Мой подход. Ядро - Движок. - страница 79
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Судя по документации, все индикаторы одного графика работают в общем потоке. То есть Движок будет делить свой поток с другими индикаторами пользователя. К тому же, даже сам по себе, он работает медленнее советника.
могу и ошибаться, читать справку сейчас некогда, но вроде все индикаторы выполняются в одном интересном потоке терминала - это должно быть как то, что юзер руками запустил
а те индикаторы, что запускает сам советник, это будет отдельный поток
вот обсуждали эту тему :https://www.mql5.com/ru/forum/278924
могу и ошибаться, читать справку сейчас некогда, но вроде все индикаторы выполняются в одном интересном потоке терминала - это должно быть как то, что юзер руками запустил
а те индикаторы, что запускает сам советник, это будет отдельный поток
вот обсуждали эту тему :https://www.mql5.com/ru/forum/278924
Прочитал обсуждение. Но, что то я плохо понял... Все таки, думаю, советник имеет преимущество неоспоримое. Да и классно было бы сделать переброску GUI с графика на график. В МТ5 плавающие окна, и переброска GUI между ними, смотрелась бы очень круто.))
Ок. Теперь яснее. То есть, выбора нет. Нужно переносить Движок в советник и налаживать перемещение GUI между графиками. Иначе, чем больше будет индикаторов на графике, тем сильнее будет тормозить Движок.
Не лепить индикаторы на график на котором советник и движок. Все справочные индикаторы у меня на аналогичном графике,где можно менять ТФ.
Не лепить индикаторы на график на котором советник и движок. Все справочные индикаторы у меня на аналогичном графике,где можно менять ТФ.
Как один из вариантов решения, да. Но, не хотелось бы ограничивать пользователя.
Доброго времени суток.
Пытаюсь создать панель для управления включением/отключением торговых функций собственного производства ну и соответственно корректировки их немногочисленных параметров.
Реализация уперлась в невозможность нормального функционирования нажатия кнопок панели в тестере стратегий по причине отсутствия события ChartEvent в тестере, при реализации панели в коде советника.
Или невозможности открытия ордеров при реализации панели в коде индикатора.
Обсуждение здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/294890
Петр, предложил мне свою помощь в разработке панели, от которой я не мог отказаться.
Итак, на сегодняшний день панель выглядит так:
или так, когда все кнопки нажаты:
под каждой кнопкой ее параметры которые можно изменять как стрелками вверх/вниз так и редактированием поля edit.
Для кнопок "Now" значение параметра .Locking(false);, для всех остальных кнопок .Locking(true);
Для кнопки "Trailing" нужно добавить еще один параметр(переключатель) со значениями All/Each.
Кроме того на панель нужно добавить раскрывающийся список с выбором таймфрейма и окно со списком открытых ордеров по текущему символу с указанием профита каждого ордера (с учетом свопа) и крестиком напротив каждого из них для его закрытия.
Петр, этого описания достаточно для ТЗ?
Доброго времени суток.
Пытаюсь создать панель для управления включением/отключением торговых функций собственного производства ну и соответственно корректировки их немногочисленных параметров.
Реализация уперлась в невозможность нормального функционирования нажатия кнопок панели в тестере стратегий по причине отсутствия события ChartEvent в тестере, при реализации панели в коде советника.
...
А решить этот вопрос самостоятельно, вас не интересует?
А решить этот вопрос самостоятельно, вас не интересует?
конечно интересует. Именно поэтому мной создана тема
https://www.mql5.com/ru/forum/294890
но:
мои навыки в MQL и вообще в программировании весьма скромные. То что представляет собой панель сейчас далось мне очень не просто и подозреваю, реализовано крайне "коряво" с точки зрения написания кода.
кроме того почитав форум, понял, что народ бьется с этой проблемой (работа кнопок в тестере стратегий) довольно давно и если есть возможность ускорить получение результата не углубляясь в процесс почему бы ей не воспользоваться?
Поэтому я с радостью откликнулся на предложение помощи.
Александр:
...
Петр, этого описания достаточно для ТЗ?
Да, спасибо, этого описания достаточно. Берусь за реализацию. Завтра выложу.
Насчет работы панели в тестере, тоже реализую. Но, это будет чуть дольше.
конечно интересует. Именно поэтому мной создана тема
https://www.mql5.com/ru/forum/294890
но:
мои навыки в MQL и вообще в программировании весьма скромные. То что представляет собой панель сейчас далось мне очень не просто и подозреваю, реализовано крайне "коряво" с точки зрения написания кода.
кроме того почитав форум, понял, что народ бьется с этой проблемой (работа кнопок в тестере стратегий) довольно давно и если есть возможность ускорить получение результата не углубляясь в процесс почему бы ей не воспользоваться?
Поэтому я с радостью откликнулся на предложение помощи.
Посмотрел ту тему. Там есть ответы как это сделать - в OnTick() проверять состояние кнопок.
Dmitry Fedoseev:
...
Посмотрел ту тему. Там есть ответы как это сделать - в OnTick() проверять состояние кнопок.
Ваш пост расценивать как заявку на участие в реализации?
Я тоже смотрел эту тему, но вы похоже не внимательно читали мой предыдущий пост.