Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 94
Попробовал на штатном советнике. Проблема осталась таже самая. Уже удалил через Рево Анинсталлер (полностью очистил от МТ5) и заново переустановил МТ5 с новым билдом 3802, но ничего не поменялось.
С уважением, Владимир.
В конечном итоге пришлось переустановить Windows 10. Пока эта проблема не проявилась, но зато заметил новый косяк (см. картинку). Плечо в тестере стратегий показывает два раза по 1:1, вместо того, чтобы 1:1 и 1:10. Bild всё тот же - 3802.
С уважением, Владимир.
Пробовал уже давно, но по памяти там именно смена пользователя происходит, а для этого принудительно завершается работа текущего пользователя.
Можете сами поэксперименттировать - запустить оптимизацию и выйти из аккаунта - думаю, эффект тот же будет.
Суть в том, что только один пользователь может работать одновременно за обычной виндой, иначе, как я понял, нужна серверная версия.
Лучше использовать какую либо программу отдельную для удаленного доступа. Есть те, что работают без стороннего сервера, но для них нужна быстрая локальная сеть.
Благодарю, Алексей (давай на "ты").
Сеть у меня быстрая, и по RAdmin - вся она просматривается. Но, для Андроид-планшета RAdmina у меня нет. Приходится использовать штатный RDP - а он срубает оптимизацию. По идее, да, пользователь на винде при подключении по RDP меняется. И происходит сруб.
Я использую Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/1649523?hl=ru&co=GENIE.Platform%3DDesktop
Во время оптимизации была нажата кнопка Стоп автоматическим способом через такую команду.
Всегда (тысячи раз) это срабатывало, но сегодня сработало частично. Вот такой лог после "нажатия".
Но кнопка "Стоп" осталась гореть красным цветом. Переключилась на "Старт" только после ручного нажатия.
Просьба посмотреть этот момент. Т.к. оптимизация (см. лог выше), действительно остановилась, только кнопка Стоп не поменяла свое состояние. b3802.Строка для поиска: Uluchshenie 063
Такое иногда случается даже при ручном нажатии. Похоже на проблему отображения кнопки, тест/оптимизация при этом действительно останавливаются.
Странное значение для
SymbolInfoDouble( "USDJPY", SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ) = 100.0;
при тестере со включеной галочкой "прибыль в пипсах для ускорения рассчетов"
как так может быть? и каким образом тогда рассчитать размер лота с риском например 1% от депо? в нормальном рассчете значение TICK_VALUE может быть например 0.74 а тут 100 - у меня вся калькуляция лотов сбивается... я уже думал сделать "особое условие" в коде - но определить что идет работа со включенной "прибыль в пипсах" по идее вообще никак...
Когда OnTester-значения целочисленные, то логично шкалу для графика их вывода во время Оптимизации делать тоже целочисленной.
Сейчас не так.Строка для поиска: Uluchshenie 066.
Планируется ли убрать ограничение на кол-во входных параметра советника, чтобы его можно было тестировать (сейчас 1024)?
Речь об одиночном тесте, оно даже не стартует. Приходится собирать специальную версию на этот случай, не удобно.