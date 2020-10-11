Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 2

Этой возможностью постоянно пользуюсь. Не хватает обратной возможности. Чтобы редактируемый в ME советник можно было быстро поместить в Тестер. Сейчас для этого приходится делать громоздкое CTRL+F5.

 

Тестер стратегий. Не получается выбрать/поменять символ...


 

Если внутри папки создать дополнительные папки, то в навигаторе

сортирует задом наперед, по алфавиту от Z до A.

 
ANG3110:

Это давно так. (Уже даже привыкать начал)

 

Разные стилизаторы - это неплохо. Но вот для тех кто изначально привык к BorlandBilder или RadStudio, а затем к Visual Studio C# - нету ни одного такого стилизатора. Единственный Allman близок, но не совсем то. Он сдвигает внутри функции //--- в левый край до упора. А в выше перечисленных этого нет. Ну и другие есть отличия.  Так что пожелания к разработчикам добавить - именно этот стиль, поскольку он сейчас вероятно один из самых популярных.

К примеру кусок кода из хелпа RadStudio(BorlandBilder) - ни один из стилей из списка стилизатора не позволяет упорядочить к такому виду. 

void __fastcall TForm1::FindDialog1Find(TObject *Sender)
{
   int FoundAt, StartPos, ToEnd;
   TSearchTypes mySearchTypes = TSearchTypes();

   // Begin the search after the current selection,
   // if there is one.
   // Otherwise, begin at the start of the text.
   
   if (FindDialog1->Options.Contains(frWholeWord))
      mySearchTypes << stWholeWord;
   
   if (RichEdit1->SelLength)
      StartPos = RichEdit1->SelStart + RichEdit1->SelLength;
   else
      StartPos = 0;
}

Тоже самое с сайта Майкрософта C# - стиль похож на вышеприведенный от Borlanda и тоже ни один из стилей в стилизаторе в Editor-e к сожалению не приводит к такому виду. А ведь я думаю очень многие программисты привыкли именно к такому стилю.  Да и студентов учили и учат тоже именно такому стилю. 

private void MakeParentTable()
{
   // Instantiate the DataSet variable.
   dataSet = new DataSet();
   // Add the new DataTable to the DataSet.
   dataSet.Tables.Add(table);

   // Create three new DataRow objects and add 
   // them to the DataTable
   for (int i = 0; i<= 2; i++)
   {
      row = table.NewRow();
      row["id"] = i;
      row["ParentItem"] = "ParentItem " + i;
      table.Rows.Add(row);
   }
}
Теперь я так понял старые .opt файлы тестер не показывает и придется всех роботов заново переоптимизировать на все инструменты, это займет месяц как минимум(((( а всю предыдущую оптимизацию можно выкинуть на помойку, спасибо что хоть сеты подходят)))

 
ANG3110:

Тоже самое с сайта Майкрософта C# - стиль похож на вышеприведенный от Borlanda и тоже ни один из стилей в стилизаторе в Editor-e к сожалению не приводит к такому виду. А ведь я думаю очень многие программисты привыкли именно к такому стилю.  Да и студентов учили и учат тоже именно такому стилю. 

+1. Приходится в VS открывать и стилизировать.

 
подскажите почему появились ошибки при  компиляции,не обрабатывает TrS_8_Tel
 

Этот код раньше компилировался, теперь - нет:

#define DWORD int

#import "Kernel32.dll"
DWORD GetLastError(int);
#import
 
Ivan Titov:

Этот код раньше компилировался, теперь - нет:

У меня скомпилился

