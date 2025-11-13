Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 99

Artyom Trishkin #:

Советнику что при этом делать?

Статистику собирать, обучаться или виртуально торговать.

 
fxsaber #:

Статистику собирать, обучаться или виртуально торговать.

А что советнику до слива мешало собирать статистику, обучаться и виртуально торговать?

Слив же - это и есть результат такого "обучения"?

Пытаюсь всё же понять целесообразность.

Ведь результат уже получен, и он отрицательный. Но это же результат.

А дальше - менять логику и перезапускать тест.

Но продолжать получать тики, чему-то обучаться (а почему ранее нет?) моделировать пополнение счёта и по кругу ...

Пока не понятна целесообразность. Может и есть некая задача, но она востребована в какой доле процента?

 
Artyom Trishkin #:

По ссылке выше исчерпывающее объяснение.

По ссылке выше исчерпывающее объяснение.
 
Aleksandr Slavskii #:

Валюта депозита в тестере и в терминале одинаковые?

Это индикатор.
Для индикатора в настройках тестера, нет выбора валюты депозита.

in

 
fxsaber #:
По ссылке выше исчерпывающее объяснение.
Понятное лишь искушëнному. Мне, например, не понятное, к сожалению. Ну ладно... 
 
Roman #:

Это индикатор.
Для индикатора в настройках тестера, нет выбора валюты депозита.

Вверху терминал, под ним тестер.

Разногласий нет.

//-----------------------------------------------------------------

А если валюту в тестере поставить баксы, то получаем

Значит, всё таки дело в валюте тестера.

 
Aleksandr Slavskii #:

Вверху терминал, под ним тестер.

Разногласий нет.

//-----------------------------------------------------------------

А если валюту в тестере поставить баксы, то получаем

Значит, всё таки дело в валюте тестера.

Да, стало значение корректно.
На вкладке Одиночный поставил валюту RUB, но мы же запускаем вкладку Индикатор.
Какое то не логичное поведение и вводит в заблуждение.
Одиночный ведь для советников.
Индикатор для индикаторов. 
Логичнее было бы и в индикаторах тогда видеть поле валюты депозита.
Ну или автоматом должно, проставляться соответствие валюте депозита.
Так как я изначально не изменял в ручную на USD после установки терминала, и вообще об этом даже не думал. 

Теперь понятно почему USDRUB подтягивается, пересчитывает tick value в USD. Это пересчитанное значение для  tick value и выводит.  

 
fxsaber #:
При отрицательном эквити тестер принудительно останавливается.

Увеличьте стартовый баланс.

 
По этой записи в логе Тестера 
2025.03.07 09:33:46.037 Tester  EURUSD: 10% ticks downloaded (382.36 Kb/sec)

хорошо видно, что Тестер в курсе, с какой даты имеются тики на текущей точке доступа торгового сервера.


Просьба в лог Тестера выводить эту дату с названием сервера и точки доступа.


Разные точки доступа имеют разную длину тиковой истории. Может случиться так, что на выбранной автоматически точке доступа может закачаться только часть истории.


Предложенный вывод даты и названий помогал бы быстрее понять причину, почему с закачкой истории во время бэктеста случаются неприятности. Спасибо.

Строка для поиска: Uluchshenie 114.
 
fxsaber #:

Разные точки доступа имеют разную длину тиковой истории. Может случиться так, что на выбранной автоматически точке доступа может закачаться только часть истории.

Если это так, то нужно исправлять ошибку, а не писать о ней в лог.

Точки доступа предназначены для более быстрого доступа к серверу, доступность данных от выбранной точки меняться не должна.

