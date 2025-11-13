Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 96
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Используйте либо мультивалютный OnTick, либо OnTimer.
В советнике в которм эта проблема вылезла, используется OnTimer. OnTick в нём вообще нет.
Что такое мультивалютный OnTick ?
В советнике в которм эта проблема вылезла, используется OnTimer. OnTick в нём вообще нет.
Скорее всего, без кода проблема не будет решена.
Что такое мультивалютный OnTick ?
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page68#comment_6406566
Скорее всего, без кода проблема не будет решена.
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page68#comment_6406566
А кода нету. Проблема есть, кода нет))) Поэтому ваш совет использовать не могу.
Делаю програмку, которая рисует объединённый график разных одиночных проходов, на которых торгует мультивалютный советник.
Кода советника у меня допустим нет.
Сделки беру из файла tst. Запрашиваю тики, нахожу эквити по каждой позиции с секундным интервалом, рисую графики, дальше расчёт разной статистики.
Проблема, найти тики которые открыли/закрыли позицию из за не верного времени открытия/закрытия позиции в tst .
В результате должна получится такая картинка (gif):
Синяя линия это объединённый график всех трёх одиночных проходов.
Приходится запрашивать намного больше тиков, с запасом до времени открытия и после времени закрытия, чтоб потом найти нужный.
А это увеличивает время расчётов.
Думаю, что такая запись времени открытия/закрытия позиций, скорее баг чем фича.
Хотелось бы, чтоб исправили.
Хотелось бы, чтоб исправили.
Выкладывал решение, которое объединяет несколько tst-проходов в один общий проход. Когда каждый tst был только по одному символу (tst1 - EURUSD, tst2 - EURUSD, tst3 - GBPUSD, tst4 - USDJPY, ...), проблем не замечал.
Выкладывал решение, которое объединяет несколько tst-проходов в один общий проход. Когда каждый tst был только по одному символу (tst1 - EURUSD, tst2 - EURUSD, tst3 - GBPUSD, tst4 - USDJPY, ...), проблем не замечал.
Ну так, когда по одному символу, проблем нет, всё в tst сохраняется правильно, а вот когда tst - EURUSD,
но позиции в этом прогоне открываются по AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY и т.д. вот в этом случае по евре время открытия/закрытия верное, а по остальным символам встречается не верное.
Объединить tst не вопрос, вопрос объединить эквити которое в tst сохраняется только в виде максимум/минимум в позиции. Мне этого не достаточно, мне нужно максимум/минимум эквити в секунду.
Объединить tst не вопрос, вопрос объединить эквити которое в tst сохраняется только в виде максимум/минимум в позиции. Мне этого не достаточно, мне нужно максимум/минимум эквити в секунду.
Создаю полноценный мультивалютный одиночный проход, поэтому получается точная объединенная эквити без каких-либо CopyTicks.
Создаю полноценный мультивалютный одиночный проход, поэтому получается точная объединенная эквити без каких-либо CopyTicks.
Последнее время, заметил такую особенность за собой, не получается выразить мысль так, чтоб её поняли. Беда.
Ваш SingleTesterCache, рисует одиночный проход и даже объединённые проходы, но эквити в них не полноценные, а только mae и mfe.
Мне этого не достаточно, поэтому нужен CopyTicks.
Последнее время, заметил такую особенность за собой, не получается выразить мысль так, чтоб её поняли. Беда.
Аналогично.
Аналогично.
Ага. Примерно понял.
Но всё равно, хотелось бы, чтоб время открытия/закрытия позиций в тестере отображалось правильно, а не так как сейчас.
хотелось бы, чтоб время открытия/закрытия позиций в тестере отображалось правильно, а не так как сейчас.
Простейший код набросайте. Сам бы сделал, но занят иным.