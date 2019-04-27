Мой подход. Ядро - Движок. - страница 81

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Andrey Barinov:

не получится.

Почему?

 
Реter Konow:

Почему?

Вам будет приятнее самому узнать :)

 
Реter Konow:

1. То есть, сделать панель автоматически настраивающуюся под ширину графика? Или просто на ширину графика?

2. Сделаю.

3. Не совсем понял. То есть, таймфреймы должны настраиваться в поле ввода с кнопками +/-? И не делать отдельное окно со списком ордеров? Все на панели?

4. Переключателем может быть простая кнопка, меняющая текст при нажатии/отжатии?

5. Добавлю графических элементов.

(Переключателем можно сделать маленкий слайдер. Ползунок будет ходить вправо/влево)

1. автоматически настраивающаяся панель будет идеальным решением.

3. набросал примерно свое видение

4. простая кнопка вполне устроит

 
Andrey Barinov:

Вам будет приятнее самому узнать :)

Ну, как профессиональный разработчик, раз уж сказали А, то и Б скажите.))

А то, детский сад получается...))

 
Александр:

1. автоматически настраивающаяся панель будет идеальным решением.

3. набросал примерно свое видение

4. простая кнопка вполне устроит

Отлично. Теперь ясно.

 
Реter Konow:

Ну, как профессиональный разработчик, раз уж сказали А, то и Б скажите.))

А то, детский сад получается...))

Вы просто видимо не работали с тестером в МТ5. Он полностью изолирован. Даже глобальные переменные созданные в тестере не видны с обычных чартов, не то что графические объекты.

 
Andrey Barinov:

Вы просто видимо не работали с тестером в МТ5. Он полностью изолирован. Даже глобальные переменные созданные в тестере не видны с обычных чартов, не то что графические объекты.

Я сейчас говорил о тестере МТ4.

Объекты на графике тестера можно найти с любых других графиков. 

Иначе говоря, если на графике тестера, на котором будет тестироваться советник, будут созданы объекты связи, то они будут видны и для советника в тестере и для панели на другом графике. 

Следовательно, чтение/запись информации в описание объектов - дело техники.

Так они и будут общаться.


На МТ5 не проверял.

 
Реter Konow:

Я сейчас говорил о тестере МТ4.

Объекты на графике тестера можно найти с любых других графиков. 

Иначе говоря, если на графике тестера, на котором будет тестироваться советник, будут созданы объекты связи, то они будут видны и для советника в тестере и для панели на другом графике. 

Следовательно, чтение/запись информации в описание объектов - дело техники.

Так они и будут общаться.


На МТ5 не проверял.

 Ок. Просто я не думал что в МТ4 есть проблема связи между советником в тестере и советником на обычном графике..

 
Andrey Barinov:

 Ок. Просто я не знал что в МТ4 есть проблема связи между советником в тестере и советником на обычном графике...

Если у Вас рисованный GUI, то проблема есть. Если GUI на МТ-объектах, то просто получаете состояния кнопок. Но, все равно будете ограничены в выводе данных в таблицы панели. Как передавать информацию в панель из тестера, если элементы рисованные и панель на другом графике?

Решение которое я нашел - универсальное. Оно будет работать и для обычной связи Советник-Движок, и для связи Советник в тестере - Движок на обычном графике.

 
Реter Konow:

Если у Вас рисованный GUI, то проблема есть. Если GUI на МТ-объектах, то просто получаете состояния кнопок. Но, все равно будете ограничены в выводе данных в таблицы панели. Как передавать информацию в панель из тестера, если элементы рисованные?

Глобальные переменные? Файлы? Ресурсы?

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