Мой подход. Ядро - Движок. - страница 34
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Я тоже думаю, что завоюет. Преходится преодолевать сильное сопротивление, но стремление к выгоде возьмет вверх. Когда поймут, что инструмент даст возможность заработать и завоевать область ручного трейдинга.
ЗАРАБОТАТЬ !!!
Именно !
Но, насколько я понял, ничего о заработке нигде не говорилось - говорилось об удобстве ручной торговли. Именно в том и проблема, твои наработки не дают никакого заработка. Они дают некую возможность (только возможность) увеличения удобства заработка для тех, кто уже этот заработок имеют. Но, при этом хотят (и могут) себе это удобство создать. Ты считаешь, таких людей много ?Мне кажется, именно поэтому продукт не наберет популярности - ввиду слишком узкой его ниши приложения.
сделал 3 окна на основе Вашего кода
работы ровно 2 минуты, результат - корректный читаемый код, который можно читать и модифицировать любому программисту
имхо, именно так и выглядит современные программные решения, пишешь так чтобы не только ты смог прочитать свой код ;)
А такое окно сделаете за сколько минут? :)
Аналогичный пример "Hello World" с использованием стандартной библиотеки. 30 минут работы, учитывая, что я второй раз обращаюсь к этой библиотеки. Первый раз тоже был пример использования стандартной библиотеки при создании файлового менеджера :)
Результат - полностью контролируемое приложение.
Уровень графики стандартной библиотеки, мягко говоря, не очень. Трудозатраты при создании например таких окон:
Огромны. НИЧЕГО СЕРЬЕЗНОГО ПОЭТОМУ НЕ СОЗДАЕТСЯ.Сомневаюсь, что со стандартной библиотекой можно создать такую графику в принципе.
Если ты не выпустишь продукт, то массового интереса не возникнет. Массы просто не узнают о существовании твоего продукта, и в силу своего незнания не смогут проявить интерес.
Массовый интерес может возникнуть только в том случае, если ты выпустишь продукт в массы.
Да и на чём будет основываться твоя уверенность в том, что он завоюет массовый интерес, если учесть, что массовый интерес очень изменчив.
В этом есть логика. Я возможно, выпущу в свободный доступ. Просто опубликую здесь или в профиле.
Это стандартная библиотека осилит? )
ЗАРАБОТАТЬ !!!
Именно !
Но, насколько я понял, ничего о заработке нигде не говорилось - говорилось об удобстве ручной торговли. Именно в том и проблема, твои наработки не дают никакого заработка. Они дают некую возможность (только возможность) увеличения удобства заработка для тех, кто уже этот заработок имеют. Но, при этом хотят (и могут) себе это удобство создать. Ты считаешь, таких людей много ?Мне кажется, именно поэтому продукт не наберет популярности - ввиду слишком узкой его ниши приложения.
Продукт предназначен для вытеснения ручной торговли. Вопрос в том, насколько ручная торговля до сих пор распостронена, и что можно предложить тем, кто торгует вручную.
Предлагать будут программисты, которые напишут полуавтоматические системы, автоматизирующие и расширяющие возможности тех, кто торгует вручную. На этом они и заработают.
А такое окно сделаете за сколько минут? :)
Петр, вот вы как художник, объясните мне пожалуйста, в чем смысл такого дизайнерского решения, что бы цифры в квадратиках по бокам упирались в края, а сверху и снизу было пустое пространство? Понятно конечно, что квадратик квадратный, а цифра прямоугольная, но в чем смысл, что с одной стороны цифры прям до края доходят без пустого пространства, а с другой стороны есть небольшая полоска?
Просто созерцаю наш мир, и давно хотел спросить об этом... вот выдалась возможность задать такой вопрос прямо создателю. Где эстетика, где гармония? Али мой образ восприятия прекрасного устарел? А вокруг часиков что за белая фигня?
Что касается функциональности, она достижима стандартной библиотекой и за то же время, что обозначили вышенаписавшие товарищи, имеющие опыт использования той библиотеки. Просто ее создатель не упирался в красоту... Хотя вопрос красоты сомнителен.
Это стандартная библиотека осилит? )
А вы как думаете? Что здесь такого, чего не сможет осилить стандартная библиотека?
Нет там вкладок. Но можно сделать кнопки и надписи и будет тот же эффект.
Продукт предназначен для вытеснения ручной торговли. Вопрос в том, насколько ручная торговля до сих пор распостронена, и что можно предложить тем, кто торгует вручную.
Предлагать будут программисты, которые напишут полуавтоматические системы, автоматизирующие и расширяющие возможности тех, кто торгует вручную. На этом они и заработают.
Каким образом банка краски вытеснит штукатура-маляра?
Уровень графики стандартной библиотеки, мягко говоря, не очень. Трудозатраты при создании например таких окон:
Огромны. НИЧЕГО СЕРЬЕЗНОГО ПОЭТОМУ НЕ СОЗДАЕТСЯ.Сомневаюсь, что со стандартной библиотекой можно создать такую графику в принципе.
Если вы так на первое место выставляете визуальные возможности своей библиотеки. Изобразите окно произвольной формы и полупрозрачное. Эмкуль позволяет достичь такого эффекта.
2. Среднему пользователю и ненужны такие возможности по раскрасочкам, он не сможет красиво раскрасить. ОН потыркается потыркается, пошлет все нафик и сделает все серым цветом.
Во вы Петр, как художник, объясните, в чем смысл такого цветового сочетания: какой-то хаки потом типа какао (или пустыня), белая надпись на светлом фоне, и еще какой-то зеленоваты цвет для выделения строки, да еще кое откуда серый пробивается:
Где здесь красота? Здесь глаза на лоб закатываются от ужаса дисгармонии.