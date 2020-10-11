Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2170: Области видимости в MQL5, глобальное обновление тестера стратегий и встроенного хостинга - страница 21

d.kurchenkov:

Друзья, подскажите, в новой версии MQL файл проекта .mqh теперь нельзя компилировать? выдает ошибки, из-за того что не видит переменные из .mq5

всегда только .mq5 должен быть активным при компиляции?

не нашел этих изменений в обновлениях

спасибо

Его вообще нет необходимости компилировать.

 
Если открыт проект, то при попытке компилировать любой файл из проекта, будет происходить компиляция главного файла проекта (с подключением всех файлов из проекта).

Если вам нужно проверить на наличие ошибок компиляции отдельно mqh-файл из проекта, то нужно закрыть проект и открыть этот файл. Если MQH файл содержит связи с другими файлами проекта, то в этом случае может получить ошибки компиляции.  Что логично.

 
Если открыт проект, то при попытке компилировать любой файл из проекта, будет происходить компиляция главного файла проекта (с подключением всех файлов из проекта).

Если вам нужно проверить на наличие ошибок компиляции отдельно mqh-файл из проекта, то нужно закрыть проект и открыть этот файл. Если MQH файл содержит связи с другими файлами проекта, то в этом случае может получить ошибки компиляции .  Что логично.

Это не точно, оно было изменено, и теперь вы можете скомпилировать файл mqh один (конечно, с зависимостями), даже если проект открыт.

Также обратите внимание, что нет способа закрыть проект, вы можете только открыть другой или создать новый.

 
Да, вы правы. Неточно выразился и перепутал - компилировать можно любой файл проекта. Но если файл содержит зависимости от других файлов, то при открытом проекте эти связи будут учитываться компилятором. И ошибок не будет. Но если проект не открыт, то компилятор выдаст ошибку, так как он не знает о связях без открытого проекта.

 
Также обратите внимание, что нет способа закрыть проект, вы можете только открыть другой или создать новый.

Вы можете закрыть все файля проекта и открыть нужный файл из Навигатора.

В чем состоит ваша проблема? Почему открытый проект может мешать работе с кодом?
 
Вы можете закрыть все файля проекта и открыть нужный файл из Навигатора.

В чем состоит ваша проблема? Почему открытый проект может мешать работе с кодом?

Нет проблем, изменение, внесенное для возможности компиляции mqh-файла независимо от проекта, является хорошим улучшением. (Раньше было неприятно перекомпилировать весь проект для небольшого изменения).

Я только что заметил, что закрыть проект невозможно. Вы можете открыть только другой. Не ахти какое дело.

Смотрите мои замечания о «Проектах» здесь .

[Удален]  
Пишу здесь, так как поддержка namespace появилась в этом билде.
И вот уже прошёл год, билд уже 2622, namespace так и не работают: 
namespace X
{

class A
{
public:
   A(){}
};

}  //  namespace X

class B : public X::A
{
public:
   B() : X::A()
   {
   }
};


 

Можно как-то отключить вставку комментариев в стилизаторе? Если нет - просьба добавить возможность отключения.

Тогда можно будет отказаться от форматирования в Visual Studio.

