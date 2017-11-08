Тестер остается неактивным после окончания тестирования. Ошибка?
Уже не первый раз замечаю, периодически при ручной остановке тестирования (кнопка стоп) процесс тестирования останавливается
но во вкладке тестера кнопка не меняется на "старт" и не активны все остальные вкладки, хотя процесс тестирования остановлен
Если нажать на кнопку "стоп" еще раз то тестирование запустится снова, но параметры тестирования никак не поменять. И так при многократных нажатиях одно и то же. Приходится переоткрывать терминал.
Или только мне так везет? :)
Обычно надо сильно подождать.....
Обычно надо сильно подождать.....
пытался, но перезагрузить терминал сильно быстрее, может быть в 10000 раз :)
пытался, но перезагрузить терминал гораздо быстрее, может быть в 10000 раз :)
Согласен, тоже не всегда ждал. Обычно это замечал на тиковой истории и использовании депозита в рублях. Там много историй разных грузится и используется.
Согласен, тоже не всегда ждал. Обычно это замечал на тиковой истории и использовании депозита в рублях. Там много историй разных грузится и используется.
У меня по ценам открытия, евродоллар. Индикаторы немного тяжелые в расчетах, но разве это может влиять
У меня по ценам открытия, евродоллар. Индикаторы немного тяжелые в расчетах, но разве это может влиять
По ценам открытия - вообще все летать должно. Может циклит где?
По ценам открытия - вообще все летать должно. Может циклит где?
не знаю, если ошибка была бы в коде то это происходило бы постоянно, да и тестер же убивает все процессы при деинициализации, нет? а так этот баг возникает периодически в неотловленные моменты, т.е. не всегда
не знаю, если ошибка была бы в коде то это происходило бы постоянно, да и тестер же убивает все процессы при деинициализации, нет? а так этот баг возникает периодически в неотловленные моменты, т.е. не всегда
В моей практике подобное встречалось:
1. При "убегании" циклов за задуманные границы значений. При этом происходит фактически пересчет по всему диапазону значений типа и соответственно резкое замедление.
2. При использовании рублевого депозита (не ваш случай) при этом очень долго подгужаются разные рублёвые котировки, даже если торгуется eurusd какой нибудь.
3. В режиме "...на основе реальных тиков".
Памяти у меня где 8 где 16. Может у вас памяти мало?
В моей практике подобное встречалось:
1. При "убегании" циклов за задуманные границы значений. При этом происходит фактически пересчет по всему диапазону значений типа и соответственно резкое замедление.
2. При использовании рублевого депозита (не ваш случай) при этом очень долго подгужаются разные рублёвые котировки, даже если торгуется eurusd какой нибудь.
3. В режиме "...на основе реальных тиков".
Памяти у меня где 8 где 16. Может у вас памяти мало?
может у меня и мало, но у компьютера много :) тестер макс использует около 300мб, насколько я замечал
сам бот то довольно быстро прогоняется в тестере и без ошибок.. я не знаю как там можно наворотить циклов что бы они работали нормально, но после остановки эксперта влияли на тестер
Уже не первый раз замечаю, периодически при ручной остановке тестирования (кнопка стоп) процесс тестирования останавливается
но во вкладке тестера кнопка не меняется на "старт" и не активны все остальные вкладки, хотя процесс тестирования остановлен
Если нажать на кнопку "стоп" еще раз то тестирование запустится снова, но параметры тестирования никак не поменять. И так при многократных нажатиях одно и то же. Приходится переоткрывать терминал.
Или только мне так везет? :)
Периодически часто такая фигня.
Подождать бесполезно.
Единственное, пока тестирование остановлено, можно поменять параметры. Если это не помогает то только убийство терминала и тестера.
Если нажимать стоп в тестере а не в терминале, такого зависания не происходит.
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Уже не первый раз замечаю, периодически при ручной остановке тестирования (кнопка стоп) процесс тестирования останавливается
но во вкладке тестера кнопка не меняется на "старт" и не активны все остальные вкладки, хотя процесс тестирования остановлен
Если нажать на кнопку "стоп" еще раз то тестирование запустится снова, но параметры тестирования никак не поменять. И так при многократных нажатиях одно и то же. Приходится переоткрывать терминал.
Или только мне так везет? :)