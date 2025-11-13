Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 97

fxsaber, 2024.01.09 23:51

В таблице истории MT5-ордера не сортированы ни по тикету, ни по времени.

 
При отсутствии торговых ордеров/сделок в одиночном проходе не формируется tst-файл. Это правильно?
 

fxsaber, 2024.02.20 09:48

input datetime inStartTime = D'2024.02.14 18:00';

void OnStart()
{ 
  MathSrand((int)TimeLocal());
  
  const string Name = "TESTER" + (string)MathRand();

  MqlRates Rates[];
  
  if ((CopyRates(_Symbol, PERIOD_M1, inStartTime - PeriodSeconds(PERIOD_MN1), TimeCurrent(), Rates) > 0) &&
      CustomSymbolCreate(Name, NULL, _Symbol))
  {
    CustomRatesReplace(Name, 0, INT_MAX, Rates);
    
    const datetime BeginTime = inStartTime / PeriodSeconds(PERIOD_D1) * PeriodSeconds(PERIOD_D1);
    
    if (BeginTime < inStartTime)
      CustomRatesDelete(Name, BeginTime, inStartTime - 1);
  }  
}


ЗЫ Вместо CustomRatesReplace+CustomRatesDelete можно использовать другую комбинацию.

CustomRatesReplace(Name, 0, BeginTime - 1, Rates);
CustomRatesReplace(Name, inStartTime, INT_MAX, Rates);
 

Вот этот баг уже достал. Тестер по факту нерабочий. Неужели так сложно писать в лог хотя бы что именно происходит?

2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 649 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 688 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 689 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 690 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 691 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 692 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 693 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 694 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 695 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 696 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 697 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 698 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 699 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 738 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 739 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 740 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 741 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 742 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 743 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 744 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 745 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 746 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 747 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 748 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 749 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 788 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 789 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 790 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 791 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 792 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 793 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 794 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 795 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 796 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 797 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 798 not processed and added to task queue
2024.03.14 20:17:45.712 Tester  pass 799 not processed and added to task queue
 
b4242, просьба пояснить происхождение чисел в конце лога одиночного прохода. 
6309318 total ticks for all symbols
TESTER_EURUSD: generate 2711808 ticks in 0:00:00.328, passed to tester 2711809 ticks
TESTER_USDJPY: generate 3597511 ticks in 0:00:00.422, passed to tester 3597510 ticks
В строках синие и желтые числа не равны. Сумма синих и сумма желтых не равна красному числу.
 

Ребят. помогите, тестер стратегий при статре пишет ошибку 

"tester process creation error [C:\Users\U149334\AppData\Roaming\RoboForex MTS Terminal\metatester64.exe] [1260]; please check if it is blocked by antivirus software tester agent start error"


что это такое


 

   

Здравствуйте! С кастомными символами CFD не работают комиссии. 

В теме https://www.mql5.com/ru/forum/429431 советовали переключить на Ежедневное начисление, и * поставить - это все равно не помогает. 

Не считает комиссии по CustomSymbol, хотя они заданы в настройках.
  • 2022.07.26
  • DrSky
  • www.mql5.com
В каком то из обновлений, тестер перестал считать комиссии...
 
Мороз Кирилл #:

Ребят. помогите, тестер стратегий при статре пишет ошибку 

"tester process creation error [C:\Users\U149334\AppData\Roaming\RoboForex MTS Terminal\metatester64.exe] [1260]; please check if it is blocked by antivirus software tester agent start error"


что это такое


Судя по установленному пути в AppData, у вас нет админских прав.

В дополнение, ошибка 1260 означает "This program is blocked by group policy. For more information, contact your system administrator." - явно нет прав на файловой системе.

Возможно, работая в управляемой корпоративными групповыми политиками системе, у вас нет достаточных прав.

Как вариант: удалить программу, переинсталлировать в каталог типа "C:\MetaTrader5", где явно есть права  и запускать с ключом /portable, чтобы программа работала внутри этого каталога.

