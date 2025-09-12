Курс NZDCAD за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.81781 CAD за 1 NZD, а максимальная — 0.82299 CAD.

Следите за динамикой валютной пары Новозеландский доллар против Канадского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Новозеландский доллар в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.