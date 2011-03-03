С появлением Мастера MQL5 появилась возможность автоматической генерации кода советника на базе классов торговых сигналов, сопровождения позиций и управления капиталом. Помимо классов торговых сигналов из Стандартной библиотеки, вы можете создавать и тестировать свои собственные торговые системы, для этого достаточно написать модуль торговых сигналов.

В книге "Стратегии лучших трейдеров мира" описаны индикаторы и торговые стратегии для технического анализа с использованием программного пакета MetaStock. Наряду с традиционными, в ней рассмотрены торговые сигналы, основанные на совместном использовании разворотных свечных моделей с подтверждением от осцилляторов Stochastic, CCI, MFI и RSI.



Использование "разворотных" свечных моделей совместно с сигналами осцилляторов позволяет сократить количество ложных сигналов и повысить эффективность торговой системы.

В данной работе мы рассмотрим результаты использования моделей Bullish Engulfing (бычье поглощение) и Bearish Engulfing (медвежье поглощение) в комбинации с сигналами индикатора Stochastic.

1. Паттерны "Bullish Engulfing" и "Bearish Engulfing" и их распознавание



1.1. Паттерн "Бычье поглощение" (Bullish Engulfing)

Разворотная модель "Бычье поглощение" (завал черного дня) возникает в случае, когда при нисходящем тренде после медвежьей свечи появляется бычья свеча, тело которой полностью поглощает тело медвежьей свечи.







Рис. 1. Свечной паттерн "Bullish Engulfing"



Распознавание паттерна "Bullish Engulfing" реализовано в методе CheckPatternBullishEngulfing класса CCandlePattern:

bool CCandlePattern::CheckPatternBullishEngulfing() { if ((Open( 2 )>Close( 2 )) && (Close( 1 )-Open( 1 )>AvgBody( 1 )) && (Close( 1 )>Open( 2 )) && (MidOpenClose( 2 )<CloseAvg( 2 )) && (Open( 1 )<Close( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

Для проверки факта формирования модели "Bullish Engulfing" используется метод CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_ENGULFING) класса CCandlePattern.

1.2. Паттерн "Медвежье поглощение" (Bearish Engulfing)

Разворотная модель "Медвежье поглощение" (завал белого дня) возникает в случае, когда при восходящем тренде после бычьей свечи появляется медвежья свеча, тело которой полностью поглощает тело бычьей свечи.







Рис. 2. Свечной паттерн "Bearish Engulfing"



Метод распознавания модели "Bearish Engulfing":

bool CCandlePattern::CheckPatternBearishEngulfing() { if ((Open( 2 )<Close( 2 )) && (Open( 1 )-Close( 1 )>AvgBody( 1 )) && (Close( 1 )<Open( 2 )) && (MidOpenClose( 2 )>CloseAvg( 2 )) && (Open( 1 )>Close( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

Для проверки факта формирования модели "Bearish Engulfing" используется метод CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_ENGULFING) класса CCandlePattern.

2. Торговые сигналы в комбинации с индикатором Stochastic

Сигналы входа в длинную или короткую позицию подаются только при условии, что разворотная фигура на диаграмме свечей подтверждается положением стохастического осциллятора. Значение сигнальной линии %D должно быть выше, или ниже соответствующего критического уровня (30 и 70).

Сигналы выхода из позиций формируются в зависимости от дальнейшего поведения %D. Если %D достигает противоположной рынку отметки (80 в длинной и 20 в короткой позициях) или если %D не подтверждает сигнала разворота и достигает уровня 20 в длинной и 80 в короткой позициях.





Рис. 3. Торговые сигналы паттерна "Bullish Engulfing" с подтверждением от индикатора Stochastic



Реализация проверки условий входа и выхода в рынок осуществляется в методах:

int CBE_BE_Stoch::LongCondition() - проверка условий для открытия длинной позиции (ф-я возвращает 80) и закрытия короткой позиции (ф-я возвращает 40);



int CBE_BE_Stoch::ShortCondition() - проверка условий для открытия короткой позиции (ф-я возвращает 80) и закрытия длинной позиции (ф-я возвращает 40).

