Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 343
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Ну так ведь задача том, чтобы в любой момент иметь системы готовые к установке на реал! Оттестированые на истории и имеющие хорошую демо-торговлю. Эту задачу и решает Лига.
прошу прощения. я невнимательно прочел ваши посты и поэтому сперва показалось что вы хотите использовать отобранные ТС в связке.. согласен. использовать одну хорошую систему лучше чем использовать набор таких же хороших систем одновременно. хотя бы потому что уследить за одной легче и если повезет то можно сделать серьезные денги.
априори но как мне кажется было бы логичнее пускать в бой ту ТС которая в прошлом хорошо зарабатывала но в последнее время показывает дурацкие результаты но с некоторыми намеками на улучшение типа скользящая средняя баланса повернулась вверх или что то в этом роде.. ведь как часто бывает те ТС могли бы озолотить нас не выброси мы их на помойку в сердцах).
Если бы я был форексофилом и у меня была бы большая куча денег я бе не стал заморачиваться на разработке торговых систем а прямиком бы пошел торговать курсом евро/польский злотый.. там на тяжелом графике уже много лет наблюдается боковое движение вверх. такое ощущение что ничто не выведет его из стремления карабкаться вверх с мрачным упорством глетчера покуда существует польский злотый и евро и покуда талибан не воспроизведет неуправляемый термоядерный синтез вблизи побережья мексиканского залива.. мораль в том что временами на одном рынке торговать легче чем на других.. и лучше попробовать найти для себя такой рынок чем париться в поиске универсального грааля)
К сожалению все сложнее. Есть целый класс ТС с положительным МО, величина которого меньше комиссионных издержек. Например арбитраж ликвидной крипты между площадками всегда имеет положительное МО, но преодолеть комиссионные издержки не получится, если не выбьете для себя нужных условий.
что правда то правда. есть такие ТС. но ксожалению большинству из нас не по карману создать условия для таких систем. поэтому приходится продираться через тьму полагаясь на малую частицу опыта и чутья и в большей мере на чистое везение. трейдинг это же искусство а не слепое следование торговой системе.
Лига это не Грааль, это мусоросборник
прошу прощения. я невнимательно прочел ваши посты и поэтому сперва показалось что вы хотите использовать отобранные ТС в связке.. согласен. использовать одну хорошую систему лучше чем использовать набор таких же хороших систем одновременно. хотя бы потому что уследить за одной легче и если повезет то можно сделать серьезные денги.
Нет. Все верно - я и использую отобранные ТС в связке. Сейчас на реале работает 22 системы.
В том моя мысль, что нет этих самых "хороших систем". Ни одной !!! И все эти разговоры про "использовать одну хорошую систему" - это фикция. ЛЮБАЯ ТС имеет в долговременном периоде отрицательное ожидание, как минимум, за счет спреда и комиссий.
Но, временно любая ТС периодически дает профит. Даже самая убыточная. Именно по Лиге это хорошо видно.
априори но как мне кажется было бы логичнее пускать в бой ту ТС которая в прошлом хорошо зарабатывала но в последнее время показывает дурацкие результаты но с некоторыми намеками на улучшение типа скользящая средняя баланса повернулась вверх или что то в этом роде.. ведь как часто бывает те ТС могли бы озолотить нас не выброси мы их на помойку в сердцах).
Да. Именно так я и стараюсь делать. У меня по каждой системе есть краткая история ее работы с самого начала, за два с лишним года - здесь очень кстати пришлось разделение на три дивизиона. Некоторые системы из Низшего дивизиона и не выходят. Сразу после переоптимизации попадают в Средний, и на демо-торговле быстро скатываются до Низшего. После чего торгуют там до недопустимого поведения.
Большинство ТС "прыгают по дивизионам". Иногда даже попадают в Высший. И есть небольшое число (пару десятков) ТС, которые большую часть истории торгуют в Высшем дивизионе. Конечно, они тоже периодически показывают недостойное поведение, и направляются на переоптимизацию. Иногда они и спускаются в Средний и даже в Низший дивизионы. Однако, после переоптимизации - они всегда попадают либо в Высший дивизион, либо "чуть недобирают" до него, и переводятся туда позже, уже на демо-торговле.
