Да, я копи-пастил ИЗ параметров и видел, в каком виде он ожидает увидеть. Но человеку обращаться с такими значениями не очень удобно. Поэтому и спрашивал, возможно ли там ввести поддержку форматов даты, как и в исходниках.
Человек редактирует сет-файлы?
Если datetime-инпуты будут отображаться (set-файлы, CTRL+C Тестера, tpl-файлы и, наверное, что-то еще) не числом, а строкой, то рухнет все удобство парсинга этих данных.
Сейчас есть всего три вида инпут-данных: double, long и string. Первые два - всегда числа. Ту да же входит не только datetime, но и color, enum и вообще все, кроме string. Это супер-удобно!
Плодить еще одну сущность, делая нерабочим массу кода, - сомнительная целесообразность. Есть комментарии. Вот пример сгенерированного автоматом сета.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: TesterCache
fxsaber, 2019.11.11 04:45
Не знаю, как другие, но мне удобно, когда в сет-файле вся информация содержится. Очень быстро получается понять, что это, откуда и сколько.
Разве этого мало?
ЗЫ Надо помнить, что datetime и оптимизируется, можно задать Start, Step, Stop. Где Step, конечно, даже в GUI задается в секундах.
Я имел в виду копирование в буфер по CTRL+C оставить числом, как и было. А вот вставку по CTRL+V расширить, чтобы понимал как старый формат (по сути ulong), так и новый строковый формат. Это не должно ничего сломать, но расширит для желающих задавать строкой, а не числом.
Хорошее уточнение. Это, действительно, ничего не сломает. Правда, не знаю людей, кто пользуется установкой даты через CTRL+V.
Правда, не знаю людей, кто пользуется установкой даты через CTRL+V.
Тут скорее вопрос установки не даты, а параметров вообще, в том числе и где дата есть. Во-первых, дабы сделать единообразно, раз сам mql держит формат даты, а во-вторых, чтобы наглядно было, а не плодить комментарии. Ибо у меня тестирование генерит входные параметры, которые надо оценить на глаз, а потом уже и поставить.
Возможно. Сделаем.
А можно тогда заодно сделать и поддержку вставки (через CTRL+V) Входных параметров для советника? Для тестирования в Параметрах оно вставляется отлично. Но когда не тестирование, а просто добавление эксперта на график, вкладка Входных параметров похоже не поддерживает вставку и приходится по сути те же самые параметры заполнять руками. Спасибо.
А можно тогда заодно сделать и поддержку вставки (через CTRL+V) Входных параметров для советника? Для тестирования в Параметрах оно вставляется отлично. Но когда не тестирование, а просто добавление эксперта на график, вкладка Входных параметров похоже не поддерживает вставку и приходится по сути те же самые параметры заполнять руками. Спасибо.
И CTRL+C.
Разработчики, привет!
Почему-то в OnTimer вот такая проверка не всегда проходит во время прогонки советника в тестере стратегий (не понятно причем с чем связано):
В OnInit вроде нормально отрабатывает всегда.PS. При этом торговля не всегда ведется. Добавлю логов для режимов тестирования, почему торговля запрещена. Плавающий глюк какой-то.
Столкнулся с тем что графические объекты в МТ5 тестере в режиме визуализации отрисовываются не так, как я предполагал. Тестовый советник упростил до предела, в нем должен строиться прямоугольник по координатам, взятым на основе 50-го и 45-го баров. Код в аттаче, но вся логика в одной строке:
Советник должен перерисовывать такой канал на каждом новом баре текущего ТФ. Картинка должна выглядеть примерно так:
В реальности прямоугольник хаотично растягивается как в длину, так и в ширину и картина выглядит так:
Код рабочего советника содержит намного больше объектов и каждый из них искажается еще сильнее, в итоге получается месиво.
Причем если запускать визуальное тестирование тестового советника на малой скорости, то отрисовка идет почти всегда корректно. Если же запускать тестовый на максимальной или близкой к ней скорости или реальный советник с множеством объектов даже на минимальной скорости, то получаю описанные выше искажения.
Подскажите пожалуйста в чем проблема и поддается ли она решению. Пытался найти ответ поиском, но потерпел неудачу.
Премного благодарен за помощь в любом виде.
Проверьте код на ошибки, скорее всего ERR_OBJECT_ALREADY_EXISTS.
Надо либо удалять объект перед повторным созданием или
Попробуйте просто менять координаты однажды созданного объекта