Ошибки, баги, вопросы - страница 2304
Обязательно к прочтению разработчикам и пользователям МТ4. При загрузке терминала нельзя получить корректные данные нескольких старших ТФ.
Есть модель OSI, шаманства со старшими ТФ в индикаторе в нее не укладываются. Исходя из существующей реализации терминала(со стороны пользователя), логичнее на каждом открытом графике держать свои части индикатора, которые потом другой частью проверяются и потом уже идут вычисления. Было бы замечательно, если бы выполняемая часть индикатора состояла из нескольких OnCalculate, например по аналогии с индикаторными буферами OnCalculate(0, xxxxx)...OnCalculate(n, xxxxx) для каждого ТФ, и собирать выполнимую часть через ООП - все становится структурным/логичным/прозрачным. Пока что проще и логичней делать без МТФ в одном ТФ, чем городить городушки с проверками.
Если создать кастомный символ с данными начинающимися с даты 1970.01.01, то тестер не стартует и получаю ошибку
Tester EURUSD_P50: no history data from 1970.01.01 00:00 to 2018.10.05 00:00
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с таким в MT5 Strategy Tester :(лавина таких ошибок)
2018.10.07 09:20:10.149 Core 012 genetic pass (0, 0) tested with error "no memory in OnTick function (cannot get 33920 Kb, used 5207 Mb)" in 0:02:04.579
void OnTick()
}
}
В OnTick() в 99.99% случаев выпоняется только оператор: if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL)<=MarginLevel) ...
Часть Strategy Tester Agent начинают захватывать вместо обычных 450 мб до 4 000 мб.
Продолжаю писать блок расчета мани-менеджмента.
Компилируется без ошибок, расчет производится, но при изменении входных параметров Risk и StopLoss конечный результат (размер лота) не меняется. Прошу помочь разобраться.
Не нужно плодить свои вопросы в разных ветках
Проверка продукта в маркете
Попробуйте через 10 минут запустить ...
Иногда щелкаешь по позиции для ее закрытия, а в диалоговом окне в поле "Тип" стоит "Изменить позицию". Меняю на "Исполнение по рынку" и отсутствует кнопка закрытия позиции. Торговый счет - хеджевый.
Потом пару раз закроешь окно, откроешь, кнопка снова появляется. С чем это связано? Как сделать чтобы кнопка закрытия всегда отображалась? Кто-то еще сталкивался с такой ситуацией?
После нескольких переоткрытий, появляется
Раньше здесь на сайте был свой видео просмотрщик.
Есть ли сейчас возможность им воспользоваться?