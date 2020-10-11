Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 16
Не подскажу. У меня даже OnTesterInit не было.
Но ошибка то была, судя по приложенным логам и самим вопросам? Есть инструкции для MQ, как её воспроизвести?
Не помню уже, к сожалению.
Решил глянуть 3D график после оптимизации - и не понял, на переднем плане шкала X нумеруется с права налево, а на на заднем наоборот в общем перевернуты они в зависимости от того куда вращаешь график - и не ясно, где там правда.
По моему разумению, координаты должны начинаться с (7;1) и заканчиваться (200;5)
Обновитесь на билд 2190
Перестали создаваться пользовательские символы со слэшем. Кому мешали?
Никогда нельзя было.
Всегда можно было
Есть такой код:
Он нормально компилируется в билдах до 2170 и в C++. В билдах 2170+ выдает ошибку.
Спасибо за сообщение. Исправлено.