Мой подход. Ядро - Движок. - страница 68
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предлагаю пользователем назначить Дмитрия. Дима, Петя ,вы не против?
Я не против.))
Что у вас вечно негатив один?
А зачем вы мои слова читаете со своими эмоциями? Вы мне свои эмоции не приписывайте. Я говорю без негатива. Совершенно спокойно, взвешенно и обдуманно. Просто говорю то, что думаю и вижу. Простите, что нет щенячьей радости с хлопанием в ладошки: за такими эмоциями вам в гламурное общество - там принято восхищаться в глаза, а за спиною каку делать. У нас тут всё сразу говорят - без интриг, заискиваний и лицемерия
А что я должен делать?
А что я должен делать?
Порисуешь его программой.
Добавлю функции класса канвас к движку (предворительно, распакую их). Потом, добавлю новые возможности и пользовательская программа сможет рисовать всякие фигуру (круги, элипсы, треугольники, прямоугольники, арки и прочее) внутри окон созданных конструктором.
Благодаря вызову перерисовки канвасов окон, можно будет делать анимацию.
Но, возможно займет несколько дней. Задача не простая.
Предлагаю пользователем назначить Дмитрия. Дима, Петя ,вы не против?
Жили были два программиста (пусть будут Дима и Петя), молодые тогда ещё..но не суть.
И начали они переворачивать мир, нести добро, то есть писать софтвер
- Петя любил законченные, качественные решения. Делал платформу, борол баги, оптимизировал и т.д.
- Дима смонстрячил на коленке первую версию. И такую кривущщую, глючную представил публике
еще через неокторое время
- Петя почти закончил работу над платформой и приступил к основной задаче
- Дима отладил ошибки в глючной версии, и продемонстрировал её инвесторам
-----
Дальше продолжать ?
Предлагаю пользователем назначить Дмитрия. Дима, Петя ,вы не против?
Прости, чуть не забыл: с Днём Рождения!
Здоровья и удачи!
Много не пей
Добавлю функции класса канвас к движку (предворительно, распакую их). Потом, добавлю новые возможности и пользовательская программа сможет рисовать всякие фигуру (круги, элипсы, треугольники, прямоугольники, арки и прочее) внутри окон созданных конструктором.
Благодаря вызову перерисовки канвасов окон, можно будет делать анимацию.
Но, возможно займет несколько дней. Задача не простая.
Перед Дмитрием Я извиняться буду? Он ведь уже готов.