Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 97
Библиотеки: MT4Orders QuickReport
fxsaber, 2024.01.09 23:51
В таблице истории MT5-ордера не сортированы ни по тикету, ни по времени.
Запуск тестера с середины дня
fxsaber, 2024.02.20 09:48
ЗЫ Вместо CustomRatesReplace+CustomRatesDelete можно использовать другую комбинацию.
Вот этот баг уже достал. Тестер по факту нерабочий. Неужели так сложно писать в лог хотя бы что именно происходит?
Ребят. помогите, тестер стратегий при статре пишет ошибку
"tester process creation error [C:\Users\U149334\AppData\Roaming\RoboForex MTS Terminal\metatester64.exe] [1260]; please check if it is blocked by antivirus software tester agent start error"
что это такое
Здравствуйте! С кастомными символами CFD не работают комиссии.
В теме https://www.mql5.com/ru/forum/429431 советовали переключить на Ежедневное начисление, и * поставить - это все равно не помогает.
Судя по установленному пути в AppData, у вас нет админских прав.
В дополнение, ошибка 1260 означает "This program is blocked by group policy. For more information, contact your system administrator." - явно нет прав на файловой системе.
Возможно, работая в управляемой корпоративными групповыми политиками системе, у вас нет достаточных прав.
Как вариант: удалить программу, переинсталлировать в каталог типа "C:\MetaTrader5", где явно есть права и запускать с ключом /portable, чтобы программа работала внутри этого каталога.
b4305, на одном и том же кастомном символе (в режиме по пипсам) запускаю подряд (автоматически) одиночные проходы.
При этом во время запуска каждый раз получаю непонятные паузы на 24 секунды суммарно. Логи ниже.
Возможно ли узнать, что происходит в выделенных местах?
ЗЫ Стоит запрет на запись в MetaTrader5\Tester\logs\ и MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-xxxx\logs\, чтобы не насиловать диск.
fxsaber, 2024.05.23 12:56
Пауза на эти 18 секунд может сократиться до шести, если отключить параллельно запущенный терминал, работающий в режиме оптимизации.
Непонятно, почему один терминал так сильно зависит от другого.