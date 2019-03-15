В данном индикаторе сила импульса высчитывается соотношением разницы между ценой и МА к среднему значению роста или падения. Где зелёный цвет гистограммы (в примере на скриншоте) сигнализирует о более сильном импульсе вверх или вниз, а красный о более слабом





Входные параметры:

Period - период индикатора

период индикатора Shift (MA) - смещение для МА

смещение для МА Method (MA) - метод расчёта для МА

метод расчёта для МА Applied price (MA) - применяемая цена для МА