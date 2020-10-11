Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почему прибыль в пунктах положительна, а в процентах с минусом?
Почему прибыль в пунктах положительна, а в процентах с минусом?
Или это не прибыль (в процентах) а просто изменение цены на...? Просто смущают разные знаки...
Изменение цены это в процентах.
Изменение цены это в процентах.
Ну так ведь и в пунктах тоже изменение цены. Но почему то минус не пишут, а в процентах - пишут. Почему так?
Ну так ведь и в пунктах тоже изменение цены. Но почему то минус не пишут, а в процентах - пишут. Почему так?
Видимо в пунктах абсолютный показатель - длина отрезка в пунктах, а в процентах относительный - изменение в процентах.
Видимо в пунктах абсолютный показатель - длина отрезка в пунктах, а в процентах относительный - изменение в процентах.
Если цена прошла, к примеру, 500 пунктов и это в процентах 12%, то
Если цена прошла, к примеру, 500 пунктов и это в процентах 12%, то
Для меня всё логично, и нет диссонанса - разные единицы измерения просто...
Если цена прошла, к примеру, 500 пунктов и это в процентах 12%, то
То так - не так, то сяк - не эдак...
Какие-то уж совсем мелочные придирки.
Вродь всё логично. И никакого диссонанса.
То так - не так, то сяк - не эдак...
Какие-то уж совсем мелочные придирки.
Вродь всё логично. И никакого диссонанса.
Это не придирки, это непонимание почему пункты (что вверх, что вниз) всегда с плюсом, а проценты меняют знак.
Было. Я не успел "обрадоваться", как обновилось до 2174, и все прошло.
Аналогично. Спасибо разработчикам.
Хм. Странно, у меня с приходом 2174 не чего не изменилось.
dll перекомпилировал, скрипт тоже удалял, перекомпилировал.
Всё равно появляется это сообщение.
Вторая попытка запустить Оптимизацию получилась.