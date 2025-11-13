Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 92
просадка по средствам и считается по средствам, баланс тут ни при чём. проверял.
просадка по средствам и считается по средствам, баланс тут ни при чём. проверял.
Так у него же на графике баланс сводится с эквити периодически.
Так у него же на графике баланс сводится с эквити периодически.
эти линии по мне оч "вредная" картинка, пересчитывал все просадки которые в отчёте, просадки баланса только по данным баланса, просадки по средствам только по средствам(EQUITY).
т.е. 160 - это максимальный перелом зелёной линии вниз, это ещё хорошо что линии достаточно гладкие и мало данных, просто проверить.
Build 3802.
Столкнулся с неадекватным поведением работы тестера стратегий в данном билде. В чём суть проблемы:
Прошу исправить данную проблему.
С уважением, Владимир.
if (M15_p[0] > M15_p[1]) buy = true;
Print(M15_p[0], " ", M15_p[1]);
2023.06.13 05:38:05.792 Core 01 2023.06.09 21:42:16 instant buy 0.18 EURUSD at 1.07468 sl: 1.07435 tp: 1.07577 (1.07468 / 1.07468)
UPD
Попробовал у терминалов от Альпари и Чиф, тоже самое
UPD
Может я сошёл с ума – спросил на всякий случай у чата: нет, я не сошёл с ума
UPD
Так проверьте с каким флагом приходит переменная "buy" к неравенству.
Приветствую, коллеги.
Такой вопрос, когда работает тестер - подключение к компьютеру через RDP c планшета, чтобы поглядеть, как дела - вызывает краш.
Это у меня одного так? И это баг или фича?
Расставьте скобки, чтобы не удивляться
Приветствую, коллеги.
У Вас серверная винда? Если нет, то видимо происходит выход из аккаунта.