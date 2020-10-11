Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 14

По прежнему волнует вопрос, как получить ID графика с результатами оптимизации?

Код из справки

//--- переменные для идентификаторов графиков 
   long currChart,prevChart=ChartFirst(); 
   int i=0,limit=100; 
   Print("ChartFirst = ",ChartSymbol(prevChart)," ID = ",prevChart); 
   while(i<limit)// у нас наверняка не больше 100 открытых графиков 
     { 
      currChart=ChartNext(prevChart); // на основании предыдущего получим новый график 
      if(currChart<0) break;          // достигли конца списка графиков 
      Print(i,ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart); 
      prevChart=currChart;// запомним идентификатор текущего графика для ChartNext() 
      i++;// не забудем увеличить счетчик 
     }

Не может идентифицировать этот график

2019.10.15 11:50:09.431 ZigZag_Channel_Analiz (Si Splice,M2)    ChartFirst = Si-12.19 ID = 131925909087777364
2019.10.15 11:50:09.431 ZigZag_Channel_Analiz (Si Splice,M2)    0Si-12.19 ID =131728444611272715
2019.10.15 11:50:09.431 ZigZag_Channel_Analiz (Si Splice,M2)    1Si-12.19 ID =131946699544114101
2019.10.15 11:50:09.431 ZigZag_Channel_Analiz (Si Splice,M2)    2Si-12.19 ID =132133506570458736
2019.10.15 11:50:09.431 ZigZag_Channel_Analiz (Si Splice,M2)    3Si-12.19 ID =132054987705094785
2019.10.15 11:50:09.431 ZigZag_Channel_Analiz (Si Splice,M2)    4Si Splice ID =131926803132110157
2019.10.15 11:50:09.434 ZigZag_Channel_Analiz (Si Splice,M2)    5Si Splice ID =132153636543030366
2019.10.15 11:50:09.438 ZigZag_Channel_Analiz (Si Splice,M2)    6Si Splice ID =131864156994464489
2019.10.15 11:50:09.439 ZigZag_Channel_Analiz (Si Splice,M2)    7Si Splice ID =132156029990317031

Очень нужно решить вопрос, если пакетной оптимизацией управляет дополнительный код и нужно перебрать набор символов и много TF, то это очень актуально, иначе забивается все рабочее пространство.

 
Решение есть в MultiTester.

 
Спасибо, это только с помощью dll - эта штука?

static bool CloseNotChart( void )
  {
    static const int ControlID[] = {0xE900};
    GET_HANDLE

    bool Res = false;

    for (long handle = user32::GetWindow(Handle, GW_CHILD); handle; handle = user32::GetWindow(handle, GW_HWNDNEXT))
      if (!MTTESTER::IsChart(handle))
      {
        user32::SendMessageW(handle, WM_CLOSE, 0, 0);
        Res = true;

        break;
      }

    return(Res);
  
 
Да.

 

Подскажите, а можно ожидать чтобы в визуальном тестере окна выравнивать по горизонтале?

Например так - видеть сразу два окна:

визуальном тестере окна выравнивать по горизонтале

 
кстати да было бы очень удобно

 
Можете показать, что нужно, что б воспользоваться функцией - не могу понять какие классы добавлять и как вызывать :(

 
#include <fxsaber\MultiTester\MTTester.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/26132

void OnStart()
{
  MTTESTER::CloseNotChart();
}
 
fxsaber:

Спасибо!

Конечно, лучше бы MQ сделали штатными средствами эту возможность!

 

Добрый день.

Интересует работа компилятора через командную строку.
До текущей обновы вопросов не было. Сейчас при компиляции ругается на каждую строчку начиная с первого включаемого файла. Итого лог компиляции содержит 24к+ ошибок.

При компиляции того же файла непосредственно в самом metaeditor - все ок.

Мне это вопрос критичен, т.к. я пишу код в стороннем редакторе.

