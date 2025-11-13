Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 98
I have a small request to add a feature to the strategy tester to avoid over-fitting the data and save a lot of time. This feature would be to add a button that stops reverse testing but continues to enter forward testing mode.
I use a strategy tester to train a neural network, but often I want the tester to not waste time fitting the neural network to the data.
I suggest adding a "Proceed to Forward Testing" button so that users can manually stop backward testing and proceed to forward testing:
(buttons say: skip remaining backtest and stop)
For example, this is where I would stop backtesting in my latest optimization:
The profit from forward tests looked like this:
If I could skip all the unnecessary calculations in the red region, это сэкономило бы много часов
Здравствуйте!
Может кто сможет подсказать, получалось ли у кого-нибудь передать агенту тестирования файл через #property tester_file, который потом на агенте будет использоваться как база банных SQLite? У меня пока не получилось добиться подключения к БД на агенте, хотя файл вроде копируется.
Здесь перенос через custom-файл. Прописывание соответствующего sqlite-файла технически ничего не должно менять - будет переноситься (посмотрите в песочнице агента во время одиночного).
При отрицательном эквити тестер принудительно останавливается.
В реале каков сценарий при отрицательном эквити?
Продолжают идти тики.
4790 в тестере на биржевых акциях, функция
в индикаторе возвращает не корректное значение.
Также, в обзор рынка самопроизвольно подгружается USDRUR.
В терминале, значение возвращается корректно.
Советнику что при этом делать?
Правда, не понятен дальнейший сценарий, который должен моделировать эксперт. Наезд коллекторов за долги? :)
Валюта депозита в тестере и в терминале одинаковые?