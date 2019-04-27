Мой подход. Ядро - Движок. - страница 73
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может его директивно отправили писать ядро-движок.. ну чтобы на форум не отвлекался :-)
Следующая задача насколько помню, то была писать на канвасе.
"Напишу я на канвасе, отлежавшись на матрасе" )))
Джорж, я вот не понимаю, - причем здесь мой подход? Я же предоставляю интерфейс подключения к GUI, который создается легким языком разметки. Кому и зачем изучать мой подход?
Все что я предлагаю, - значительно проще чем самый простой MQL.
Да нет. Я поглядел - и вижу, сложнее. Именно потому, что предоставляется куча возможностей СРАЗУ, где надо помнить, что, откуда, куда и как. А моя память - куда хуже твоей. Так что - для тех, кто все помнит - и в самом деле, все несложно. А для тех, кто не помнит ?
Язык разметки у тебя как раз является примером твоего подхода, когда "все всегда доступно".
Но опять же - вопрос ведь не в том, хорош ли этот язык разметки, хорош ли подход, хороша ли реализация.
Главный вопрос должен быть - кому это нужно, кто целевая аудитория.
Я уже не раз сказал - я ее не вижу. Ты возразил, что "она появится". Ну... ждем...
Да нет. Я поглядел - и вижу, сложнее. Именно потому, что предоставляется куча возможностей СРАЗУ, где надо помнить, что, откуда, куда и как. А моя память - куда хуже твоей. Так что - для тех, кто все помнит - и в самом деле, все несложно. А для тех, кто не помнит ?
Язык разметки у тебя как раз является примером твоего подхода, когда "все всегда доступно".
Но опять же - вопрос ведь не в том, хорош ли этот язык разметки, хорош ли подход, хороша ли реализация.
Главный вопрос должен быть - кому это нужно, кто целевая аудитория.
Я уже не раз сказал - я ее не вижу. Ты возразил, что "она появится". Ну... ждем...
Извини Петр, но все что пока было тобой представлено это какие-то адовые строки MQL программы с десятками параметров и вызовами непонятно чего. Если это прототип твоего языка разметки, то мне уже сейчас страшно.
Ну, вот вчера представил решение с двумя окнами. Вот пример их кода на языке разметки:
(Что здесь адово сложного, честно говоря не вижу)
Конечно, не все понятно без объяснений, но даже без них можно многое понять сразу (как мне кажется...).
И результат:
Что здесь адово сложного, честно говоря не вижу
Я не сказал, что "адово сложно". Я сказал - надо много запоминать.
Пока работаешь непосредственно над проектом - смотришь в описание, и это не так критично. Все худо-бедно держится в голове. Но вот ты сделал интерфейс, переключился на другие области. А потом, через месяц - потребовалось что-то изменить. Ты открываешь, и понимаешь, что ничего не понимаешь, и разбираться надо заново.
Одно дело - когда сама структура описания такова, что ты просто физически не можешь что-то перепутать. Просто потому, что стоит тебе сделать что-то "не то" - проект не откомпилируется. И совсем другое дело, когда ты с легкостью можешь все перепутать, но тебя никто не остановит, ты пройдешься по коду - "вроде все нормально", а потом ошибка обнаружится в самый неподходящий момент.
Но, все это, на самом деле - не такие уж серьезные проблемы. Главная твоя проблема, Петер, это целевая аудитория. Ее нет.
....
Но, все это, на самом деле - не такие уж серьезные проблемы. Главная твоя проблема, Петер, это целевая аудитория. Ее нет.
Знаешь, Джорж, я задумал проект, в котором решил сделать что то массовое. То есть, я рассчитывал на целевую аудиторию состоящую из всех пользователей MQL.
Может я ошибся. Может, это мало кому нужно. Кто знает... Жизнь покажет...))
Может я ошибся. Может, это мало кому нужно. Кто знает... Жизнь покажет...))
Для этого нужен "вариант Б".
Как всегда, могу в пример привести свою Лигу - я сперва думал, что ею заинтересуются, и помогут мне с оптимизацией. Отозвались всего лишь два человека. Но, у меня был "вариант Б" - я купил новый компьютер, и перестал нуждаться в чьей-то помощи, поскольку Лигу-то я в немалой степени создавал для себя - чтобы всегда иметь "пул ТС", которые уже некоторое время работают на демо. И я его сейчас имею, изучаю возможности отбора из них лучших на реал.
Вот и тебе так надо - чтобы результат твоего проекта нужен был тебе самому. Тогда ты его используешь, и хвастаешься перед участниками. Появятся интересующиеся - делишься с ними (или продаешь). Не появится - ну тебе это и так самому надо. В любом случае ты в выигрыше.
(Что здесь адово сложного, честно говоря не вижу)
...
Ты реально спрашиваешь, или прикалываешься? У тебя какая-то адовая строка определения сотни переменных, которую ты хочешь выдать за некую таблицу. Сама псевдотаблица кривая, без структуры, содержащая малопонятные аббревиатуры.
А вот это что такое:
Ты сам придумал такое форматирование? Молодец, у тебя есть все шансы занять первое место в ioccc.org.
Но дружище, так не пишут. ВООБЩЕ. Никто этот код использовать не сможет.
Но дружище, так не пишут. ВООБЩЕ. Никто этот код использовать не сможет.
Василий, руки прочь от Петера !!!
Не мешай человеку.
Хочу увидеть целевую аудиторию !!! Чтобы хоть кто-то сказал "я прикрутил эту библиотеку к своему эксперту и ИСПОЛЬЗУЮ ее"