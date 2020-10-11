Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 13
Для обычных индикаторов производится проверка, есть ли такой индикатор с такими же параметрами. Если есть, отдаётся существующий хэндл, если нет - создаётся новая копия индикатора и отдаётся новый хэндл.
Для кастомных индикаторов такая проверка не производится, и каждый раз создаётся новая копия и новый хэндл.
Так было изначально, и это поведение меняться не будет
Спасибо
Как до этого достучаться?
Здравствуйте.
У меня достаточно животрепещущий вопрос насчёт котировок. Когда задачи по оптимизации тестер раздаёт в облако, на каких котировках тестят агенты? Каждый на своих, своего брокера? Или история котировок каким то образом синхронизируется?
Если этот вопрос уже где то освещался, дайте пожалуйста ссылку. Я не смог найти информации про это.
Спасибо.
https://www.mql5.com/ru/articles/341
Каждый узел сети MQL5 Cloud Network хранит у себя историю по нужным символам и раздает всем подключенным к нему агентам по требованию. Если у него еще нет истории по символу XYZ от брокера ABC, то узел автоматически скачает нужные для тестирования исторические данные с вашего терминала. Поэтому ваш терминал должен быть готов предоставить такую историю.
По какой причине EX5-файлы стали большого размера. У меня почти все свои советники больше 1 МБ.
Пример
занимает почти МБ.
Если комментирую третью строку, то размер уменьшается в два раза, но все равно много.
При этом после комментария убирается только mqh, состоящий из статической строки на 250 Кб. Почему включение этого файла увеличивает EX5 на 500 КБ?
Допустим, деление на ноль происходит внутри подключаемой библиотеки. Если делать самому функцию, то ее надо прописывать индивидуально для каждого советника. При этом помещать в библиотеку, которая, собственно, является независимым от советника самодостаточным кодом.
По теме деления на ноль, сегодня столкнулся с тем, что
вернул при Оптимизации ноль (кто-нибудь в Тестере делает проверку на ноль этого значения и зачем?). Потом посыпались ошибки в журнале Тестера по другим проходам. Затем завис Терминал. А после перезагрузки Терминала исчез кастомный символ, на котором шла оптимизация. При этом бары и тики исчезнувшего символа сохранились в base-папках Терминала и Тестера.
В MQL нужно все проверять, все это значит абсолютно все.... И даже свои проверки не лишним будет проверить..
Не нужно в Тестере ничего проверять, что согласуется с условиями Тестера. Пункт основного символа Тестера не может во время выполнения изменить своего значения.
При этом после комментария убирается только mqh, состоящий из статической строки на 250 Кб. Почему включение этого файла увеличивает EX5 на 500 КБ?
из-за функции trash() ?
Давайте без флуда.
без флуда писал, было воспоминание, что компилятор мусор подбрасывает в код, оказалось не совсем так:
