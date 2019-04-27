Мой подход. Ядро - Движок. - страница 76

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Исправлено.
Файлы:
TestApp_v1.0.mq4  14 kb
 
Реter Konow:
Исправлено.

Лучше зип архив прикладывай с нужной структурой файлов. Также это позволит избежать автопереименования некоторых файлов (сайт пробелы заменяе знаками подчеркивания).

 

Разобрался. Короче, для тех кто хочет запустить пример Петра:

1) Скомпилировать пример Петра.

2) На графике запустить индикатор DRIVE.ex4.

3) На этом же графике запустить сам эксперт

После этих действий появится такое вот окно:

Окно интерактивное. Меняет свой фокус. Также его можно перемещать по графику. Панель внизу чем-то напоминает классическую панель Windows. В целом прикольно.

 
Vasiliy Sokolov:

Лучше зип архив прикладывай с нужной структурой файлов. Также это позволит избежать автопереименования некоторых файлов (сайт пробелы заменяе знаками подчеркивания).

Да, теперь понял. Из автопереименования путаница возникла.

Я переименую файлы без пробелов. Все с черточками.

Мне так удобнее выкладывать. Без лишних манипуляций.

 
Vasiliy Sokolov:

Разобрался. Короче, для тех кто хочет запустить пример Петра:

1) Скомпилировать пример Петра.

2) На графике запустить индикатор DRIVE.ex4.

3) На этом же графике запустить сам эксперт

После этих действий появится такое вот окно:

Окно интерактивное. Меняет свой фокус. Также его можно перемещать по графику. Панель внизу чем-то напоминает классическую панель Windows. В целом прикольно.

Вот только шрифт не тот.

Нужно скачать и установить в папку C:\Windows\Fonts шрифт "Microsoft JhengHei Light".

И шрифт будет как у меня в примере.


Из за неправильного шрифта, тексты элементов позиционируются неверно.


 
Реter Konow:

Нужно скачать и установить в папку C:\Windows\Fonts шрифт "Microsoft JhengHei Light".

Да, с шрифтами в MQL боль. Обещали сделать возможность шрифты добавлять в ресурсы, но так и осталось нереализованным.

 
Vasiliy Sokolov:

Да, с шрифтами в MQL боль. Обещали сделать возможность шрифты добавлять в ресурсы, но так и осталось нереализованным.

Верно. Обратил внимание, что этот же самый шрифт в виндоус окнах выглядит значительно качественнее. Там он не размыт и очень четкий. А в MQL почему то есть размытость...

 
Vasiliy Sokolov:

Да, с шрифтами в MQL боль. Обещали сделать возможность шрифты добавлять в ресурсы, но так и осталось нереализованным.

Не знаю как в 4, но в 5 уже давно работает. 
 
Nikolai Semko:
Не знаю как в 4, но в 5 уже давно работает. 

В четверке вроде тоже. Но "Microsoft JhengHei Light" - 10 Мб. Слишком велик....

 
Реter Konow:

Из за неправильного шрифта, тексты элементов позиционируются неверно.

С помощью этой функции можно автонастраивать размер текстовых элементов.

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