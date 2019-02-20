CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Pattern Support Resistance - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2829
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Принцип работы

Первоначально идея разрабатывалась для дневного таймфрейма (D1). В момент рождения нового бара сравниваются High и Low баров #2 и #1. Если Low бара #2 примерно равен Low бара #1 и при этом бар #1 бычий - значит это сигнал к открытию позиции Buy. Если High бара #2 примерно равен High бара #1 и при этом бар #1 медвежий - значит это сигнал к открытию позиции Sell.

Pattern Support Resistance


Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line

    Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat с шестью дополнительными Фибо-секторами в виде линий, построенный всех коленах зигзага

    Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr

    Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat с шестью дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага

    iSAR iBearsPower iSAR iBearsPower

    Совместная работа по индикаторам iSAR (Parabolic SAR) и iBearsPower (Bears)

    Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line_HTF Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line_HTF

    Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней значками и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах