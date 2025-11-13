Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 92

доказательства

Ужас, что творится!

 
доказательства

просадка по средствам и считается по средствам, баланс тут ни при чём. проверял.

 
просадка по средствам и считается по средствам, баланс тут ни при чём. проверял.

Так у него же на графике баланс сводится с эквити периодически.

 
Так у него же на графике баланс сводится с эквити периодически.

эти линии по мне оч "вредная" картинка, пересчитывал все просадки которые в отчёте, просадки баланса только по данным баланса, просадки по средствам только по средствам(EQUITY).
т.е. 160 - это максимальный перелом зелёной линии вниз, это ещё хорошо что линии достаточно гладкие и мало данных, просто проверить.

 

Build 3802.

Столкнулся с неадекватным поведением работы тестера стратегий в данном билде. В чём суть проблемы:

  1. Сегодня 13 июня 2023 г. Запустить тестирование советника в режиме визуализации с предыдущего дня, а конкретно с 12 июня 2023 года, на любом таймфрейме не возможно. До этого билда такой проблемы не было.
  2. При запуске советника в режиме визуализации на таймфрейме М1 с более ранней даты, а она выпадает на 9 июня, тестер стратегий начинает работать, но если доходит до момента, когда должна была открыться позиция, то в этом месте замирает наглухо (см. картинку).
  3. Если запускаю другой советник  в режиме визуализации на таймфрейме М1, но у него согласно алгоритма нет условий на открытие позиций, то тестер докручивает прогон до конца, т.е. до 23:55 12.06.23 г.
  4. В терминале МТ5 вкладка с результатом прохождения тестирования отображается корректно.
  5. Перезагрузка операционной системы Windows 10 и торгового терминала МТ5 проблему не решает.

Прошу исправить данную проблему.

С уважением, Владимир.


 
Почему тестер считает, что число  1.07435    больше числа    1.07468   ?


if (M15_p[0] > M15_p[1])           buy = true;      


Print(M15_p[0], "      ",  M15_p[1]);


2023.06.13 05:38:05.792 Core 01 2023.06.09 21:42:16         1.07435      1.07468    
2023.06.13 05:38:05.792 Core 01 2023.06.09 21:42:16   instant buy 0.18 EURUSD at 1.07468 sl: 1.07435 tp: 1.07577 (1.07468 / 1.07468)

UPD

Попробовал у терминалов от Альпари и Чиф, тоже самое

UPD
Может я сошёл с ума – спросил на всякий случай у чата: нет, я не сошёл с ума

Так проверьте с каким флагом приходит переменная "buy" к неравенству.

 

Приветствую, коллеги. 

Такой вопрос, когда работает тестер - подключение к компьютеру через RDP c планшета, чтобы поглядеть, как дела - вызывает краш. 

Это у меня одного так? И это баг или фича? 

 
Расставьте скобки, чтобы не удивляться

 
Приветствую, коллеги. 

Такой вопрос, когда работает тестер - подключение к компьютеру через RDP c планшета, чтобы поглядеть, как дела - вызывает краш. 

Это у меня одного так? И это баг или фича? 

У Вас серверная винда? Если нет, то видимо происходит выход из аккаунта.

