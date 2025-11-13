Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 100

Andrey Khatimlianskii #:

Если это так, то нужно исправлять ошибку, а не писать о ней в лог.

Точки доступа предназначены для более быстрого доступа к серверу, доступность данных от выбранной точки меняться не должна.

Это так на 100%. Вплоть до полного отсутствия тиков.

Брокер не всегда следит, чтобы на каждой точке была своя синхронизированная с другими точками база тиков.

Такова реальность, поэтому и предлагаю соответствующее логирование. MQ за брокеров не отвечают.

Библиотеки: MultiTester - Проверьте точку доступа к серверу.
когда в будущем решите прогнать его на прошедшем интервале. If I have an EA which I would like to run a single non-visual test of each day for a year. Add these additional codes to make everything function correctly get your includes in the right place etc
 

В MetaEditor-е представлены два вертикальных символа:




Первый на расстоянии 3-х пробелов слева:



Второй используя кнопку TAB:




Во втором случае количество столбцов = 2, а должно быть 4, как в первом случае.

 
fxsaber #:

Это так на 100%. Вплоть до полного отсутствия тиков.

Брокер не всегда следит, чтобы на каждой точке была своя синхронизированная с другими точками база тиков.

Такова реальность, поэтому и предлагаю соответствующее логирование. MQ за брокеров не отвечают.

MQ пишут этот софт, в их силах синхронизировать базы.

Как бы вы отнеслись к тому, что через некоторые точки доступа была бы доступна только часть торговых инструментов или только часть вашей торговой истории? Ну бред же.

Я понимаю, что есть причины не синхронизировать базы тиков. Но мне кажется странным просить логгировать это вместо исправления.

 

Создал пользовательский символ в МТ5 на основе фьючерса MIX московской биржи.
Почему-то на правой шкале цена отображается не полностью:


На приведенной картинке видно что в линейке цена отображается полностью и правильно.
Может я что-то неправильно указал в спецификации контракта?



Вот так выглядит спецификация на сайте биржи:




- - - 

Есть вариант при котором цена на шкале отображается полностью:




Но в этом случае спецификация пользовательского символа была неправильной (точность=2 вместо 0):




 
В дополнение к предыдущему сообщению - забыл упомянуть:
во 2-ом случае, там где точность=2 (что судя по всему неправильно), цены на шкале отображаются верно, но линейка показывает значение пунктов в 100 раз больше реального. Это видно на приведенной выше картинке.
 
MrBrooklin #:

Build 3802.

Столкнулся с неадекватным поведением работы тестера стратегий в данном билде. В чём суть проблемы:

  1. Сегодня 13 июня 2023 г. Запустить тестирование советника в режиме визуализации с предыдущего дня, а конкретно с 12 июня 2023 года, на любом таймфрейме не возможно. До этого билда такой проблемы не было.
  2. При запуске советника в режиме визуализации на таймфрейме М1 с более ранней даты, а она выпадает на 9 июня, тестер стратегий начинает работать, но если доходит до момента, когда должна была открыться позиция, то в этом месте замирает наглухо (см. картинку).
  3. Если запускаю другой советник  в режиме визуализации на таймфрейме М1, но у него согласно алгоритма нет условий на открытие позиций, то тестер докручивает прогон до конца, т.е. до 23:55 12.06.23 г.
  4. В терминале МТ5 вкладка с результатом прохождения тестирования отображается корректно.
  5. Перезагрузка операционной системы Windows 10 и торгового терминала МТ5 проблему не решает.

Прошу исправить данную проблему.

С уважением, Владимир.

2025 год, Метатрейдер 5 build 4885. Точно такая же беда. Как только дело доходит до совершения сделки - экран визуализации виснет (на любых советниках)
 

b4885, можно сталкиваться с невозможностью запуска прогона в Тестере.


Лечится удалением соответствующего metatester64.exe-процесса.


 
fxsaber #:

b4885, можно сталкиваться с невозможностью запуска прогона в Тестере.

Наблюдаю это уже несколько лет, но как повторить, непонятно, видимо, багу ещё жить долго. У себя нагородил батник, который перезапускает терминал, который самоубивается, если несколько раз не сможет запустить тестирование.
 
b4885, Тестер в Журнале не сообщает о SL/TP отложек и параметрах модификаций. При этом вкладка Операции Визуализатора эту информацию содержит (проверил), включая и миллисекунды (спасибо).

Операции

На вкладке "Операции" отображаются все торговые запросы, сделанные советником за время тестирования. Помимо запросов на покупку и продажу, здесь пользователь может отследить изменения отложенных ордеров, стоп уровней позиций и т.д.

Операции

История торговых операций отображается в виде таблицы со следующими полями:

  • Время — время запроса торговой операции. Запись представлена в виде ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ (год.месяц.день час:минута);
  • Тикет — номер тикета (уникальный номер) торговой операции;
  • Символ — символ, по которому запрошена торговая операция;
  • Действие — тип запрошенного действия (немедленное исполнение торговой операции, изменение стоп-уровней и т.д.);
  • Тип — направление торговой операции (покупка, продажа);
  • Объем — объем запрошенной торговой операции;
  • Цена — цена, по которой запрошено выполнение операции;
  • S/L — уровень Стоп Лосс в торговом запросе;
  • T/P — уровень Тейк Профит в торговом запросе;
  • Комментарий — комментарий к запросу.

Сейчас единственный способ взаимодействия с этой вкладкой - двойное нажатие ЛКМ по выбранной строке.

Просьба подумать над возможностью экспорта данных вкладки Операции Визуализатора. Спасибо.

Строка для поиска: Uluchshenie 119.
Визуализация тестирования - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Тестер стратегий торговой платформы позволяет тестировать советники и индикаторы в визуальном режиме. Данный режим дает возможность наглядно...
 

Здравствуйте.

На нескольких моих компьютерах установлен MetaTrader 5 Strategy Tester и стоит галочка "Продавать мощности агентов". Так вот периодически в поле "Аккаунт" сам логин исчезает, и приходится прописывать его по новой. И спустя время он снова исчезает. При этом, как я понимаю, оплата за мощность не начисляется. Это происходит на разных компьютерах без какой либо закономерности.

Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина и как это исправить?

Скриншот
Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network
