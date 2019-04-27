Мой подход. Ядро - Движок. - страница 79

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Реter Konow:

Судя по документации, все индикаторы одного графика работают в общем потоке. То есть Движок будет делить свой поток с другими индикаторами пользователя. К тому же, даже сам по себе, он работает медленнее советника.

могу и ошибаться, читать справку сейчас некогда, но вроде все индикаторы выполняются в одном интересном потоке терминала - это должно быть как то, что юзер руками запустил

а те индикаторы, что запускает сам советник, это будет отдельный поток

вот обсуждали эту тему :https://www.mql5.com/ru/forum/278924

MQL4 потоки (thread/fork), это возможно?
MQL4 потоки (thread/fork), это возможно?
  • 2018.09.12
  • www.mql5.com
Всем доброго...
 
Igor Makanu:

могу и ошибаться, читать справку сейчас некогда, но вроде все индикаторы выполняются в одном интересном потоке терминала - это должно быть как то, что юзер руками запустил

а те индикаторы, что запускает сам советник, это будет отдельный поток

вот обсуждали эту тему :https://www.mql5.com/ru/forum/278924

Прочитал обсуждение. Но, что то я плохо понял... Все таки, думаю, советник имеет преимущество неоспоримое. Да и классно было бы сделать переброску GUI с графика на график. В МТ5 плавающие окна, и переброска GUI между ними, смотрелась бы очень круто.))

 
Реter Konow:

Ок. Теперь яснее. То есть, выбора нет. Нужно переносить Движок в советник и налаживать перемещение GUI между графиками. Иначе, чем больше будет индикаторов на графике, тем сильнее будет тормозить Движок.

Не лепить индикаторы на график на котором советник и движок. Все справочные индикаторы у меня на аналогичном графике,где можно менять ТФ.

 
Oleg Papkov:

Не лепить индикаторы на график на котором советник и движок. Все справочные индикаторы у меня на аналогичном графике,где можно менять ТФ.

Как один из вариантов решения, да. Но, не хотелось бы ограничивать пользователя.

 

Доброго времени суток.

Пытаюсь создать панель для управления включением/отключением торговых функций собственного производства ну и соответственно корректировки их немногочисленных параметров.

Реализация уперлась в невозможность нормального функционирования нажатия кнопок панели в тестере стратегий по причине отсутствия события ChartEvent в тестере, при реализации панели в коде советника.

Или невозможности открытия ордеров при реализации панели в коде индикатора.

Обсуждение здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/294890

Петр, предложил мне свою помощь в разработке панели, от которой я не мог отказаться.

Итак, на сегодняшний день панель выглядит так:

Panel

или так, когда все кнопки нажаты:

PanelPressed

под каждой кнопкой ее параметры которые можно изменять как стрелками вверх/вниз так и редактированием поля edit.

Для кнопок "Now" значение параметра .Locking(false);, для всех остальных кнопок .Locking(true);

Для кнопки "Trailing" нужно добавить еще один параметр(переключатель) со значениями All/Each.

Кроме того на панель нужно добавить раскрывающийся список с выбором таймфрейма и окно со списком открытых ордеров по текущему символу с указанием профита каждого ордера (с учетом свопа) и крестиком напротив каждого из них для его закрытия.

Петр, этого описания достаточно для ТЗ? 

 
Александр:

Доброго времени суток.

Пытаюсь создать панель для управления включением/отключением торговых функций собственного производства ну и соответственно корректировки их немногочисленных параметров.

Реализация уперлась в невозможность нормального функционирования нажатия кнопок панели в тестере стратегий по причине отсутствия события ChartEvent в тестере, при реализации панели в коде советника.

...

А решить этот вопрос самостоятельно, вас не интересует? 

 
Dmitry Fedoseev:

А решить этот вопрос самостоятельно, вас не интересует? 

конечно интересует. Именно поэтому мной создана тема 

https://www.mql5.com/ru/forum/294890

но:

мои навыки в MQL и вообще в программировании весьма скромные. То что представляет собой панель сейчас далось мне очень не просто и подозреваю, реализовано крайне "коряво" с точки зрения написания кода.

кроме того почитав форум, понял, что народ бьется с этой проблемой (работа кнопок в тестере стратегий) довольно давно и если есть возможность ускорить получение результата не углубляясь в процесс почему бы ей не воспользоваться?

Поэтому я с радостью откликнулся на предложение помощи.

SimplePanel проблема при переключении таймфрейма
SimplePanel проблема при переключении таймфрейма
  • 2018.12.15
  • www.mql5.com
В составе стандартного пакета MT4 имеется пример создания панели управления "Simple Panel...
 

Александр:

...

Петр, этого описания достаточно для ТЗ? 

Да, спасибо, этого описания достаточно. Берусь за реализацию. Завтра выложу.

Насчет работы панели в тестере, тоже реализую. Но, это будет чуть дольше. 

 
Александр:

конечно интересует. Именно поэтому мной создана тема 

https://www.mql5.com/ru/forum/294890

но:

мои навыки в MQL и вообще в программировании весьма скромные. То что представляет собой панель сейчас далось мне очень не просто и подозреваю, реализовано крайне "коряво" с точки зрения написания кода.

кроме того почитав форум, понял, что народ бьется с этой проблемой (работа кнопок в тестере стратегий) довольно давно и если есть возможность ускорить получение результата не углубляясь в процесс почему бы ей не воспользоваться?

Поэтому я с радостью откликнулся на предложение помощи.

Посмотрел ту тему. Там есть ответы как это сделать - в OnTick() проверять состояние кнопок.

 

Dmitry Fedoseev:

...

Посмотрел ту тему. Там есть ответы как это сделать - в OnTick() проверять состояние кнопок.

Ваш пост расценивать как заявку на участие в реализации?

Я тоже смотрел эту тему, но вы похоже не внимательно читали мой предыдущий пост.

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