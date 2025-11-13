Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 100
Если это так, то нужно исправлять ошибку, а не писать о ней в лог.
Точки доступа предназначены для более быстрого доступа к серверу, доступность данных от выбранной точки меняться не должна.
Это так на 100%. Вплоть до полного отсутствия тиков.
Брокер не всегда следит, чтобы на каждой точке была своя синхронизированная с другими точками база тиков.
Такова реальность, поэтому и предлагаю соответствующее логирование. MQ за брокеров не отвечают.
В MetaEditor-е представлены два вертикальных символа:
Первый на расстоянии 3-х пробелов слева:
Второй используя кнопку TAB:
Во втором случае количество столбцов = 2, а должно быть 4, как в первом случае.
MQ пишут этот софт, в их силах синхронизировать базы.
Как бы вы отнеслись к тому, что через некоторые точки доступа была бы доступна только часть торговых инструментов или только часть вашей торговой истории? Ну бред же.
Я понимаю, что есть причины не синхронизировать базы тиков. Но мне кажется странным просить логгировать это вместо исправления.
Создал пользовательский символ в МТ5 на основе фьючерса MIX московской биржи.
Почему-то на правой шкале цена отображается не полностью:
На приведенной картинке видно что в линейке цена отображается полностью и правильно.
Может я что-то неправильно указал в спецификации контракта?
Вот так выглядит спецификация на сайте биржи:
- - -
Есть вариант при котором цена на шкале отображается полностью:
Но в этом случае спецификация пользовательского символа была неправильной (точность=2 вместо 0):
во 2-ом случае, там где точность=2 (что судя по всему неправильно), цены на шкале отображаются верно, но линейка показывает значение пунктов в 100 раз больше реального. Это видно на приведенной выше картинке.
Build 3802.
Столкнулся с неадекватным поведением работы тестера стратегий в данном билде. В чём суть проблемы:
Прошу исправить данную проблему.
С уважением, Владимир.
b4885, можно сталкиваться с невозможностью запуска прогона в Тестере.
Лечится удалением соответствующего metatester64.exe-процесса.
Операции
На вкладке "Операции" отображаются все торговые запросы, сделанные советником за время тестирования. Помимо запросов на покупку и продажу, здесь пользователь может отследить изменения отложенных ордеров, стоп уровней позиций и т.д.
История торговых операций отображается в виде таблицы со следующими полями:
Сейчас единственный способ взаимодействия с этой вкладкой - двойное нажатие ЛКМ по выбранной строке.
Просьба подумать над возможностью экспорта данных вкладки Операции Визуализатора. Спасибо.Строка для поиска: Uluchshenie 119.
Здравствуйте.
На нескольких моих компьютерах установлен MetaTrader 5 Strategy Tester и стоит галочка "Продавать мощности агентов". Так вот периодически в поле "Аккаунт" сам логин исчезает, и приходится прописывать его по новой. И спустя время он снова исчезает. При этом, как я понимаю, оплата за мощность не начисляется. Это происходит на разных компьютерах без какой либо закономерности.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина и как это исправить?