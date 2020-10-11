Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 11

test on EURUSD,H1 (netting) ' .ex5' has newer unsupported version, please update your client terminal loading of test42860 failed loading of MQL5\Indicators\ .ex5 failed Indicators\ .ex5 not found

Имя программы удалил из текста сам...

терминал мт5 версия2174

Похоже ребята терминал обновили и ушли домой, а тестер в маркете не обновили.... (((
 
Группы есть в настройках индикатора?
 
В понедельник выпустим новую бету
 
Да есть

 

Раньше такой код:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int handle = INVALID_HANDLE;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---

//---
   return(INIT_SUCCEEDED); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---

}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---

   handle = iCustom(_Symbol,_Period,"Examples\\VROC.ex5");

   Print(handle);

   double value[1];

   CopyBuffer(handle,0,1,1,value);

}

Не создавал новый хендл на каждом тике. А теперь создает. Это будет исправлено, или учиться жить так?

vroc


P.S. Про то, что хендлы лучше создавать в OnInit я в курсе :)

 
Пока все сервера не будут обновлены до билда, поддерживающего группы, будет несовместимость.

 
Не создавал новый хендл на каждом тике. А теперь создает. Это будет исправлено, или учиться жить так?



P.S. Про то, что хендлы лучше создавать в OnInit я в курсе :)

А вы понимаете, что создаете утечку хендлов на каждом тике?
 
Не создавал новый хендл на каждом тике. А теперь создает. Это будет исправлено, или учиться жить так?



P.S. Про то, что хендлы лучше создавать в OnInit я в курсе :)

Учиться жить так. 

ЗЫ Не лучше в Oninit, а лучше один раз. 

 
Просьба подумать над возможностью добавления функции

bool SaveSetFile( const string FileName, const int FlagCommon = 0 ); // Записывает SET-файл настроек советника.


Это может во многих случаях пригодиться. Но приведу только один пример.

При генетической Оптимизации у некоторых проходов могут быть ошибки (деление на ноль и т.д.). По записям в журнале возможно определить, в каком месте в коде была ошибка, но невозможно сказать, какие входные параметры соответствовали ошибочному проходу.

С помощью этой функции можно было бы в случае наступления определенных условий прописывать соответствующий SET-файл. А по нему создавать уже одиночный прогон в режиме дебага, чтобы разобраться в причинах ошибки.

 
Просьба подумать над возможностью добавления функции


Это может во многих случаях пригодиться. Но приведу только один пример.

При генетической Оптимизации у некоторых проходов могут быть ошибки (деление на ноль и т.д.). По записям в журнале возможно определить, в каком месте в коде была ошибка, но невозможно сказать, какие входные параметры соответствовали ошибочному проходу.

С помощью этой функции можно было бы в случае наступления определенных условий прописывать соответствующий SET-файл. А по нему создавать уже одиночный прогон в режиме дебага, чтобы разобраться в причинах ошибки.

разве самому нельзя такое сделать ?

set файл это тот же txt