Вот, я стараюсь так, как ты предложил, и делать. Выбираю именно такие системы в момент, когда они, скажем, переходят из Среднего дивизиона в Высший. Кроме того, как я вижу, сейчас методика оценки у меня тоже вполне неплоха, критерии весьма жесткие, и системы, которые показывают сразу выход в Высший дивизион, по итогам исторического тестирования - можно также сразу ставить на реал.
+++
Хм... Друзья, ну я понимаю, дебил-баскаков паясничает. Что с клоуна взять... Но вы-то что ж ему уподобляетесь?
Да ведь ясно, что если взять кучу всевозможных ТС - в них ОБЯЗАТЕЛЬНО будет большая часть "мусорных", не работающих. Правило 20/80 работает в полный рост.
Но говорить про Лигу "мусоросборник", при том, что я уже девятый месяц работаю исключительно с системами Лиги, и не только не слил, но и выдерживаю среднемесячный рост 10% при уровне маржи не менее 1000% ! Кто может похвастаться такими результатами ? Хоть в Сигналах, хоть где-то в другом месте ?
Вот чарт работы лучшей моей системы, которая сейчас работает на реале (29 сделок с начала мая):
Вот вторая из лучших(61 сделка со середины мая, наибольшее количество сделок на реале):
Вот третья из лучших (29 сделок с середины июля):
Вот наиболее старая ТС, работающая сейчас на реале (47 сделок с начала апреля):
В каком месте здесь "мусор" ?
Хм... Друзья, ну я понимаю, дебил-баскаков паясничает. Что с клоуна взять... Но вы-то что ж ему уподобляетесь?
Да ведь ясно, что если взять кучу всевозможных ТС - в них ОБЯЗАТЕЛЬНО будет большая часть "мусорных", не работающих. Правило 20/80 работает в полный рост.
Но говорить про Лигу "мусоросборник", при том, что я уже девятый месяц работаю исключительно с системами Лиги, и не только не слил, но и выдерживаю среднемесячный рост 10% при уровне маржи не менее 1000% ! Кто может похвастаться такими результатами ? Хоть в Сигналах, хоть где-то в другом месте ?
Вот чарт работы лучшей моей системы, которая сейчас работает на реале (29 сделок с начала мая):
Вот вторая из лучших(61 сделка со середины мая, наибольшее количество сделок на реале):
Вот третья из лучших (29 сделок с середины июля):
Вот наиболее старая ТС, работающая сейчас на реале (47 сделок с начала апреля):
В каком месте здесь "мусор" ?
Ясное дело, бывает, что ТС уходит в просад и на реале. Ну например, вот сейчас худшая (5 сделок с середины августа):
Обидно, на истории показывало очень высокое качество торговли в 109%, а сейчас сразу пошла в просад.
Но, с другой стороны - эта система может показать до 4 СЛ подряд. Такого еще не было. И ценовой убыток у нее на истории был вчетверо больше. Так что эта ТС пока будет продолжать работать на реале.
Ты взял 10 Жигулей, ремонтируешь, тюнингуешь, в надежде получить Мерседес
Во-во. Ну как о тебе можно еще сказать после таких заявлений ???
Я хочу не "получить мерседес", а "перенести задницу из точки А в точку В. Пришел на разборку автомобилей, и складываю годные детали в что-то, напоминающее средство передвижения. Завелось - отлично, на этом и поехал. Развалится по пути - зайду в следующую разборку автомобилей.
Любители "мерседесов" вроде тебя - мимо. Нету у меня в Лиге "мерседесов". ВОБЩЕ НЕТ.
Во-во. Ну как о тебе можно еще сказать после таких заявлений ???
Я хочу не "получить мерседес", а "перенести задницу из точки А в точку В. Пришел на разборку автомобилей, и складываю годные детали в что-то, напоминающее средство передвижения. Завелось - отлично, на этом и поехал. Развалится по пути - зайду в следующую разборку автомобилей.
Любители "мерседесов" вроде тебя - мимо. Нету у меня в Лиге "мерседесов". ВОБЩЕ НЕТ.