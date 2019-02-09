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Bullish and Bearish Engulfing 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3890
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Модификаций первой версии Bullish and Bearish Engulfing. Добавлен выбор лота: или постоянный лот или процент риска (описание ниже). По прежнему нет Тейк профит, Стоп лосс и Трейлинга - так как при поступлении сигнала в обязательном порядке будет закрыта противоположная позиция.

Входные параметры

  • Bullish Engulfing - тип открываемой позиции при обнаружении "Bullish Engulfing";
  • Bearish Engulfing - тип открываемый позиции при обнаружении "Bearish Engulfing";
  • Shift in bars (from 1 to 255) - смещение по горизонтали в барах;
  • Distance (in pips) - дистанция (подробнее на рисунке ниже);

Принцип работы

Торговля по паттерну "Bullish and Bearish Engulfing":

Bullish and Bearish Engulfing


Bullish and Bearish Engulfing shift


Bullish and Bearish Engulfing distance


Дополнительные возможности

    • Reverse - переворот торгового сигнала


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

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