NZDCAD: New Zealand Dollar vs Canadian Dollar
0.82166 CAD 0.00074 (0.09%)
Сектор: Валюта Базовая: New Zealand Dollar Валюта прибыли: Canadian Dollar
Курс NZDCAD за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.81781 CAD за 1 NZD, а максимальная — 0.82299 CAD.
Следите за динамикой валютной пары Новозеландский доллар против Канадского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Новозеландский доллар в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NZDCAD
- NZD/USD: возможно прорыв выше 0,5990 - UOB Group
- NZD/USD might break above 0.5990 – UOB Group
- NZD/USD Price Forecast: Maintains its bullish stance despite rejection at 0.5980
- NZD/USD Forecast 16/09: Grinds Higher Toward 0.60 (Chart)
- NZD/USD колеблется около 0,5970, инвесторы ожидают решения ФРС и данных по ВВП Новой Зеландии за 2 квартал
- NZD/USD wobbles near 0.5970, investors await Fed policy, NZ Q2 GDP data
- NZD/USD poised for further gains as US Dollar flows falter
- NZD среди худших исполнителей G10 в 2025 году – Rabobank
- NZD among worst G10 performers in 2025 – Rabobank
- NZD/USD: возможно прорыв выше 0,599 - UOB Group
- NZD/USD might break above 0.599 – UOB Group
- NZD/USD поднимается к 0,5960 на фоне давления голубиных ожиданий ФРС на доллар США
- NZD/USD ticks up to near 0.5960 as Fed dovish bets weigh on US Dollar
- Прогноз по NZD/USD: быки нацеливаются на 0,6000 на фоне продолжающегося ослабления доллара США
- NZD/USD Price Forecast: Bulls target 0.6000 as USD weakness persists
- NZD/USD остается под давлением около 0,5950 после публикации индекса деловой активности Business NZ PSI, данные из Китая на радаре
- NZD/USD remains subdued near 0.5950 following Business NZ PSI, Chinese data eyed
- NZD/USD: Unlikely to be able to break above 0.5990 – UOB Group
- NZD/USD падает к 0,5950 после индекса PMI от Business NZ, ожидая индекса потребительских настроений UoM
- NZD/USD falls toward 0.5950 following Business NZ PMI, awaits UoM Consumer Sentiment Index
- NZD/USD Forecast 12/09: Attempts to Rally Early (Video)
- AUD/USD, NZD/USD: Antipodean surge meets limits of Fed
- Новозеландский доллар теряет позиции ниже 0,5900 на фоне возобновившегося спроса на доллар США
- New Zealand Dollar loses ground below 0.5900 on renewed US Dollar demand
Дневной диапазон
0.81781 0.82299
Годовой диапазон
0.78273 0.85848
- Предыдущее закрытие
- 0.8224 0
- Open
- 0.8207 7
- Bid
- 0.8216 6
- Ask
- 0.8219 6
- Low
- 0.8178 1
- High
- 0.8229 9
- Объем
- 8.571 K
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 1.76%
- 6-месячное изменение
- 0.62%
- Годовое изменение
- -4.28%
17 сентября, среда
12:30
CAD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $0.709 млрд
13:45
CAD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 2.00%
13:45
CAD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
22:45
NZD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.8%
22:45
NZD
- Акт.
-
- Прог.
- -0.8%
- Пред.
- -1.1%