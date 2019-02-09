Модификаций первой версии Bullish and Bearish Engulfing. Добавлен выбор лота: или постоянный лот или процент риска (описание ниже). По прежнему нет Тейк профит, Стоп лосс и Трейлинга - так как при поступлении сигнала в обязательном порядке будет закрыта противоположная позиция.

Входные параметры

Bullish Engulfing - тип открываемой позиции при обнаружении "Bullish Engulfing";

- тип открываемой позиции при обнаружении "Bullish Engulfing"; Bearish Engulfing - тип открываемый позиции при обнаружении "Bearish Engulfing";

- тип открываемый позиции при обнаружении "Bearish Engulfing"; Shift in bars (from 1 to 255) - смещение по горизонтали в барах;

- смещение по горизонтали в барах; Distance (in pips) - дистанция (подробнее на рисунке ниже);

Принцип работы

Торговля по паттерну "Bullish and Bearish Engulfing":













Дополнительные возможности

Reverse - переворот торгового сигнала





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").