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Pattern Support Resistance - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Первоначально идея разрабатывалась для дневного таймфрейма (D1). В момент рождения нового бара сравниваются High и Low баров #2 и #1. Если Low бара #2 примерно равен Low бара #1 и при этом бар #1 бычий - значит это сигнал к открытию позиции Buy. Если High бара #2 примерно равен High бара #1 и при этом бар #1 медвежий - значит это сигнал к открытию позиции Sell.
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:
- трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
- трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat с шестью дополнительными Фибо-секторами в виде линий, построенный всех коленах зигзагаZigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat с шестью дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага
Совместная работа по индикаторам iSAR (Parabolic SAR) и iBearsPower (Bears)Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line_HTF
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней значками и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах