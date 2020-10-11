Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 2
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга
MetaQuotes Software Corp., 2019.10.03 15:10
Отсюда же вы можете быстро перейти к редактированию программы в MetaEditor.
Этой возможностью постоянно пользуюсь. Не хватает обратной возможности. Чтобы редактируемый в ME советник можно было быстро поместить в Тестер. Сейчас для этого приходится делать громоздкое CTRL+F5.
Тестер стратегий. Не получается выбрать/поменять символ...
Если внутри папки создать дополнительные папки, то в навигаторе
сортирует задом наперед, по алфавиту от Z до A.
Это давно так. (Уже даже привыкать начал)
Разные стилизаторы - это неплохо. Но вот для тех кто изначально привык к BorlandBilder или RadStudio, а затем к Visual Studio C# - нету ни одного такого стилизатора. Единственный Allman близок, но не совсем то. Он сдвигает внутри функции //--- в левый край до упора. А в выше перечисленных этого нет. Ну и другие есть отличия. Так что пожелания к разработчикам добавить - именно этот стиль, поскольку он сейчас вероятно один из самых популярных.
К примеру кусок кода из хелпа RadStudio(BorlandBilder) - ни один из стилей из списка стилизатора не позволяет упорядочить к такому виду.
Тоже самое с сайта Майкрософта C# - стиль похож на вышеприведенный от Borlanda и тоже ни один из стилей в стилизаторе в Editor-e к сожалению не приводит к такому виду. А ведь я думаю очень многие программисты привыкли именно к такому стилю. Да и студентов учили и учат тоже именно такому стилю.
Теперь я так понял старые .opt файлы тестер не показывает и придется всех роботов заново переоптимизировать на все инструменты, это займет месяц как минимум(((( а всю предыдущую оптимизацию можно выкинуть на помойку, спасибо что хоть сеты подходят)))
+1. Приходится в VS открывать и стилизировать.
Этот код раньше компилировался, теперь - нет:
У меня скомпилился