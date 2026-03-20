Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 345
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А что означают эти кривули? Каждый раз одни и те же, какая польза в их публикации, какие выводы по ним делать, в общем зачем это все?
Очевидно, чтобы тебя раздражать.
Я себе делаю выводы. А ты... Я не знаю, что ты там делаешь...
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
С текущей недели к Лиге подключены по 24 ТС по символам XAUUSD и ETHUSD. Общее число систем Лиги сейчас стало 744.
Думаю, подключить LTCUSD, XAGUSD, и если получится, BRN.
У всех ли ТС одинаковый начальный баланс? Так же, интересно какой начальный, что бы по картинкам легче было понимать суть происходящего. Наверно время подключения ТС в работу разное, но это не важно.
У всех ли ТС одинаковый начальный баланс? Так же, интересно какой начальный, что бы по картинкам легче было понимать суть происходящего. Наверно время подключения ТС в работу разное, но это не важно.
Там, они, когда все вместе - они льют. Баланс у всех одинаковый - минусовой. :-)
Время - одинаковое, которые показывают слабую доходность (по разным параметрам, время в рынке и прочие) - они переоптимизируются и все.
Там, они, когда все вместе - они льют. Баланс у всех одинаковый - минусовой. :-)
Время - одинаковое, которые показывают слабую доходность (по разным параметрам, время в рынке и прочие) - они переоптимизируются и все.
Для полноты картинки не хватает в таблице самого главного столбика эквити.)
У всех ли ТС одинаковый начальный баланс? Так же, интересно какой начальный, что бы по картинкам легче было понимать суть происходящего. Наверно время подключения ТС в работу разное, но это не важно.
А при чем тут начальный баланс? Системы просто работают, причем на постоянном минимальном лоте. Какая разница, какой там был минимальный баланс?
Время подключения ТС в работу, действительно, разное. Это либо момент переоптимизации после того, как система покажет недопустимое поведение, либо момент перехода между дивизионами Лиги.
Для полноты картинки не хватает в таблице самого главного столбика эквити.)
Не хватает.
Но, у меня нет "пересиживателей". Во всех ТС всегда есть СЛ, величина которого не превышает дневного диапазона (для большинства 0,7-0,9 среднедневного TR). Поэтому график баланса достаточно близок к графику эквити.
Конечно, хорошо бы знать точный график эквити. Но, его расчет слишком сложен, так что пришлось от него отказаться.
В данный момент в Лиге 768 ТС.
Причем, последний рывок по золоту - был "пойман" аж двумя системами, выставленными на реал. Уже сейчас за сентябрь доходность на реале составляет 16%. Задача-минимум - до конца сентября потерять не более 6%. Задача максимум - до конца сентября довести доходность до 26%
А при чем тут начальный баланс? Системы просто работают, причем на постоянном минимальном лоте. Какая разница, какой там был минимальный баланс?
Время подключения ТС в работу, действительно, разное. Это либо момент переоптимизации после того, как система покажет недопустимое поведение, либо момент перехода между дивизионами Лиги.
Спасибо. Понятно. Спросил не со злого умысла.
Баланс, для меня, не совсем точная мера значимости ТС. Даже глядя на график.