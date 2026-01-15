Ошибки, баги, вопросы - страница 2310
Запускаем Оптимизацию. По коду видно, что все проходы должны прерваться по ExpertRemove. Но этого не происходит:
Половина проходов проигнорировали ExpertRemove. Воспроизводится?
ЗЫ Это приводит к расхождениям одиночных проходов и оптимизационных.
по сути это то же самое что одна функция с дефолтным параметром. обычно это так и решается, так что это не обход и не костыль а вполне нормальное решение.
Вариант перегрузки понятен. Но для каждой функции создавать такое - не гибко совсем. Неужели и в C++ нельзя сделать красиво?
хз, с++ с константами гибче, но именно с указателями функций в качестве параметров по умолчанию я не работалUPD g++ кушает ваш код на ура
Спасибо за инфу!
Как добиться дефолтного значения для входного параметра функции?
Можно воcпользоваться python-style кодом
Спасибо, не знал про NULL.
В отчете Тестера при подсчете мат. ожидания двух схлопнувшихся позиций по CloseBy идет деление на два, вместо одного. Отсюда получаются неверные значения в отчете.
Ну и такие казусы при CloseBy в отчете
Привет
Я арендовал это [название продукта Market был удален модератором] для одного меня, и мне не удалось изменить настройки, номер позиции три 3 максимум
как изменить количество множественных позиций покупки и продажи в одно и то же время
Филипп
На форуме запрещено разворачивать дискуссию о продуктах Маркета.
Discussion about Market products is prohibited on the forum sorry.