Обязательно к прочтению разработчикам и пользователям МТ4. При загрузке терминала нельзя получить корректные данные нескольких старших ТФ.
 
Alexey Kozitsyn:
Обязательно к прочтению разработчикам и пользователям МТ4. При загрузке терминала нельзя получить корректные данные нескольких старших ТФ.

Есть модель OSI, шаманства со старшими ТФ в индикаторе в нее не укладываются. Исходя из существующей реализации терминала(со стороны пользователя), логичнее на каждом открытом графике держать свои части индикатора, которые потом другой частью проверяются и потом уже идут  вычисления. Было бы замечательно, если бы выполняемая часть индикатора состояла из нескольких OnCalculate, например по аналогии с индикаторными буферами OnCalculate(0, xxxxx)...OnCalculate(n, xxxxx) для каждого ТФ, и собирать выполнимую часть через ООП - все становится структурным/логичным/прозрачным. Пока что проще и логичней делать без МТФ в одном ТФ, чем городить городушки с проверками. 

 

Если создать кастомный символ с данными начинающимися с даты 1970.01.01, то тестер не стартует и получаю ошибку

Tester    EURUSD_P50: no history data from 1970.01.01 00:00 to 2018.10.05 00:00

При этом отображение данных на разных таймфреймах происходит без проблем.Тики и бары M1  в настройках инструмента присутствуют. В архиве csv файлы для импорта.
Файлы:
EURUSD_P40.zip  1154 kb
 

Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с таким в MT5 Strategy Tester :(лавина таких ошибок)

2018.10.07 09:20:10.149 Core 012 genetic pass (0, 0) tested with error "no memory in OnTick function (cannot get 33920 Kb, used 5207 Mb)" in 0:02:04.579

где:

void OnTick()

{  
   if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL)<=MarginLevel) {  
      if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)-AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) < Equityloss) { 
         _CountEquityloss++;
         Print("*** Celebra Equityloss. Count=",_CountEquityloss);
         TP(); 
      }

   }

}  

В OnTick() в 99.99% случаев выпоняется только оператор:    if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL)<=MarginLevel) ...

Часть Strategy Tester Agent начинают захватывать вместо обычных 450 мб до 4 000 мб.

 
Sergey:

Продолжаю писать блок расчета мани-менеджмента.

    Компилируется без ошибок, расчет производится, но при изменении входных параметров Risk и StopLoss конечный результат (размер лота) не меняется. Прошу помочь разобраться.

Не нужно плодить свои вопросы в разных ветках

 

Проверка продукта в маркете 

test on EURUSD,H1 (netting)
 invalid password



test on EURUSD,H1 (netting)
test on XAUUSD,D1 (netting)
 disconnected
Как это понимать ?
 
Vladimir Pastushak:

Проверка продукта в маркете 

Попробуйте через 10 минут запустить ...

 

Иногда щелкаешь по позиции для ее закрытия, а в диалоговом окне в поле "Тип" стоит "Изменить позицию". Меняю на "Исполнение по рынку" и отсутствует кнопка закрытия позиции. Торговый счет - хеджевый.

Потом пару раз закроешь окно, откроешь, кнопка снова появляется. С чем это связано? Как сделать чтобы кнопка закрытия всегда отображалась? Кто-то еще сталкивался с такой ситуацией?


После нескольких переоткрытий, появляется



 
Как в дебаге увидеть содержимое числового массива?
 

Раньше здесь на сайте был свой видео просмотрщик.

Есть ли сейчас возможность им воспользоваться?

