Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По прежнему волнует вопрос, как получить ID графика с результатами оптимизации?
Код из справки
Не может идентифицировать этот график
Очень нужно решить вопрос, если пакетной оптимизацией управляет дополнительный код и нужно перебрать набор символов и много TF, то это очень актуально, иначе забивается все рабочее пространство.
По прежнему волнует вопрос, как получить ID графика с результатами оптимизации?
Код из справки
Не может идентифицировать этот график
Очень нужно решить вопрос, если пакетной оптимизацией управляет дополнительный код и нужно перебрать набор символов и много TF, то это очень актуально, иначе забивается все рабочее пространство.
Решение есть в MultiTester.
Решение есть в MultiTester.
Спасибо, это только с помощью dll - эта штука?
Спасибо, это только с помощью dll - эта штука?
Да.
Подскажите, а можно ожидать чтобы в визуальном тестере окна выравнивать по горизонтале?
Например так - видеть сразу два окна:
Подскажите, а можно ожидать чтобы в визуальном тестере окна выравнивать по горизонтале?
Например так - видеть сразу два окна:
кстати да было бы очень удобно
Да.
Можете показать, что нужно, что б воспользоваться функцией - не могу понять какие классы добавлять и как вызывать :(
Можете показать, что нужно, что б воспользоваться функцией - не могу понять какие классы добавлять и как вызывать :(
Спасибо!
Конечно, лучше бы MQ сделали штатными средствами эту возможность!
Добрый день.
Интересует работа компилятора через командную строку.
До текущей обновы вопросов не было. Сейчас при компиляции ругается на каждую строчку начиная с первого включаемого файла. Итого лог компиляции содержит 24к+ ошибок.
При компиляции того же файла непосредственно в самом metaeditor - все ок.
Мне это вопрос критичен, т.к. я пишу код в стороннем редакторе.