Мой подход. Ядро - Движок. - страница 81
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Вам будет приятнее самому узнать :)
1. То есть, сделать панель автоматически настраивающуюся под ширину графика? Или просто на ширину графика?
2. Сделаю.
3. Не совсем понял. То есть, таймфреймы должны настраиваться в поле ввода с кнопками +/-? И не делать отдельное окно со списком ордеров? Все на панели?
4. Переключателем может быть простая кнопка, меняющая текст при нажатии/отжатии?
5. Добавлю графических элементов.
(Переключателем можно сделать маленкий слайдер. Ползунок будет ходить вправо/влево)
1. автоматически настраивающаяся панель будет идеальным решением.
3. набросал примерно свое видение
4. простая кнопка вполне устроит
Вам будет приятнее самому узнать :)
Ну, как профессиональный разработчик, раз уж сказали А, то и Б скажите.))
А то, детский сад получается...))
1. автоматически настраивающаяся панель будет идеальным решением.
3. набросал примерно свое видение
4. простая кнопка вполне устроит
Отлично. Теперь ясно.
Ну, как профессиональный разработчик, раз уж сказали А, то и Б скажите.))
А то, детский сад получается...))
Вы просто видимо не работали с тестером в МТ5. Он полностью изолирован. Даже глобальные переменные созданные в тестере не видны с обычных чартов, не то что графические объекты.
Вы просто видимо не работали с тестером в МТ5. Он полностью изолирован. Даже глобальные переменные созданные в тестере не видны с обычных чартов, не то что графические объекты.
Я сейчас говорил о тестере МТ4.
Объекты на графике тестера можно найти с любых других графиков.
Иначе говоря, если на графике тестера, на котором будет тестироваться советник, будут созданы объекты связи, то они будут видны и для советника в тестере и для панели на другом графике.
Следовательно, чтение/запись информации в описание объектов - дело техники.
Так они и будут общаться.
На МТ5 не проверял.
Я сейчас говорил о тестере МТ4.
Объекты на графике тестера можно найти с любых других графиков.
Иначе говоря, если на графике тестера, на котором будет тестироваться советник, будут созданы объекты связи, то они будут видны и для советника в тестере и для панели на другом графике.
Следовательно, чтение/запись информации в описание объектов - дело техники.
Так они и будут общаться.
На МТ5 не проверял.
Ок. Просто я не думал что в МТ4 есть проблема связи между советником в тестере и советником на обычном графике..
Ок. Просто я не знал что в МТ4 есть проблема связи между советником в тестере и советником на обычном графике...
Если у Вас рисованный GUI, то проблема есть. Если GUI на МТ-объектах, то просто получаете состояния кнопок. Но, все равно будете ограничены в выводе данных в таблицы панели. Как передавать информацию в панель из тестера, если элементы рисованные и панель на другом графике?
Решение которое я нашел - универсальное. Оно будет работать и для обычной связи Советник-Движок, и для связи Советник в тестере - Движок на обычном графике.
Если у Вас рисованный GUI, то проблема есть. Если GUI на МТ-объектах, то просто получаете состояния кнопок. Но, все равно будете ограничены в выводе данных в таблицы панели. Как передавать информацию в панель из тестера, если элементы рисованные?
Глобальные переменные? Файлы? Ресурсы?