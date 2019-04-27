Мой подход. Ядро - Движок. - страница 76
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Исправлено.
Лучше зип архив прикладывай с нужной структурой файлов. Также это позволит избежать автопереименования некоторых файлов (сайт пробелы заменяе знаками подчеркивания).
Разобрался. Короче, для тех кто хочет запустить пример Петра:
1) Скомпилировать пример Петра.
2) На графике запустить индикатор DRIVE.ex4.
3) На этом же графике запустить сам эксперт
После этих действий появится такое вот окно:
Окно интерактивное. Меняет свой фокус. Также его можно перемещать по графику. Панель внизу чем-то напоминает классическую панель Windows. В целом прикольно.
Лучше зип архив прикладывай с нужной структурой файлов. Также это позволит избежать автопереименования некоторых файлов (сайт пробелы заменяе знаками подчеркивания).
Да, теперь понял. Из автопереименования путаница возникла.
Я переименую файлы без пробелов. Все с черточками.
Мне так удобнее выкладывать. Без лишних манипуляций.
Разобрался. Короче, для тех кто хочет запустить пример Петра:
1) Скомпилировать пример Петра.
2) На графике запустить индикатор DRIVE.ex4.
3) На этом же графике запустить сам эксперт
После этих действий появится такое вот окно:
Окно интерактивное. Меняет свой фокус. Также его можно перемещать по графику. Панель внизу чем-то напоминает классическую панель Windows. В целом прикольно.
Вот только шрифт не тот.
Нужно скачать и установить в папку C:\Windows\Fonts шрифт "Microsoft JhengHei Light".
И шрифт будет как у меня в примере.
Из за неправильного шрифта, тексты элементов позиционируются неверно.
Нужно скачать и установить в папку C:\Windows\Fonts шрифт "Microsoft JhengHei Light".
Да, с шрифтами в MQL боль. Обещали сделать возможность шрифты добавлять в ресурсы, но так и осталось нереализованным.
Да, с шрифтами в MQL боль. Обещали сделать возможность шрифты добавлять в ресурсы, но так и осталось нереализованным.
Верно. Обратил внимание, что этот же самый шрифт в виндоус окнах выглядит значительно качественнее. Там он не размыт и очень четкий. А в MQL почему то есть размытость...
Да, с шрифтами в MQL боль. Обещали сделать возможность шрифты добавлять в ресурсы, но так и осталось нереализованным.
Не знаю как в 4, но в 5 уже давно работает.
В четверке вроде тоже. Но "Microsoft JhengHei Light" - 10 Мб. Слишком велик....
Из за неправильного шрифта, тексты элементов позиционируются неверно.
С помощью этой функции можно автонастраивать размер текстовых элементов.