Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 15
Если внутри папки создать дополнительные папки, то в навигаторе
сортирует задом наперед, по алфавиту от Z до A.
Ошибка в CopyRates? Как минимум не соответствует документации ("При запросе данных в заданном диапазоне дат возвращаются только данные, попадающие в запрашиваемый интервал...").
win10 x64 / MT5 x64 2170, 2178
Такой код примерно
при запросе за пределами истории (ограничение в опциях терминала - 100к баров в окне) выдаёт:
Данные в окне кончаются чуть правее выдаваемого результата.
Сервер, символ - вроде бы без разницы.
P.S. Не уверен, как понятнее написать. Я запрашиваю данные за пределами доступных данных (ограничение на 100к баров стоит). Терминал мне отдаёт какой-то бар вне запрашиваемого диапазона, который находится где-то непосредственно перед доступными 100к барами.
Исправили
Почти...
Надеюсь, так не было задумано изначально, непривычно как-то. По-моему, лучше, когда сначала идут папки. Билд 2178.
Нет, неспециально.
Спасибо
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга
fxsaber, 2019.10.13 15:162174, такое
Вторая попытка запустить Оптимизацию получилась.
Поясните, какой статус у этой проблемы? Пользователи жалуются, что получают такую же ошибку OnTesterInit failed. Билды менялись, а используемая в эксперте библиотека (и обработчик OnTesterInit) - нет.
Возвращает 0 для сделок DEAL_ENTRY_OUT
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возврвщает тиккет n сделки в истории |
//+------------------------------------------------------------------+
int SelectPos::Deal_HistorySelectLast(string symbol, int magic_x, int x_magic, int n = 1)
{
HistorySelect(0, TimeCurrent());
int total = HistoryDealsTotal();
int n_deal = 0;
//---
if(total == 0) return(-1);
int ticket = -1;
//---
for(int pos = total - 1; pos >= 0; pos--)
{
ticket = int(HistoryDealGetTicket(pos));
Print(ticket + " ___________ " + HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_MAGIC));
//---
if(HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_ENTRY) == DEAL_ENTRY_OUT
&& HistoryDealGetString(ticket, DEAL_SYMBOL) == symbol
&& HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_MAGIC) >= magic_x
&& HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_MAGIC) <= x_magic
)
{
//---
n_deal++;
if(n_deal == n) return(ticket);
//---
}
}
//----
return(-1);
//---+
}
Вы можете дать шаги по воспроизведению описанной проблемы? Мы были бы очень благодарны
Это происходит у клиента, в его эксперте (у меня его нет), использующем мою библиотеку. Он просто запускает оптимизацию. Я общаюсь на предмет более подробной диагностики.
Может быть fxsaber подскажет? Он первым про проблему написал.
OnTesterInit выводит сообщения в лог экспертов, а не в лог тестера.
Попросите клиента вставить принты в OnTesterInit - в начале, в конце и промежуточные.
А может в логе экспертов и сейчас есть какая-нибудь полезная информация?
Не подскажу. У меня даже OnTesterInit не было.