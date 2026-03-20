Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 348
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Жора почти так и делает. Вернее он переоптит когда портфель начинает сливать. По хорошему можно посмотреть среднее время жизни в прибыли для всех индикаторов. Но там по моему у него даты в привязке к индюкам не сохранены. Если данные есть, то можно посмотреть.)
Вообще не маленькая работа.
На переоптимизацию любая ТС идет, как только превышены "предельные параметры". Сейчас в Лиге 950 ТС, каждый день переоптимизируется 5-10.
Все "на мази", организовано с помощью скриптов, так что забот немного.
Главная моя проблема - это отбор ТС для реала. Вот в этом главная задача.
На переоптимизацию любая ТС идет, как только превышены "предельные параметры". Сейчас в Лиге 950 ТС, каждый день переоптимизируется 5-10.
Все "на мази", организовано с помощью скриптов, так что забот немного.
Главная моя проблема - это отбор ТС для реала. Вот в этом главная задача.
со стороны кажется, что ты вошел в бесконечный цикл... :-)
И вообще - после торгов на бирже, пока фьючерсы на акции Российских эмитентов, индексы, нефть (когда виден стакан цен, и заявки, и объемы участников по ценам) - это все, что здесь муссируется, похоже на какую-то жуткую песочницу!!!
со стороны кажется, что ты вошел в бесконечный цикл... :-)
И вообще - после торгов на бирже, пока фьючерсы на акции Российских эмитентов, индексы, нефть (когда виден стакан цен, и заявки, и объемы участников по ценам) - это все, что здесь муссируется, похоже на какую-то жуткую песочницу!!!
Дык я вроде как сразу и говорил про "бесконечный цикл" ! Мне нужно иметь ТС, которые отлажены на истории и имеют некоторую успешную демо-торговлю. Всё. Я и поддерживаю этот "пул ТС", и занимаюсь выбором из них наиболее перспективным.
Повторю - наезды на меня похожи наезды на мастера, что он ходит с одними и теми же инструментами, сломавшиеся покупает, причем, такие же самые, и постоянно набор инструментов один и тот же.
Только я ведь к этому и стремился !
Про "торги на бирже" - довольно смешно. Не видел я, чтобы там зарабатывали больше, чем здесь. Все те же 10% в месяц, а уж если по 30% - это за счастье. Ну и смысл менять шило на мыло?
со стороны кажется, что ты вошел в бесконечный цикл... :-)
И вообще - после торгов на бирже, пока фьючерсы на акции Российских эмитентов, индексы, нефть (когда виден стакан цен, и заявки, и объемы участников по ценам) - это все, что здесь муссируется, похоже на какую-то жуткую песочницу!!!
Сколько зарабатывают спекулянты нельзя дать точного ответа. Есть лишь статистика. Так, на бирже большинство спекулянтов теряют деньги (около 95%). Большинство из них заканчивают свою деятельность в первый год торговли. Через 3 года на бирже остаются лишь 1% спекулянтов. Такая вот песочница.
Откуда эта статистика?
Обычно дети до 6 лет задают такие вопросы, а потом уже понимают сами.))
Обычно дети до 6 лет задают такие вопросы, а потом уже понимают сами.))
1.Дык я вроде как сразу и говорил про "бесконечный цикл" ! Мне нужно иметь ТС, которые отлажены на истории и имеют некоторую успешную демо-торговлю. Всё. Я и поддерживаю этот "пул ТС", и занимаюсь выбором из них наиболее перспективным.
Повторю - наезды на меня похожи наезды на мастера, что он ходит с одними и теми же инструментами, сломавшиеся покупает, причем, такие же самые, и постоянно набор инструментов один и тот же.
Только я ведь к этому и стремился !
2. Про "торги на бирже" - довольно смешно. Не видел я, чтобы там зарабатывали больше, чем здесь. Все те же 10% в месяц, а уж если по 30% - это за счастье. Ну и смысл менять шило на мыло?
1. я о "бесконечном цикле проблемы выбора".
2. Ну и смысл менять шило на мыло?: там все другое - ты зарегься у настоящего брокера и попробуй. Там все другое. Как подготовлю материал - напишу в личку тебе.
Здесь все "обезличено" и "сухо". Я же написал, там КОНКРЕТНЫЙ поставщик котировок, тут все размыто, типо КУКЛ - рулит. Тут - лажа. Там "стакан цен", объемы, прочее, ты будешь видеть свою заявку в стакане общем, видеть какие объемы - подходят ли тебе они для закрытия... прочее. Там гораздо интереснее. "Обезличенная" Фора - разводка полная. Для игр нищебродов. ИМХО!
Прим. Глянь какие кривулины рисуются:
https://investor.moex.com/trader2021?user=289091
Прим. Глянь какие кривулины рисуются:
Ну и сравни это с лучшим инвестором на ПАММах - хоть в том же Альпари, хоть в Робофорексе... А еще лучше получить информацию не по лучшим, а по худшим счетам. По-моему, разницы - совершенно никакой. Что там "у настоящего брокера другое" ? По-твоему, мои копеечные сделки "настоящий брокер" будет куда-то выводить??? Я уже высказывался на этот счет. У местных биржевиков о себе слишком высокое мнение. Реально наши копейки неинтересны абсолютно никому. Ни "форексным кухням", ни "крутым биржам".
А уж когда начинаются разговоры о секундных задержках и разнице в пунктах, и отсюда делаются выводы о том, что "ДЦ ставят палки в колеса" - мне и вовсе становится смешно... Да, ваши сто баксов (хорошо, если не десять) очень важны для тех же Альпарей...
Ну а самое главное - хоть на форексе, хоть на акциях, все равно надо иметь "пул ТС", из которых надо выбирать работающие. Идея Лиги была мне подсказана человеком, который работает везде - и на акциях, и на форексных парах, и на опционах.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качетсву торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50: