SGDJPY: Singapore Dollar vs Yen

114.700 JPY 0.015 (0.01%)
Сектор: Валюта Базовая: Singapore Dollar Валюта прибыли: Yen

Курс SGDJPY за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 114.537, а максимальная — 114.843.

Следите за динамикой Singapore Dollar vs Yen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
114.537 114.843
Годовой диапазон
107.060 116.493
Предыдущее закрытие
114.71 5
Open
114.67 8
Bid
114.70 0
Ask
114.73 0
Low
114.53 7
High
114.84 3
Объем
23.173 K
Дневное изменение
-0.01%
Месячное изменение
0.18%
6-месячное изменение
2.77%
Годовое изменение
2.66%
17 сентября, среда