ANG3110:

Если внутри папки создать дополнительные папки, то в навигаторе

сортирует задом наперед, по алфавиту от Z до A.

Исправили
 

Ошибка в CopyRates? Как минимум не соответствует документации ("При запросе данных в заданном диапазоне дат возвращаются только данные, попадающие в запрашиваемый интервал...").

win10 x64 / MT5 x64 2170, 2178

Такой код примерно

MqlRates rates[];
int rates_count = CopyRates(_Symbol, PERIOD_M1, time_from, time_to, rates);

при запросе за пределами истории (ограничение в опциях терминала - 100к баров в окне) выдаёт:


rates_count=1, time_from=2019.07.01 00:00:00, time_to=2019.07.07 23:59:59, rates[0].time=2019.07.11 20:45:00
rates_count=1, time_from=2019.07.01 00:00:00, time_to=2019.07.07 23:59:59, rates[0].time=2019.07.12 02:25:00

Данные в окне кончаются чуть правее выдаваемого результата.

Сервер, символ - вроде бы без разницы.


P.S. Не уверен, как понятнее написать. Я запрашиваю данные за пределами доступных данных (ограничение на 100к баров стоит). Терминал мне отдаёт какой-то бар вне запрашиваемого диапазона, который находится где-то непосредственно перед доступными 100к барами.

 
Slava [stringo]:
Исправили

Почти...



Надеюсь, так не было задумано изначально, непривычно как-то. По-моему, лучше, когда сначала идут папки. Билд 2178.

 
Нет, неспециально.

Спасибо

 

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга

fxsaber, 2019.10.13 15:16

2174, такое 
2019.10.13 16:13:44.840 Experts optimization frame expert Testr2904 (EURUSD.rann_RannForex,M1) processing started
2019.10.13 16:13:44.847 Tester  OnTesterInit failed. Optimization cannot be started.
2019.10.13 16:13:44.848 Experts optimization frame expert Testr2904 (EURUSD.rann_RannForex,M1) processing stopped


Вторая попытка запустить Оптимизацию получилась.

Поясните, какой статус у этой проблемы? Пользователи жалуются, что получают такую же ошибку OnTesterInit failed. Билды менялись, а используемая в эксперте библиотека (и обработчик OnTesterInit) - нет.

 
HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_MAGIC)

Возвращает 0 для сделок DEAL_ENTRY_OUT


//+------------------------------------------------------------------+

//| Возврвщает тиккет n сделки в истории                             |

//+------------------------------------------------------------------+

int SelectPos::Deal_HistorySelectLast(string symbol, int magic_x, int x_magic, int n = 1)

{

    HistorySelect(0, TimeCurrent());

    int total = HistoryDealsTotal();

    int n_deal = 0;

    //---

    if(total == 0) return(-1);

    int ticket = -1;

    //---

    for(int pos = total - 1; pos >= 0; pos--)

    {

        ticket = int(HistoryDealGetTicket(pos));

        Print(ticket + " ___________ " + HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_MAGIC));

        //---

        if(HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_ENTRY) == DEAL_ENTRY_OUT 

           && HistoryDealGetString(ticket, DEAL_SYMBOL) == symbol

           && HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_MAGIC) >= magic_x

           && HistoryDealGetInteger(ticket, DEAL_MAGIC) <= x_magic

           ) 

           {

               //---

               n_deal++;

               if(n_deal == n) return(ticket);

               //---

           }

    }

    //----     

    return(-1); 

    //---+  

}


 
Stanislav Korotky:

Поясните, какой статус у этой проблемы? Пользователи жалуются, что получают такую же ошибку OnTesterInit failed. Билды менялись, а используемая в эксперте библиотека (и обработчик OnTesterInit) - нет.

Вы можете дать шаги по воспроизведению описанной проблемы? Мы были бы очень благодарны
 
Slava:
Вы можете дать шаги по воспроизведению описанной проблемы? Мы были бы очень благодарны

Это происходит у клиента, в его эксперте (у меня его нет), использующем мою библиотеку. Он просто запускает оптимизацию. Я общаюсь на предмет более подробной диагностики.

Может быть fxsaber подскажет? Он первым про проблему написал.

 
Stanislav Korotky:

Это происходит у клиента, в его эксперте (у меня его нет), использующем мою библиотеку. Он просто запускает оптимизацию. Я общаюсь на предмет более подробной диагностики.

Может быть fxsaber подскажет? Он первым про проблему написал.

OnTesterInit выводит сообщения в лог экспертов, а не в лог тестера.

Попросите клиента вставить принты в OnTesterInit - в начале, в конце и промежуточные.

А может в логе экспертов и сейчас есть какая-нибудь полезная информация?

 
Stanislav Korotky:

Может быть fxsaber подскажет? Он первым про проблему написал.

Не подскажу. У меня даже OnTesterInit не было.

