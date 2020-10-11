Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 6
Это уже не о текущей версии, а вообще о всех тестерах пятёрки: когда тест заканчивается, открывается график со сделками. Но если тест идёт, например, по двум символам, то открывается только текущий, второй не открывается. Возможно, это потребует дать пользователю выбор, открывать ли вообще (например, если 20 символов было... а может и одного-то не надо? - когда отладку делаешь, десятки графиков закрывать приходится).
Визуальный режим не заменяет открытые графики в основном терминале, т.к. инструменты урезаны.
Так отключите автопоказ графика после теста, это не сложно:
нет такой закладки :(
Добавлено: затупил, извиняюсь... появилось когда тест до конца дошёл. Но в любом случае это не было главной частью моего коммента.
Спасибо, Владимир!
Переключение таймфрейма раз в секунду?
Какой билд у Вас был до этого? На предыдущем билде Вы наблюдали такую проблему?
Переключение таймфрейма в индикаторе лишь имитирует поведение пользователя. В действительности я просто тестировал работу индикатора на разных таймфреймах и в какой-то момент заметил большое потребление памяти. Нашёл виновника и выделил код в отдельный индикатор.
Я заметил утечку случайно уже после релиза 2170. Проверил на 2085, там то же самое. Но только на этом символе и этом сервере. Вероятно, есть какой-то "кривой" тик в данных, которых и запускает проблему.
Проверил ещё раз. В данный момент проблема исчезла. Возможно, брокер поправил данные. Если ещё раз замечу проблему, попробую сохранить массив тиков.
Flops:
Если ещё раз замечу проблему, попробую сохранить массив тиков.
Да. Это было бы хорошо.
Мы пытаемся воспроизвести описанную проблему
Пункт 20 в анонсе - это сомнительное "улучшение", я бы сказал - ухудшение. Свободного места добавилось в окне тестера, зато теперь среди чартов вылазят графики оптимизаций которые нужно закрывать вручную каждый раз. В каком окне обычно теснее? При форвард-оптимизации их появляется сразу два. Учитывая, что подписаны графики только именем эксперта, их накопление может привести к путанице. В окне тестера они не накапливались а переписывались. Сделайте хотя бы возможность отключить это "улучшение".
Двумя руками - ЗА!
Я могу и ошибаться.
Вот вижу такую картинку в основном окне терминала с вызовом меню:
Переключился на 3D:
А дальше то чё? Что мне с этим всем делать? Распечатать и на стенку повесить? Какой практический смысл в этих картинках? Зачем разработчики тратят своё время на эти бесполезности? Зачем тратят ресурсы клиентов на отображение всего этого? Неужели только потому, что кому-то нужно же хоть чем-то заниматься?
Добрый день. После обновления заметил проблемы в работе функций :
ChartSaveTemplate
ChartApplyTemplate
У меня они стали работать "рандомно" т.е. иногда загрузят шаблон иногда нет, не могу понять с чем это связано т.к. никакие изменения в код не вносились, есть предположение что не успевают подгрузиться и прерывается, возможно где то добавили CoolDown...
В ошибках ничего нет.
До обновления работали стабильно очень долго...
Ни кто с этим не сталкивался?
Спасибо большое!
Скорее всего проблема как-то связана с субботой.
Будем искать.