 

b4305, на одном и том же кастомном символе (в режиме по пипсам) запускаю подряд (автоматически) одиночные проходы.

При этом во время запуска каждый раз получаю непонятные паузы на 24 секунды суммарно. Логи ниже.

2024.05.23 13:40:41.094 Tester  CUCTOM_EURUSD: ticks data begins from 2021.01.01 00:00
2024.05.23 13:40:41.094 Core 01 connecting to 127.0.0.1:3017
2024.05.23 13:40:41.098 Core 01 connected
2024.05.23 13:40:41.100 Core 01 authorized (agent build 4305)
2024.05.23 13:40:41.103 Tester  CUCTOM_EURUSD,M1 (RannForex-Live): testing of Experts\Test.ex5 from 2021.01.01 00:00 to 2024.01.01 00:00
2024.05.23 13:40:41.143 Core 01 common synchronization completed
2024.05.23 13:40:41.148 Core 01 CUCTOM_EURUSD: history for 2020 year synchronized
2024.05.23 13:40:41.152 Core 01 CUCTOM_EURUSD: ticks synchronized already [91 bytes]
// Что-то здесь делается 6 секунд.
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 test Experts\Test.ex5 on CUCTOM_EURUSD,M1 thread finished
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 prepare for shutdown
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 shutdown finished
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 login (build 4305)
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 account info found with currency USD
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 20164 bytes of input parameters loaded
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 expert file added: Experts\Test.ex5. 326106 bytes loaded
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 calculate profit in pips, initial deposit 100000000, leverage 1:100
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 successfully initialized
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 319 Kb of total initialization data received
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 Intel Xeon Gold 6258R  @ 2.70GHz, 24574 MB
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 CUCTOM_EURUSD: symbol to be synchronized
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 CUCTOM_EURUSD: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 CUCTOM_EURUSD: load 75 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.000
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 CUCTOM_EURUSD: history synchronized from 2021.01.01 to 2024.05.17
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 CUCTOM_EURUSD: ticks synchronization started
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 CUCTOM_EURUSD: load 82 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.000
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 CUCTOM_EURUSD: history ticks synchronized from 2021.01.01 to 2024.05.17
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 CUCTOM_EURUSD: start time changed to 2021.01.05 00:00 to provide data at beginning
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 CUCTOM_EURUSD,M1: history cache allocated for 1123613 bars and contains 1441 bars from 2021.01.01 00:00 to 2021.01.04 23:59
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 CUCTOM_EURUSD,M1: history begins from 2021.01.01 00:00
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 CUCTOM_EURUSD,M1 (RannForex-Live): generating based on real ticks
2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 CUCTOM_EURUSD,M1: testing of Experts\Test.ex5 from 2021.01.01 00:00 to 2024.01.01 00:00 started with inputs:
// Что-то здесь делается 18 секунд.
2024.05.23 13:41:05.569 Core 01 CUCTOM_EURUSD : real ticks begin from 2021.01.01 00:00:00


Возможно ли узнать, что происходит в выделенных местах?


ЗЫ Стоит запрет на запись в MetaTrader5\Tester\logs\ и MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-xxxx\logs\, чтобы не насиловать диск.
 

fxsaber, 2024.05.23 12:56

2024.05.23 13:40:47.256 Core 01 CUCTOM_EURUSD,M1: testing of Experts\Test.ex5 from 2021.01.01 00:00 to 2024.01.01 00:00 started with inputs:
// Что-то здесь делается 18 секунд.
2024.05.23 13:41:05.569 Core 01 CUCTOM_EURUSD : real ticks begin from 2021.01.01 00:00:00

Пауза на эти 18 секунд может сократиться до шести, если отключить параллельно запущенный терминал, работающий в режиме оптимизации.


Непонятно, почему один терминал так сильно зависит от другого.

