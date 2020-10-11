Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 16

fxsaber:

Не подскажу. У меня даже OnTesterInit не было.

Stanislav Korotky:

Не помню уже, к сожалению.

 

Решил глянуть 3D график после оптимизации - и не понял, на переднем плане шкала X нумеруется с права налево, а на на заднем наоборот в общем перевернуты они в зависимости от того куда вращаешь график - и не ясно, где там правда.


По моему разумению, координаты должны начинаться с (7;1) и заканчиваться (200;5)
 
Aleksey Vyazmikin:

Обновитесь на билд 2190


 
Перестали создаваться пользовательские символы со слэшем. Кому мешали?
 
Ivan Titov:
Перестали создаваться пользовательские символы со слэшем. Кому мешали?
Никогда нельзя было. Слешами отделяются группы-подгруппы
 
Slava:
Никогда нельзя было. 

Всегда можно было

Файлы:
CustomSlash.gif  58 kb
 

Есть такой код:

template <typename T>
class Array
{
};

template <typename T>
class DerivedArray: public Array<T>
{
};

class Main
{
  protected:
    class Auxiliary
    {
    };
    DerivedArray<Auxiliary *> array;
};

Main _main;

Он нормально компилируется в билдах до 2170 и в C++. В билдах 2170+ выдает ошибку.

'Auxiliary' - unexpected token  nested.mqh      7       34
 
Stanislav Korotky:

Есть такой код:

Он нормально компилируется в билдах до 2170 и в C++. В билдах 2170+ выдает ошибку.

Спасибо за сообщение. Исправлено.

 
Простите конечно но в МТ5 впрочем как и МТ4 - ничего не меняется ,что имхо есть по умолчанию ВО МНОГИХ ТЕРМИНАЛАХ - нет нормального отдельного окна обзора рынка как в QSTCharts, нет банальной линковки - вопрос зачем они сделали открепление графика - если нет линковки - эта плюшка бесполезна , и ни кто этого не видит, сколько можно просить сделайте толщину баров регулируемую - эти тонкие палочки просто не возможно смотреть(есть люди с плохим зрением) - а сетка зачем спрашивается такую липить - она же по определению ни какого отношения к активам не имеет - просто значения от балды - хотя бы к шагу инструмента прикрутили бы --- список можно писать до бесконечности - у них нет даже суппорта с мылом - что бы что то им писать --- за то в обновлениях вообще не понятно что - но только не то что именно нужно для торговли .......................................PS  пускай сделают к примеру Pro ВЕРСИЮ платную нормальную без этих недостатков -)))