2.1. Открытие длинной позиции и закрытие короткой позиции

Сигналом к открытию длинной позиции является формирование свечной комбинации Bullish Engulfing (бычье поглощение) и выполнение условия StochSignal(1)<30 (значение сигнальной линии индикатора Stochastic на последнем завершенном баре меньше 30): Сигналом к закрытию короткой позиции является пересечение сигнальной линией индикатора Stochastic уровня 20 (снизу вверх) или уровня 80 (снизу вверх).

int CBE_BE_Stoch::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_ENGULFING) && (StochSignal( 1 )< 30 )) result= 80 ; if ((((StochSignal( 1 )> 20 ) && (StochSignal( 2 )< 20 )) || ((StochSignal( 1 )> 80 ) && (StochSignal( 2 )< 80 )))) result= 40 ; return (result); }





2.2. Открытие короткой позиции и закрытие длинной позиции



Сигналом к открытию короткой позиции является формирование паттерна Bearish Engulfing (медвежье поглощение) и выполнение условия StochSignal(1)>70 (значение сигнальной линии индикатора Stochastic на последнем завершенном баре больше 70): Сигналом к закрытию длинной позиции является пересечение сигнальной линией индикатора Stochastic уровня 80 (сверху вниз) или уровня 20 (сверху вниз).

int CBE_BE_Stoch::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_ENGULFING) && (StochSignal( 1 )> 70 )) result= 80 ; if ((((StochSignal( 1 )< 80 ) && (StochSignal( 2 )> 80 )) || ((StochSignal( 1 )< 20 ) && (StochSignal( 2 )> 20 )))) result= 40 ; return (result); }









Класс CBE_BE_Stoch не входит в Стандартную библиотеку классов торговых сигналов, поэтому для его использования нужно скачать файл acbe_be_stoch.mqh (прилагается) и сохранить его в каталог_данных_терминала\Include\Expert\Signal\MySignals. Файл acandlepatterns.mqh следует скопировать в тот же каталог, что и файл acbe_be_stoch.mqh. После этого, перезапустив MetaEditor, вы получите возможность его использования в Мастере MQL5.



Чтобы создать торгового робота по данной стратегии запустите Мастер MQL5:





Рис. 4. Создание советника в Мастере MQL5

Нажав на кнопку "Далее", укажем имя советника:





Рис. 5. Общие параметры советника

После этого нужно указать параметры сигналов.





Рис. 6. Параметры сигналов советника

В нашем случае мы будем использовать лишь один модуль торговых сигналов.



Добавляем модуль "Signals based on Bullish Engulfing/Bearish Engulfing confirmed by Stochastic":





Рис. 7. Параметры сигналов советника

Модуль сигналов добавлен:





Рис. 8. Параметры сигналов советника

После этого можно выбрать модуль трейлинга, мы его использовать не будем. Выбираем "Trailing Stop not used":





Рис. 9. Выбор модуля трейлинга

Затем нужно выбрать модуль управления капиталом, мы будем использовать торговлю с фиксированным объемом (Trading with fixed trade volume):





Рис. 10. Выбор модуля управления капиталом

Нажав на кнопку "Готово", мы получим код сгенерированного советника - файл Expert_ABE_BE_Stoch.mq5, который будет сохранен в папке: каталог_данных_терминала\MQL5\Experts\.

Входные параметры (по умолчанию) советника:

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

заменяем на:



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

Параметры Signal_ThresholdOpen и Signal_ThresholdClose позволяют задать пороги для открытия и закрытия позиций.

В коде функций LongCondition() и ShortCondition() модуля торговых сигналов мы указали фиксированные значения порогов:

Для открытия позиций: 80;

Для закрытия позиций: 40.



Советник, сгенерированный при помощи Мастера MQL5, принимает решение об открытии или закрытии позиции на основании результатов "голосования" модулей торговых сигналов, добавленных в процессе создания советника. При этом основной модуль (содержащий все добавленные модули) торговых сигналов также принимает участие в "голосовании", однако его методы LongCondition() и ShortCondition() всегда возвращают 0.

Поскольку при расчете "голосов" производится усреднение по количеству присутствующих модулей (основной + один добавленный модуль), то значения порогов следует указывать с учетом данного обстоятельства. По этой причине значения величин Signal_ThresholdOpen и Signal_ThresholdClose должны быть установлены в 40=(0+80)/2 и 20=(0+40)/2 соответственно.



Значения входных параметров Signal_StopLevel и Signal_TakeLevel устанавливаем в 0, это означает, что закрытие позиций будет осуществляться только при поступлении торговых сигналов на закрытие позиций.

2.4. Результаты тестирования на истории



Результаты тестирования советника на исторических данных (EURUSD H1, период тестирования: 1.1.2010-03.03.2011, PeriodK=47, PeriodD=9, PeriodSlow=13, MA_period=5).

В данном советнике использовался модуль торговли фиксированным объемом 0.1 лота (Trading Fixed Lot), трейлинг не использовался (Trailing not used).





Рис. 11. Результаты тестирования советника, построенного на базе генератора торговых сигналов "Bullish Engulfing/Bearish Engulfing + Stochastic"

Наилучший набор параметров торговой системы можно найти при помощи Тестера Стратегий терминала MetaTrader 5.



Код советника, созданного Мастером MQL5, прилагается в файле Expert_abe_be_stoch.mq5.