазонов оптимизации приходится прокручивать список параметров в самый низ, где отображается суммарное количество вариантов. Потом обратно, чтобы скорректировать, и так по кругу.

Предлагаю перенести в статус бар, к кнопке старт, где при оптимизации отображается прогресс (выполнено/вариантов)

поддерживаю

еще при двойном тычке на статус баре, когда тестер свернут, то не отображается прогресс бар если идет тестирование ... что вообще не понятно, если тест идет прогресс бар должен отображаться, и поменяйте цвет прогресс бара на более заметный пож-та
 
Почему в Тестере есть возможность отправить график на печать, но отсутствует возможность сохранить график в файл (скриншот)???
 

Ошибка на вкладке VPS, нет возможности управлять VPS.
Проверил на двух ПК.
Ошибка наблюдается при работе с брокером Открытие.

VPS error

 

Есть две ветки в англ части форума (например - вот эта).
Это про MetaTrader 5 Strategy Tester Agent, и что у многих такая ошибка, например - 

QS 0 16:34:57.497 Startup MetaTester 5 x64 build 2170 (4 Oct 2019)

MH 0 16:34:57.506 Startup initialization finished

CJ 0 16:34:59.255 Service Service 'MetaTester-1' successfully installed

DE 0 16:34:59.255 Service Service 'MetaTester-2' successfully installed

HQ 0 16:36:00.148 Startup MetaTester 5 x64 build 2170 (4 Oct 2019)

KK 0 16:36:00.159 Startup initialization finished

HR 0 16:36:11.514 Service Service 'MetaTester-1' start initialized

FH 2 16:37:27.092 Service Service 'MetaTester-1' start failed [The service did not respond to the start or control request in a timely fashion. (1053)]

То есть, спрашивают - что это за ошибка (и как исправить - если можно исправить):

"EF 2 22: 34: 59.829 Service Service 'MetaTester-1' start failed [The service did not respond to the start or control request in a timely fashion. (1053)]"


Форум по торговле, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

MetaTrader 5 Агент по тестированию стратегий

Кеннет Парлинг , 2019.10.10 08:09

Я использую Windows 10 Home OS 64-разрядная версия 1903.

Ранее в этом году я думаю, что это было в августе или около того, все работало нормально ... но теперь совершенно невозможно запустить агентов ...


MetaTrader 5 Strategy Tester Agent
MetaTrader 5 Strategy Tester Agent
  • 2019.10.07
  • www.mql5.com
Hi, Unable to start the service, getting error pls help QS 0 16:34:57.497 Startup MetaTester 5 x64 build 2170 (4 Oct 2019) MH 0 16:34:57...
 

Здравствуйте, уважаемые разработчики!

В новой версии торговой платформы появилось много нужных и положительных моментов, но один старый, уже с "бородой", так и остался.

При запуске тестера стратегий индикатор, по которому происходит открытие позиций, из 10-ти прогонов может отобразиться на графике 2-3 раза, а может и вообще не отобразится. Это происходит не зависимо от названия или типа индикатора. Это жутко неудобно, т.к. приходится постоянно стартовать и останавливать тестер до тех пор, пока на графике не отобразится индикатор.

Прошу Вас поправить этот момент.

С уважением, Владимир.

 
Sergey Golubev:

Есть две ветки в англ части форума (например - вот эта).
Это про MetaTrader 5 Strategy Tester Agent, и что у многих такая ошибка, например - 

То есть, спрашивают - что это за ошибка (и как исправить - если можно исправить):

"EF 2 22: 34: 59.829 Service Service 'MetaTester-1' start failed [The service did not respond to the start or control request in a timely fashion. (1053)]"

Проблема скорее всего в учетной записи под которой запускается сервис. Раньше была SYSTEM, в последних версиях МТ - это NETWORK SERVICE.
На Windows Server 2012 R2 была та же проблема. 
Решается изменением учетной записи под которой будет запускаться сервис на учетную запись SYSTEM:

1) комбинация клавиш Windows + R, затем ввести services.msc
2) в списке сервисов необходимо найти нужные сервисы от MetaTrader 5 Strategy Tester Agent, их имена по умолчанию: MetaTester-1, MetaTester-2, MetaTester-3, ... MetaTester-N.
3) для каждого из сервисов открыть свойства, перейти во вкладку "Log On", установить "Log On as" как "Local System account" и нажать Ок.


 
Скажите кто в курсе при оптимизации советников из под линук убунту есть доступ к облачной сети мкл клоуд...????
1234567891011121314...21
Новый комментарий