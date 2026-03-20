Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 348

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Valeriy Yastremskiy #:

Жора почти так и делает. Вернее он переоптит когда портфель начинает сливать. По хорошему можно посмотреть среднее время жизни в прибыли для всех индикаторов. Но там по моему у него даты в привязке к индюкам не сохранены. Если данные есть, то можно посмотреть.)

Вообще не маленькая работа.

На переоптимизацию любая ТС идет, как только превышены "предельные параметры".  Сейчас в Лиге 950 ТС, каждый день переоптимизируется 5-10. 

Все "на мази", организовано с помощью скриптов, так что забот немного. 

Главная моя проблема - это отбор ТС для реала. Вот в этом главная задача. 

 
Georgiy Merts #:

На переоптимизацию любая ТС идет, как только превышены "предельные параметры".  Сейчас в Лиге 950 ТС, каждый день переоптимизируется 5-10. 

Все "на мази", организовано с помощью скриптов, так что забот немного. 

Главная моя проблема - это отбор ТС для реала. Вот в этом главная задача. 

со стороны кажется, что ты вошел в бесконечный цикл... :-)

И вообще - после торгов на бирже, пока фьючерсы на акции Российских эмитентов, индексы, нефть (когда виден стакан цен, и заявки, и объемы участников по ценам)  - это все, что здесь муссируется,  похоже на какую-то жуткую песочницу!!!

 
Roman Shiredchenko #:

со стороны кажется, что ты вошел в бесконечный цикл... :-)

И вообще - после торгов на бирже, пока фьючерсы на акции Российских эмитентов, индексы, нефть (когда виден стакан цен, и заявки, и объемы участников по ценам)  - это все, что здесь муссируется,  похоже на какую-то жуткую песочницу!!!

Дык я вроде как сразу и говорил про "бесконечный цикл" ! Мне нужно иметь ТС, которые отлажены на истории и имеют некоторую успешную демо-торговлю. Всё. Я и поддерживаю этот "пул ТС", и занимаюсь выбором из них наиболее перспективным. 

Повторю - наезды на меня похожи наезды на мастера, что он ходит с одними и теми же инструментами, сломавшиеся покупает, причем, такие же самые, и постоянно набор инструментов один и тот же. 

Только я ведь к этому и стремился ! 

Про "торги на бирже" - довольно смешно. Не видел я, чтобы там зарабатывали больше, чем здесь. Все те же 10% в месяц, а уж если по 30% - это за счастье. Ну и смысл менять шило на мыло?

 
Roman Shiredchenko #:

со стороны кажется, что ты вошел в бесконечный цикл... :-)

И вообще - после торгов на бирже, пока фьючерсы на акции Российских эмитентов, индексы, нефть (когда виден стакан цен, и заявки, и объемы участников по ценам)  - это все, что здесь муссируется,  похоже на какую-то жуткую песочницу!!!

Сколько зарабатывают спекулянты нельзя дать точного ответа. Есть лишь статистика. Так, на бирже большинство спекулянтов теряют деньги (около 95%). Большинство из них заканчивают свою деятельность в первый год торговли. Через 3 года на бирже остаются лишь 1% спекулянтов. Такая вот песочница. 
[Удален]  
Uladzimir Izerski #:
Сколько зарабатывают спекулянты нельзя дать точного ответа. Есть лишь статистика. Так, на бирже большинство спекулянтов теряют деньги (около 95%). Большинство из них заканчивают свою деятельность в первый год торговли. Через 3 года на бирже остаются лишь 1% спекулянтов. Такая вот песочница. 
Откуда эта статистика?
 
Vladimir Baskakov #:
Откуда эта статистика?

Обычно дети до 6 лет задают такие вопросы, а потом уже понимают сами.))

[Удален]  
Uladzimir Izerski #:

Обычно дети до 6 лет задают такие вопросы, а потом уже понимают сами.))

В Белорусской Правде на передовице?
 
Georgiy Merts #:

1.Дык я вроде как сразу и говорил про "бесконечный цикл" ! Мне нужно иметь ТС, которые отлажены на истории и имеют некоторую успешную демо-торговлю. Всё. Я и поддерживаю этот "пул ТС", и занимаюсь выбором из них наиболее перспективным. 

Повторю - наезды на меня похожи наезды на мастера, что он ходит с одними и теми же инструментами, сломавшиеся покупает, причем, такие же самые, и постоянно набор инструментов один и тот же. 

Только я ведь к этому и стремился ! 

2. Про "торги на бирже" - довольно смешно. Не видел я, чтобы там зарабатывали больше, чем здесь. Все те же 10% в месяц, а уж если по 30% - это за счастье. Ну и смысл менять шило на мыло?

1. я о "бесконечном цикле проблемы выбора".

2. Ну и смысл менять шило на мыло?: там все другое -  ты зарегься у настоящего брокера и попробуй.  Там все другое. Как подготовлю материал - напишу в личку тебе.

Здесь все "обезличено" и "сухо". Я же написал, там КОНКРЕТНЫЙ поставщик котировок, тут все размыто, типо КУКЛ - рулит. Тут - лажа. Там "стакан цен", объемы, прочее, ты будешь видеть свою заявку в стакане общем, видеть какие объемы - подходят ли тебе они для закрытия... прочее. Там гораздо интереснее. "Обезличенная" Фора - разводка полная. Для игр нищебродов. ИМХО!


Прим. Глянь какие кривулины рисуются:

https://investor.moex.com/trader2021?user=289091

Лучший частный инвестор 2021 года
  • investor.moex.com
Michelangelo, 1 место, заработал 1872 736 руб. (+ 267% от счета) совершив 335 сделок.
 
Roman Shiredchenko #:


Прим. Глянь какие кривулины рисуются:

Ну и сравни это с лучшим инвестором на ПАММах - хоть в том же Альпари, хоть в Робофорексе... А еще лучше получить информацию не по лучшим, а по худшим счетам.  По-моему, разницы - совершенно никакой. Что там "у настоящего брокера другое" ? По-твоему, мои копеечные сделки "настоящий брокер" будет куда-то выводить??? Я уже высказывался на этот счет. У местных биржевиков о себе слишком высокое мнение. Реально наши копейки неинтересны абсолютно никому. Ни "форексным кухням", ни "крутым биржам". 

А уж когда начинаются разговоры о секундных задержках и разнице в пунктах, и отсюда делаются выводы о том, что "ДЦ ставят палки в колеса" - мне и вовсе становится смешно... Да, ваши сто баксов (хорошо, если не десять) очень важны для тех же Альпарей...  

Ну а самое главное - хоть на форексе, хоть на акциях, все равно надо иметь "пул ТС", из которых надо выбирать работающие. Идея Лиги была мне подсказана человеком, который работает везде - и на акциях, и на форексных парах, и на опционах. 

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших по качетсву торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

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