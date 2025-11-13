Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 94

Новый комментарий
 
MrBrooklin #:

Попробовал на штатном советнике. Проблема осталась таже самая. Уже удалил через Рево Анинсталлер (полностью очистил от МТ5) и заново переустановил МТ5 с новым билдом 3802, но ничего не поменялось.

С уважением, Владимир.

В конечном итоге пришлось переустановить Windows 10. Пока эта проблема не проявилась, но зато заметил новый косяк (см. картинку). Плечо в тестере стратегий показывает два раза по 1:1, вместо того, чтобы 1:1 и 1:10. Bild всё тот же - 3802.

С уважением, Владимир.


 
Aleksey Vyazmikin #:

Пробовал уже давно, но по памяти там именно смена пользователя происходит, а для этого принудительно завершается работа текущего пользователя.

Можете сами поэксперименттировать - запустить оптимизацию и выйти из аккаунта - думаю, эффект тот же будет.

Суть в том, что только один пользователь может работать одновременно за обычной виндой, иначе, как я понял, нужна серверная версия.

Лучше использовать какую либо программу отдельную для удаленного доступа. Есть те, что работают без стороннего сервера, но для них нужна быстрая локальная сеть.

Благодарю, Алексей (давай на "ты"). 

Сеть у меня быстрая, и по RAdmin - вся она просматривается. Но, для Андроид-планшета RAdmina у меня нет. Приходится использовать штатный RDP - а он срубает оптимизацию. По идее, да, пользователь на винде при подключении по RDP меняется. И происходит сруб. 

 
Georgiy Merts #:

Благодарю, Алексей (давай на "ты"). 

Сеть у меня быстрая, и по RAdmin - вся она просматривается. Но, для Андроид-планшета RAdmina у меня нет. Приходится использовать штатный RDP - а он срубает оптимизацию. По идее, да, пользователь на винде при подключении по RDP меняется. И происходит сруб. 

AnyDesk на андроиде есть. Пользую сам.
 
Georgiy Merts #:

Благодарю, Алексей (давай на "ты"). 

Сеть у меня быстрая, и по RAdmin - вся она просматривается. Но, для Андроид-планшета RAdmina у меня нет. Приходится использовать штатный RDP - а он срубает оптимизацию. По идее, да, пользователь на винде при подключении по RDP меняется. И происходит сруб. 

Я использую  Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/1649523?hl=ru&amp;co=GENIE.Platform%3DDesktop

Как получить доступ к другому компьютеру, используя Удаленный рабочий стол Chrome
  • support.google.com
Используя Удаленный рабочий стол Chrome на компьютере или мобильном устройстве, вы можете получить доступ к файлам и приложениям на другом компьютере. Вам потребуется подключение к интернету. Для мобильных устройств необходимо скачать приложение "Удаленный рабочий стол Chrome", на компьютерах доступна веб-версия. Совет. Администратор может...
 

Во время оптимизации была нажата кнопка Стоп автоматическим способом через такую команду.

user32::SendMessageW(Handle, user32::RegisterWindowMessageW("MetaTrader5_Internal_Message"), 0X31, 0);

Всегда (тысячи раз) это срабатывало, но сегодня сработало частично. Вот такой лог после "нажатия".

2023.06.19 11:33:01.141 Core 01 connection closed
2023.06.19 11:33:43.832 Core 02 connection closed
2023.06.19 11:33:43.835 Core 03 connection closed
2023.06.19 11:33:43.837 Core 04 connection closed
2023.06.19 11:33:43.839 Core 05 connection closed
2023.06.19 11:33:43.839 Core 06 connection closed
2023.06.19 11:33:43.841 Core 07 connection closed
2023.06.19 11:33:43.841 Core 08 connection closed
2023.06.19 11:33:43.842 Core 09 connection closed
2023.06.19 11:33:43.843 Core 10 connection closed
2023.06.19 11:33:43.843 Core 11 connection closed
2023.06.19 11:33:43.844 Core 12 connection closed
2023.06.19 11:33:43.845 Core 13 connection closed
2023.06.19 11:33:43.845 Core 14 connection closed
2023.06.19 11:33:43.846 Core 15 connection closed
2023.06.19 11:33:43.847 Core 16 connection closed
2023.06.19 11:33:43.847 Core 17 connection closed
2023.06.19 11:33:43.848 Core 18 connection closed
2023.06.19 11:33:43.907 Tester  stopped by user

Но кнопка "Стоп" осталась гореть красным цветом. Переключилась на "Старт" только после ручного нажатия.

Просьба посмотреть этот момент. Т.к. оптимизация (см. лог выше), действительно остановилась, только кнопка Стоп не поменяла свое состояние. b3802.

Строка для поиска: Uluchshenie 063
 
fxsaber #:

Но кнопка "Стоп" осталась гореть красным цветом. Переключилась на "Старт" только после ручного нажатия.

Просьба посмотреть этот момент. Т.к. оптимизация (см. лог выше), действительно остановилась, только кнопка Стоп не поменяла свое состояние. b3802.

Строка для поиска: Uluchshenie 063

Такое иногда случается даже при ручном нажатии. Похоже на проблему отображения кнопки, тест/оптимизация при этом действительно останавливаются.

 

Странное значение для

SymbolInfoDouble( "USDJPY", SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ) = 100.0;

при тестере со включеной галочкой "прибыль в пипсах для ускорения рассчетов"

как так может быть? и каким образом тогда рассчитать размер лота с риском например 1% от депо? в нормальном рассчете значение TICK_VALUE может быть например 0.74 а тут 100 - у меня вся калькуляция лотов сбивается... я уже думал сделать "особое условие" в коде - но определить что идет работа со включенной "прибыль в пипсах" по идее вообще никак...

 
Я уже писал о нестабильной работе функции OrderCalcProfit() на крипте в тестере, разрабы игнорировали. А я обходился кривым расчётом в пипсах. Теперь вот, после обновления NET.Framework, OrderCalcProfit() перестал работать совсем и пипсы тоже перестали. Это наблюдается на крипте (Rann) и CFD. Сама функция ошибки не выдаёт, а выдёт нулевое значение профита. Пробовал на 2-х разных компьютерах с Win10, используя также советник Moving Average из стандартной поставки. Может теперь разберётесь?
 

Когда OnTester-значения целочисленные, то логично шкалу для графика их вывода во время Оптимизации делать тоже целочисленной.

Сейчас не так.

Строка для поиска: Uluchshenie 066.
 

Планируется ли убрать ограничение на кол-во входных параметра советника, чтобы его можно было тестировать (сейчас  1024)?

Речь об одиночном тесте, оно даже не стартует. Приходится собирать специальную версию на этот случай, не удобно.

1...87888990919293949596979899100101
Новый комментарий