Почему прибыль в пунктах положительна, а в процентах с минусом?


Или это не прибыль (в процентах) а просто изменение цены на...? Просто смущают разные знаки...
 
Изменение цены это в процентах.

Ну так ведь и в пунктах тоже изменение цены. Но почему то минус не пишут, а в процентах - пишут. Почему так?

 
Видимо в пунктах абсолютный показатель - длина отрезка в пунктах, а в процентах относительный - изменение в процентах.

Если цена прошла, к примеру, 500 пунктов и это в процентах 12%, то

  1. если цена повысилась, то пусть пишут 500 п., 12%
  2. если цена понизилась, то -500 п., -12%
Это было бы логично, а так пишут 500 п., -12%. Диссонанс какой-то.
 
Для меня всё логично, и нет диссонанса - разные единицы измерения просто...

 
То так - не так, то сяк - не эдак...

Какие-то уж совсем мелочные придирки.

Вродь всё логично. И никакого диссонанса.

Это не придирки, это непонимание почему пункты (что вверх, что вниз) всегда с плюсом, а проценты меняют знак.

 
Хм. Странно, у меня с приходом 2174 не чего не изменилось.
dll перекомпилировал, скрипт тоже удалял, перекомпилировал.
Всё равно появляется это сообщение.

 
2174, такое 
2019.10.13 16:13:44.840 Experts optimization frame expert Testr2904 (EURUSD.rann_RannForex,M1) processing started
2019.10.13 16:13:44.847 Tester  OnTesterInit failed. Optimization cannot be started.
2019.10.13 16:13:44.848 Experts optimization frame expert Testr2904 (EURUSD.rann_RannForex,M1) processing stopped


Вторая попытка запустить Оптимизацию получилась.

