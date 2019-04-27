Мой подход. Ядро - Движок. - страница 184
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Некоторое время назад, я задался целью сделать панель управления для тестирования работы торговых функций и полуавтоматических советников (подробнее тут https://www.mql5.com/ru/forum/294890).
Столкнулся с проблемой невозможности полноценной работы панели в тестере MT4. Судя по многочисленным постам на форуме много людей сломали копья пытаясь заставить работать в тестере поля edit, списки и другие похожие объекты.
Петр, предложил реализовать эту панель через свой движок. И вуаля...
Панель готова и прекрасно работает в тестере.
Еще раз выражаю свою благодарность Петру, и хочу отметить, что как минимум, механизм им предлагаемый, способен решать задачи которые другими путями решить не получалось.