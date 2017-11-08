Тестер остается неактивным после окончания тестирования. Ошибка?

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Уже не первый раз замечаю, периодически при ручной остановке тестирования (кнопка стоп) процесс тестирования останавливается

но во вкладке тестера кнопка не меняется на "старт" и не активны все остальные вкладки, хотя процесс тестирования остановлен

Если нажать на кнопку "стоп" еще раз то тестирование запустится снова, но параметры тестирования никак не поменять. И так при многократных нажатиях одно и то же. Приходится переоткрывать терминал. 

Или только мне так везет? :)

 
Maxim Dmitrievsky:

Уже не первый раз замечаю, периодически при ручной остановке тестирования (кнопка стоп) процесс тестирования останавливается

но во вкладке тестера кнопка не меняется на "старт" и не активны все остальные вкладки, хотя процесс тестирования остановлен

Если нажать на кнопку "стоп" еще раз то тестирование запустится снова, но параметры тестирования никак не поменять. И так при многократных нажатиях одно и то же. Приходится переоткрывать терминал. 

Или только мне так везет? :)


Обычно надо сильно подождать.....

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Yury Kirillov:

Обычно надо сильно подождать.....


пытался, но перезагрузить терминал сильно быстрее, может быть в 10000 раз :)

 
Maxim Dmitrievsky:

пытался, но перезагрузить терминал гораздо быстрее, может быть в 10000 раз :)


Согласен, тоже не всегда ждал. Обычно это замечал на тиковой истории и использовании депозита в рублях. Там много историй разных грузится и используется.

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Yury Kirillov:

Согласен, тоже не всегда ждал. Обычно это замечал на тиковой истории и использовании депозита в рублях. Там много историй разных грузится и используется.


У меня по ценам открытия, евродоллар. Индикаторы немного тяжелые в расчетах, но разве это может влиять

 
Maxim Dmitrievsky:

У меня по ценам открытия, евродоллар. Индикаторы немного тяжелые в расчетах, но разве это может влиять


По ценам открытия - вообще все летать должно. Может циклит где?

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Yury Kirillov:

По ценам открытия - вообще все летать должно. Может циклит где?


не знаю, если ошибка была бы в коде то это происходило бы постоянно, да и тестер же убивает все процессы при деинициализации, нет?  а так этот баг возникает периодически в неотловленные моменты, т.е. не всегда

 
Maxim Dmitrievsky:

не знаю, если ошибка была бы в коде то это происходило бы постоянно, да и тестер же убивает все процессы при деинициализации, нет?  а так этот баг возникает периодически в неотловленные моменты, т.е. не всегда


В моей практике подобное встречалось:

1. При "убегании" циклов за задуманные границы значений. При этом происходит фактически пересчет по всему диапазону значений типа и соответственно резкое замедление.

2. При использовании рублевого депозита (не ваш случай) при этом очень долго подгужаются разные рублёвые котировки, даже если  торгуется eurusd какой нибудь.

3. В режиме "...на основе реальных тиков".

Памяти у меня где 8 где 16. Может у вас памяти мало?

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Yury Kirillov:

В моей практике подобное встречалось:

1. При "убегании" циклов за задуманные границы значений. При этом происходит фактически пересчет по всему диапазону значений типа и соответственно резкое замедление.

2. При использовании рублевого депозита (не ваш случай) при этом очень долго подгужаются разные рублёвые котировки, даже если  торгуется eurusd какой нибудь.

3. В режиме "...на основе реальных тиков".

Памяти у меня где 8 где 16. Может у вас памяти мало?


может у меня и мало, но у компьютера много :) тестер макс использует около 300мб, насколько я замечал

сам бот то довольно быстро прогоняется в тестере и без ошибок.. я не знаю как там можно наворотить циклов что бы они работали нормально, но после остановки эксперта влияли на тестер

 
Maxim Dmitrievsky:

Уже не первый раз замечаю, периодически при ручной остановке тестирования (кнопка стоп) процесс тестирования останавливается

но во вкладке тестера кнопка не меняется на "старт" и не активны все остальные вкладки, хотя процесс тестирования остановлен

Если нажать на кнопку "стоп" еще раз то тестирование запустится снова, но параметры тестирования никак не поменять. И так при многократных нажатиях одно и то же. Приходится переоткрывать терминал. 

Или только мне так везет? :)


Периодически часто такая фигня. 

Подождать бесполезно.

Единственное, пока тестирование остановлено, можно поменять параметры. Если это не помогает то только убийство терминала и тестера.

Если нажимать стоп в тестере а не в терминале, такого зависания не происходит.

 

Почему-то трассировка сделок неправильная в тестере. Цена примерно совпадает, а вот по времени линия намного позже рисуется.

Это у  всех так или только у меня?


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