Валюты / SGDJPY
SGDJPY: Singapore Dollar vs Yen
114.700 JPY 0.015 (0.01%)
Сектор: Валюта Базовая: Singapore Dollar Валюта прибыли: Yen
Курс SGDJPY за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 114.537, а максимальная — 114.843.
Следите за динамикой Singapore Dollar vs Yen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Торговые приложения для SGDJPY
Quantum Equilibrium EA
Valentin Pandarov
Quantum Equilibrium — это инструмент для анализа рынка, предназначенный для выявления и мониторинга Fair Value Gaps (FVG) и Weekend Gaps в режиме реального времени. Он предоставляет информацию, анализируя 30 активно торгуемых символов , включая Gold (XAUUSD) и основные валютные пары. Инструмент обнаруживает Fair Value Gaps (FVG) по мере их формирования, предоставляя данные о рыночных дисбалансах, которые могут указывать на потенциальные развороты или продолжения тренда. Он та
Richter mt5
Эксперт Richter — это профессиональный рыночный аналитик, работающий с использованием специализированного алгоритма. Анализируя цены за определенный временной промежуток, он определяет силу и амплитуду цен с помощью уникальной индикационной системы на основе реальных данных. При изменении тренда и его направления, эксперт закрывает текущую позицию и открывает новую. В алгоритмах бота учтены сигналы о перекупленности и перепроданности рынка. Покупка происходит, когда сигнал опускается ниже опред
Sequoia mt5
Эксперт Sequoia представляет собой профессиональный рыноковый аналитик, работающий с использованием специализированного алгоритма. Основываясь на анализе цен за определенный временной интервал, он выявляет силу и амплитуду цен с помощью уникальной системы индикации на основе реальных данных. При изменении силы тренда и его направлении, эксперт закрывает текущую позицию и открывает новую. В алгоритмы бота включены сигналы о перекупленности и перепроданности рынка. Покупка происходит, если сигнал
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Fx Levels Premium Indicator Support and Resistance are important concepts in trading. Fx Levels Premium was created to easily draw important levels of support and resistance for the active trader. The indicator will give you all important levels (support/resistance) to watch for a wide range of assets. Trading without these levels on your chart is like driving a car for a long journey without a roadmap. You would be confused and blind. Support and resistance levels should be used as guideline
Sequoia v4
Эксперт Sequoia представляет собой профессиональный рыноковый аналитик, работающий с использованием специализированного алгоритма. Основываясь на анализе цен за определенный временной интервал, он выявляет силу и амплитуду цен с помощью уникальной системы индикации на основе реальных данных. При изменении силы тренда и его направлении, эксперт закрывает текущую позицию и открывает новую. В алгоритмы бота включены сигналы о перекупленности и перепроданности рынка. Покупка происходит, если сигнал
Richter mt4
Эксперт Richter — это профессиональный рыночный аналитик, работающий с использованием специализированного алгоритма. Анализируя цены за определенный временной промежуток, он определяет силу и амплитуду цен с помощью уникальной индикационной системы на основе реальных данных. При изменении тренда и его направления, эксперт закрывает текущую позицию и открывает новую. В алгоритмах бота учтены сигналы о перекупленности и перепроданности рынка. Покупка происходит, когда сигнал опускается ниже опред
Real Tick Data Creator
Baha Eddine Tahouri
Ищете возможность провести обратное тестирование вашего советника на реальных исторических данных тиков? Тогда обратитесь к Real Tick Data Creator. Данные о тиках на стратегическом тестере не являются реальными и не отражают, как на самом деле двигалась цена, это всего лишь симуляция. Но с помощью этого программного обеспечения вы сможете проводить тестирование своих стратегий на реальных данных о тиках. "Real Tick Data Creator" - это инновационное программное обеспечение, разработанное для обе
FX Levels Premium indicator for MT4
Renaud Herve Francois Candel
Fx Levels Premium Indicator Support and Resistance are important concepts in trading. Fx Levels Premium was created to easily draw important levels of support and resistance for the active trader. The indicator will give you all important levels (support/resistance) to watch for a wide range of assets. Trading without these levels on your chart is like driving a car for a long journey without a roadmap. You would be confused and blind. Support and resistance levels should be used as guideline
Дневной диапазон
114.537 114.843
Годовой диапазон
107.060 116.493
- Предыдущее закрытие
- 114.71 5
- Open
- 114.67 8
- Bid
- 114.70 0
- Ask
- 114.73 0
- Low
- 114.53 7
- High
- 114.84 3
- Объем
- 23.173 K
- Дневное изменение
- -0.01%
- Месячное изменение
- 0.18%
- 6-месячное изменение
- 2.77%
- Годовое изменение
- 2.66%
17 сентября, среда