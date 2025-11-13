Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 98

I have a small request to add a feature to the strategy tester to avoid over-fitting the data and save a lot of time. This feature would be to add a button that stops reverse testing but continues to enter forward testing mode.

I use a strategy tester to train a neural network, but often I want the tester to not waste time fitting the neural network to the data.

I suggest adding a "Proceed to Forward Testing" button so that users can manually stop backward testing and proceed to forward testing:


(buttons say: skip remaining backtest and stop)

For example, this is where I would stop backtesting in my latest optimization:


The profit from forward tests looked like this:

If I could skip all the unnecessary calculations in the red region,  это сэкономило бы много часов

 

Здравствуйте!

Может кто сможет подсказать, получалось ли у кого-нибудь передать агенту тестирования файл через #property tester_file, который потом на агенте будет использоваться как база банных SQLite? У меня пока не получилось добиться подключения к БД на агенте, хотя файл вроде копируется.

 
Здесь перенос через custom-файл. Прописывание соответствующего sqlite-файла технически ничего не должно менять - будет переноситься (посмотрите в песочнице агента во время одиночного).

Да, спасибо за ссылку. Всё заработало, действительно, разницы как использовать файл, переданный через директиву tester_file, нет. Я так и не понял, что было не так в прошлой попытке, но сегодня всё получилось. Хотя делал вроде бы всё точно так же. 
 
При отрицательном эквити тестер принудительно останавливается.
 
В реале каков сценарий при отрицательном эквити? 
 
Продолжают идти тики.

 

4790 в тестере на биржевых акциях, функция  

SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)

в индикаторе возвращает не корректное значение.
Также, в обзор рынка самопроизвольно подгружается USDRUR.

tv

В терминале, значение возвращается корректно.

Советнику что при этом делать?

Правда, не понятен дальнейший сценарий, который должен моделировать эксперт. Наезд коллекторов за долги? :)

 
Валюта депозита в тестере и в терминале одинаковые?

