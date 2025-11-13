Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 99
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Советнику что при этом делать?
Статистику собирать, обучаться или виртуально торговать.
Статистику собирать, обучаться или виртуально торговать.
А что советнику до слива мешало собирать статистику, обучаться и виртуально торговать?
Слив же - это и есть результат такого "обучения"?
Пытаюсь всё же понять целесообразность.
Ведь результат уже получен, и он отрицательный. Но это же результат.
А дальше - менять логику и перезапускать тест.
Но продолжать получать тики, чему-то обучаться (а почему ранее нет?) моделировать пополнение счёта и по кругу ...
Пока не понятна целесообразность. Может и есть некая задача, но она востребована в какой доле процента?
А что советнику до слива мешало собирать статистику, обучаться и виртуально торговать?
Валюта депозита в тестере и в терминале одинаковые?
Это индикатор.
Для индикатора в настройках тестера, нет выбора валюты депозита.
По ссылке выше исчерпывающее объяснение.
Это индикатор.
Для индикатора в настройках тестера, нет выбора валюты депозита.
Вверху терминал, под ним тестер.
Разногласий нет.
//-----------------------------------------------------------------
А если валюту в тестере поставить баксы, то получаем
Значит, всё таки дело в валюте тестера.
Вверху терминал, под ним тестер.
Разногласий нет.
//-----------------------------------------------------------------
А если валюту в тестере поставить баксы, то получаем
Значит, всё таки дело в валюте тестера.
Да, стало значение корректно.
На вкладке Одиночный поставил валюту RUB, но мы же запускаем вкладку Индикатор.
Какое то не логичное поведение и вводит в заблуждение.
Одиночный ведь для советников.
Индикатор для индикаторов.
Логичнее было бы и в индикаторах тогда видеть поле валюты депозита.
Ну или автоматом должно, проставляться соответствие валюте депозита.
Так как я изначально не изменял в ручную на USD после установки терминала, и вообще об этом даже не думал.
Теперь понятно почему USDRUB подтягивается, пересчитывает tick value в USD. Это пересчитанное значение для tick value и выводит.
При отрицательном эквити тестер принудительно останавливается.
Увеличьте стартовый баланс.
хорошо видно, что Тестер в курсе, с какой даты имеются тики на текущей точке доступа торгового сервера.
Просьба в лог Тестера выводить эту дату с названием сервера и точки доступа.
Разные точки доступа имеют разную длину тиковой истории. Может случиться так, что на выбранной автоматически точке доступа может закачаться только часть истории.
Предложенный вывод даты и названий помогал бы быстрее понять причину, почему с закачкой истории во время бэктеста случаются неприятности. Спасибо.Строка для поиска: Uluchshenie 114.
Разные точки доступа имеют разную длину тиковой истории. Может случиться так, что на выбранной автоматически точке доступа может закачаться только часть истории.
Если это так, то нужно исправлять ошибку, а не писать о ней в лог.
Точки доступа предназначены для более быстрого доступа к серверу, доступность данных от выбранной точки меняться не должна.