Мой подход. Ядро - Движок. - страница 68

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Алексей Тарабанов:

Предлагаю пользователем назначить Дмитрия. Дима, Петя ,вы не против? 

Я не против.))

 
А что я должен делать?
 
Реter Konow:

Что у вас вечно негатив один? 

А зачем вы мои слова читаете со своими эмоциями? Вы мне свои эмоции не приписывайте. Я говорю без негатива. Совершенно спокойно, взвешенно и обдуманно. Просто говорю то, что думаю и вижу. Простите, что нет щенячьей радости с хлопанием в ладошки: за такими эмоциями вам в гламурное общество - там принято восхищаться в глаза, а за спиною каку делать. У нас тут всё сразу говорят - без интриг, заискиваний и лицемерия

 
Dmitry Fedoseev:
А что я должен делать?
Рисовать на канвасе
 
Dmitry Fedoseev:
А что я должен делать?

Порисуешь его программой. 

 
Хорошо)
 

Добавлю функции класса канвас к движку (предворительно, распакую их). Потом, добавлю новые возможности и пользовательская программа сможет рисовать всякие фигуру (круги, элипсы, треугольники, прямоугольники, арки  и прочее) внутри окон созданных конструктором.

Благодаря вызову перерисовки канвасов окон, можно будет делать анимацию

Но, возможно займет несколько дней. Задача не простая.

 
Алексей Тарабанов:

Предлагаю пользователем назначить Дмитрия. Дима, Петя ,вы не против? 

Жили были два программиста (пусть будут Дима и Петя), молодые тогда ещё..но не суть.

И начали они переворачивать мир, нести добро, то есть писать софтвер

- Петя любил законченные, качественные решения. Делал платформу, борол баги, оптимизировал и т.д.

- Дима смонстрячил на коленке первую версию. И такую кривущщую, глючную представил публике

еще через неокторое время

- Петя почти закончил работу над платформой и приступил к основной задаче

- Дима отладил ошибки в глючной версии, и продемонстрировал её инвесторам

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Дальше продолжать ?

 
Алексей Тарабанов:

Предлагаю пользователем назначить Дмитрия. Дима, Петя ,вы не против? 

Прости, чуть не забыл: с Днём Рождения!

Здоровья и удачи!

Много не пей

 
Реter Konow:

Добавлю функции класса канвас к движку (предворительно, распакую их). Потом, добавлю новые возможности и пользовательская программа сможет рисовать всякие фигуру (круги, элипсы, треугольники, прямоугольники, арки  и прочее) внутри окон созданных конструктором.

Благодаря вызову перерисовки канвасов окон, можно будет делать анимацию. 

Но, возможно займет несколько дней. Задача не простая.

Перед Дмитрием Я извиняться буду? Он ведь уже готов. 

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