Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 90
Спасибо, Алексей! Сил уже больше нет ждать, когда этот агент завершит свою работу.
По поводу ресурсов согласен. Это у меня "походный" ноутбук. Дома более мощный компьютер.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАЗРАБОТЧИКАМ!!!
СДЕЛАЙТЕ, ПЖЛ, КНОПКУ ОТКЛЮЧЕНИЯ АГЕНТА ТЕСТЕРА СТРАТЕГИЙ ПРЯМО ВО ВКЛАДКЕ "НАСТРОЙКИ"!!!
Когда закончил тестирование, нажал на кнопку и агент сразу завершает свою работу.
С уважением, Владимир.
Есть утилиты, которые принудительно очищают оперативную память - можно их попробовать.
К примеру я устал ждать, что разработчики агенту при оптимизации на локальной машине будут давать приоритет ниже среднего и установил утилиту, которая сама понижает приоритет процесса - что существенно увеличило комфорт работы за компьютером при оптимизации.
Класс, спасибо за подсказку. Поищу такую утилиту. А не проще ли разработчикам подумать о пользователях и все-таки внести улучшения в тестер стратегий?
С уважением, Владимир.
Пожалуйста.
А относительно разработчиков - они намеренно так сделали, но я так и не понял зачем - вопрос ранее подымал. При этом, если агенты для клауда добавить, как службы, то там уже приоритет ниже среднего будет.
Столкнулся с проблемой, советник при прогоне с визуализацией на разных скоростях иногда выдаёт разные результаты торгов при идентичных настройках на одном и том же участке истории.
В чем может быть причина?
Спасибо
Приветствую.
В режиме оптимизации по всем символам советники без входных параметров не запускаются.
Приходится добавлять мнимые входные параметры.Строка для поиска: Uluchshenie 057.
Не работает отладка на истории. Билд 3566.
Когда оптимизировал восемь входных параметров, то оптимизация длилась 10-20 минут. Предварительное число проходов (ГА) 10 000.
Когда пять из восьми параметров зафиксировал и оставил оптимизацию только трех параметров, время оптимизации увеличилось до многих часов, при этом предварительное число проходов (ГА) 1280.
Одна из причин увеличения времени:
Интересно, что полный перебор параметров справился бы быстрее ГА из-за это особенности.
Поэтому сталкивающимся с подобными особенностями предлагаю вводить такой входной параметр.
Внутри через GetTickCount контролировать время выполнения прохода. Превысил - обрывать (TesterStop).
Это очень легко сделать во всех On-функциях, кроме OnTester. Бывает, что сам критерий OnTester очень тяжелый, тогда там уже надо встраивать GetTickCount-механизм принудительного завершения внутрь циклов алгоритма.
В общем, это один из способов значительно ускориться в расчетах.
Однако, интересно, что переход от восьми оптимизируемых параметров к трем вызывает такое страшное замедление.
ЗЫ Возможно, разработчики найдут целесообразным встроить штатно подобный способ обрыва расчетов.