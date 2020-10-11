Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При задании диапазонов оптимизации приходится прокручивать список параметров в самый низ, где отображается суммарное количество вариантов. Потом обратно, чтобы скорректировать, и так по кругу.
Предлагаю перенести в статус бар, к кнопке старт, где при оптимизации отображается прогресс (выполнено/вариантов)
При задании диапазонов оптимизации приходится прокручивать список параметров в самый низ, где отображается суммарное количество вариантов. Потом обратно, чтобы скорректировать, и так по кругу.
Предлагаю перенести в статус бар, к кнопке старт, где при оптимизации отображается прогресс (выполнено/вариантов)
поддерживаюеще при двойном тычке на статус баре, когда тестер свернут, то не отображается прогресс бар если идет тестирование ... что вообще не понятно, если тест идет прогресс бар должен отображаться, и поменяйте цвет прогресс бара на более заметный пож-та
Ошибка на вкладке VPS, нет возможности управлять VPS.
Проверил на двух ПК.
Ошибка наблюдается при работе с брокером Открытие.
Есть две ветки в англ части форума (например - вот эта).
Это про MetaTrader 5 Strategy Tester Agent, и что у многих такая ошибка, например -
QS 0 16:34:57.497 Startup MetaTester 5 x64 build 2170 (4 Oct 2019)
MH 0 16:34:57.506 Startup initialization finished
CJ 0 16:34:59.255 Service Service 'MetaTester-1' successfully installed
DE 0 16:34:59.255 Service Service 'MetaTester-2' successfully installed
HQ 0 16:36:00.148 Startup MetaTester 5 x64 build 2170 (4 Oct 2019)
KK 0 16:36:00.159 Startup initialization finished
HR 0 16:36:11.514 Service Service 'MetaTester-1' start initialized
FH 2 16:37:27.092 Service Service 'MetaTester-1' start failed [The service did not respond to the start or control request in a timely fashion. (1053)]
То есть, спрашивают - что это за ошибка (и как исправить - если можно исправить):
"EF 2 22: 34: 59.829 Service Service 'MetaTester-1' start failed [The service did not respond to the start or control request in a timely fashion. (1053)]"
Форум по торговле, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaTrader 5 Агент по тестированию стратегий
Кеннет Парлинг , 2019.10.10 08:09
Я использую Windows 10 Home OS 64-разрядная версия 1903.
Ранее в этом году я думаю, что это было в августе или около того, все работало нормально ... но теперь совершенно невозможно запустить агентов ...
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
В новой версии торговой платформы появилось много нужных и положительных моментов, но один старый, уже с "бородой", так и остался.
При запуске тестера стратегий индикатор, по которому происходит открытие позиций, из 10-ти прогонов может отобразиться на графике 2-3 раза, а может и вообще не отобразится. Это происходит не зависимо от названия или типа индикатора. Это жутко неудобно, т.к. приходится постоянно стартовать и останавливать тестер до тех пор, пока на графике не отобразится индикатор.
Прошу Вас поправить этот момент.
С уважением, Владимир.
Есть две ветки в англ части форума (например - вот эта).
Это про MetaTrader 5 Strategy Tester Agent, и что у многих такая ошибка, например -
То есть, спрашивают - что это за ошибка (и как исправить - если можно исправить):
"EF 2 22: 34: 59.829 Service Service 'MetaTester-1' start failed [The service did not respond to the start or control request in a timely fashion. (1053)]"
Проблема скорее всего в учетной записи под которой запускается сервис. Раньше была SYSTEM, в последних версиях МТ - это NETWORK SERVICE.
На Windows Server 2012 R2 была та же проблема.
Решается изменением учетной записи под которой будет запускаться сервис на учетную запись SYSTEM:
1) комбинация клавиш Windows + R, затем ввести services.msc
2) в списке сервисов необходимо найти нужные сервисы от MetaTrader 5 Strategy Tester Agent, их имена по умолчанию: MetaTester-1, MetaTester-2, MetaTester-3, ... MetaTester-N.
3) для каждого из сервисов открыть свойства, перейти во вкладку "Log On", установить "Log On as" как "Local System account" и нажать Ок.