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Bullish and Bearish Engulfing 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Модификаций первой версии Bullish and Bearish Engulfing. Добавлен выбор лота: или постоянный лот или процент риска (описание ниже). По прежнему нет Тейк профит, Стоп лосс и Трейлинга - так как при поступлении сигнала в обязательном порядке будет закрыта противоположная позиция.
Входные параметры
- Bullish Engulfing - тип открываемой позиции при обнаружении "Bullish Engulfing";
- Bearish Engulfing - тип открываемый позиции при обнаружении "Bearish Engulfing";
- Shift in bars (from 1 to 255) - смещение по горизонтали в барах;
- Distance (in pips) - дистанция (подробнее на рисунке ниже);
Принцип работы
Дополнительные возможности
- Reverse - переворот торгового сигнала
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Стратегия по двум индикаторам (один из них главный, а второй вспомогательный).Breakdown Xonax
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Торговый робот по теореме "О наличии памяти (последействия) в случайных последовательностях". Развитие второй версииMACD_Stochastic_Overlay
Индикатор MACD/Stochastic Overlay