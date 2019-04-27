Мой подход. Ядро - Движок. - страница 75
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Unicornis:.
...
Окно на 10 чекбоксов и табличку на 12 строк|5 столбцов, первый столбец и первая строка текстовое значение ячеек, остальные ячейки double(например заполнение OHLC последних 10 сформированных баров построчно).
Управляющий код в советнике:
Код окна на языке разметки:
Первый файл - советник.
Второй файл - установить в папку инклюд (ни менять, ни открывать не требуется).
Третий файл - установить в папку инклюд и заполнить.
Четвертый файл - движок. Закинуть на график вместе с советников.
Таблица работает. Ее уже сейчас можно использовать.
В файле External Connection.mqh нужно прописать что делать на событиях нажатия/отжатия чекбоксов.
Все.
Управляющий код в советнике:
Код окна на языке разметки:
Первый файл - советник.
Второй файл - установить в папку инклюд (ни менять, ни открывать не требуется).
Третий файл - установить в папку инклюд и заполнить.
Четвертый файл - движок. Закинуть на график вместе с советников.
Благодарю! Буду пробовать прикрутить.
Благодарю! Буду пробовать прикрутить.
Ок. Если нужно переименовать чекбоксы, напишите их имена. За 5 минут будет готово.
Управляющий код в советнике:
Код окна на языке разметки:
Первый файл - советник.
Второй файл - установить в папку инклюд (ни менять, ни открывать не требуется).
Третий файл - установить в папку инклюд и заполнить.
Четвертый файл - движок. Закинуть на график вместе с советников.
Во-первых, не в "папку инклюд" а в папку Include\DRIVE\
Во-вторых, файлы нужно переименовать из 'Connection_Properties.mqh' и 'External_Connection.mqh' в 'External Connection.mqh' и 'Connection Properties.mqh' (вместо занка подчеркивания поставить пробел)
В-третьих:
Третий файл - установить в папку инклюд и заполнить.
Что заполнить? Где заполнить? Чем заполнить?
В-четвертых, после компиляции и запуска эксперта, панель не появляется:
В-пятых. Если догадаться засунуть вот этот кусок кода в конец файла Extrenal Connection.mqh:
Будет ошибка
т.е. этот макрос не определен.
Петр, пожалей время и чувства твоих будущих пользователей. Ты выкладываешь код, который не работает без дополнительных манипуляций. Если ты без уважения относишься к своему коду, то хотя бы уважай время других участников!
Во-первых, не в "папку инклюд" а в папку Include\DRIVE\
Во-вторых, файлы нужно переименовать из 'Connection_Properties.mqh' и 'External_Connection.mqh' в 'External Connection.mqh' и 'Connection Properties.mqh' (вместо занка подчеркивания поставить пробел)
В-третьих:
Что заполнить? Где заполнить? Чем заполнить?
В-четвертых, после компиляции и запуска эксперта, панель не появляется:
В-пятых. Если догадаться засунуть вот этот кусок кода в конец файла Extrenal Connection.mqh:
Будет ошибка
т.е. этот макрос не определен.
Петр, пожалей время и чувства твоих будущих пользователей. Ты выкладываешь код, который не работает без дополнительных манипуляций. Если ты без уважения относишься к своему коду, то хотя бы уважай время других участников!
Василий, зачем чепуху писать?
Это просто троллинг?
В названии файлов и так пробел.
Заполнять - означает прописать вызовы своих функций на событии чекбоксов.
Нужно закинуть советник на график, а потом движок.
Файлы сохранять именно в папке инклюд.
Ничего никуда засовывать не нужно. Это отсебятина.
Приведенный код окна на языке разметки - просто пример его составления. Его не нужно никуда засовывать. Он уже внутри движка.
Заполнение:
Открываем файл Extrenal Connection.mqh и устанавливаем вызовы своих функций на событиях элементов управления.
Файлы сохранять именно в папке инклюд.
Петр, я сейчас не хорошими словами на тебя начну ругаться. Вот код который ты выложил:
Посмотри что желтеньким подсвечено. Ок?
В названии файлов и так пробел.
Петр, скачай файлы которые ты выложил и посмотри как они называются. Просто ради интереса.
В любом случае, после компиляции панель у меня не отображается. Совсем. Вот так окно выглядит:
p.s. Это не троллинг.
Петр, я сейчас не хорошими словами на тебя начну ругаться. Вот код который ты выложил:
Посмотри что желтеньким подсвечено. Ок?
Петр, скачай файлы которые ты выложил и посмотри как они называются. Просто ради интереса.
В любом случае, после компиляции панель у меня не отображается. Совсем. Вот так окно выглядит:
p.s. Это не троллинг.
У меня в названии файлов пробел. Почему они скачиваются со значком "_", я не знаю.
1. Файлы 'External Connection.mqh' и 'Connection Properties.mqh' должны быть в папке инклюд.
2. Файл советника в папке Экспертов. Его нужно открыть, скомпилировать, и сохранить.
3. Движок сохранить в папке индикаторов.
4. Закинуть движок и советник на график. Все.
Прошу прощения:
#include<DRIVE\Connection Properties.mqh> #include<DRIVE\External Connection.mqh>
Действительно. В советнике я забыл убрать подключение через папку DRIVE
Это нужно исправить.